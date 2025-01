Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, nombró este jueves 2 de enero a la ministra Sariha Moya como vicepresidenta en lugar de Verónica Abad. Abad y Noboa se enfrentan desde hace casi dos meses, cuando el presidente suspendió a la vicepresidenta por supuesto abandono de cargo. Noboa deberá dejar el cargo en manos del que sea el vicepresidente para poder entrar en la campaña electoral.

Continúa la disputa en la cúpula del Estado ecuatoriano. El presidente Daniel Noboa nombró a la titular de Planificación, Sariha Moya, como vicepresidenta en lugar de Verónica Abad, elegida en el cargo.

El Gobierno ecuatoriano justificó esta decisión subrayando la “ausencia temporal” de Verónica Abad, que nunca cumplió con una misión que le había ordenado la Presidencia y que consistía en viajar a Turquía para abordar temas económicos.

“Hasta el día de hoy, Abad no se ha presentado a cumplir en Ankara con el mandato del presidente de la República. Ese es un hecho grave que golpea la institucionalidad de la función ejecutiva y supone además un desacato de un decreto ejecutivo, pero sobre todo deja un vacío en la Vicepresidencia que es preciso llenar”, comentó al respecto José De la Gasca, ministro de Gobierno, en una rueda de prensa desde Guayaquil el jueves.

También precisó que Abad tenía hasta el 27 de diciembre para presentarse en la Embajada de en Turquía y que Moya estará en el cargo de manera temporal hasta el 22 de enero o hasta que Verónica Abad se presente en la Embajada de Turquía.

Una pelea que remonta a noviembre de 2024

La pelea entre Daniel Noboa y Verónica Abad se remonta a casi dos meses. El 9 de noviembre de 2024, el Ministerio de Trabajo, bajo orden de la Presidencia, suspendió a la vicepresidenta por cinco meses y sin remuneración por un supuesto “abandono injustificado de trabajo” por no viajar de Israel a Turquía en el marco de una misión diplomática ordenada por el Ejecutivo.

La vicepresidenta, que consiguió el apoyo del Congreso, presentó una demanda para contestar la decisión del ministerio de Trabajo. El 23 de diciembre, la jueza Nubia Vera aceptó su acción de protección y la restituyó en su cargo. Según la jueza, los derechos constitucionales de Abad fueron vulnerados.

Adicionalmente, la magistrada decidió que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, debía ofrecer disculpas públicas en un lapso de 72 horas por su decisión de suspender a la vicepresidenta.

Como respuesta, Daniel Noboa designó a Verónica Abad como consejera temporal con funciones económicas en la Embajada de Turquía, a la que debía presentarse hasta el 27 de diciembre. Una orden que todavía no ha cumplido y que sirvió de nuevo argumento a la Presidencia para nombrar a Sariha Moya como vicepresidenta.

Por su lado, Verónica Abad aseguró que, después de sus vacaciones, viajará a Turquía dentro de un plazo de 30 días, como lo estipula la Ley de Servicio Exterior ecuatoriana.

Un matrimonio de conveniencia que rompió rápido

En realidad, este nuevo capítulo en la crisis entre ambas instituciones refleja las pésimas relaciones que existen desde hace varios meses entre Daniel Noboa y Verónica Abad. El matrimonio de conveniencia pactado para las elecciones presidenciales de octubre de 2023, en las que Verónica Abad se presentó como fórmula vicepresidencial de Noboa, no duró en el tiempo.

Empresario e hijo de un magnate bananero, Noboa lidera una derecha liberal, mientras que Verónica Abad defiende una línea más radical y conservadora.

Una vez que Noboa ganó las elecciones, estallaron las diferencias. Verónica Abad criticaba abiertamente las políticas del Gobierno. Noboa respondió nombrándola embajadora en Israel para mantenerla, según ella, alejada del poder.

Como prueba adicional de esta relación rota, el presidente comentó con ironía esta decisión: “La pude haber enviado en la Antártida”, declaró en junio.

¿Tiene Noboa que pedir una licencia para participar en la campaña electoral?

Desde su suspensión a principios de noviembre, Verónica Abad denuncia una decisión política e inconstitucional cuyo objetivo es impedir que tome el cargo de presidenta durante la campaña electoral.

Daniel Noboa es candidato a su reelección en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se organizará el próximo 9 de febrero y, en Ecuador, la Constitución obliga al presidente a ceder su cargo a la vicepresidenta durante la campaña electoral.

La solicitud de licencia es obligatoria para todos los funcionarios que van a la reelección para el mismo cargo y debe tomarse desde el primer día de la campaña electoral, de acuerdo con el artículo 93 del Código de la Democracia.

Sin embargo, esta ley tiene un límite: no especifica ninguna sanción en el caso en que un candidato no haga la solicitud de licencia.

“Aun cuando un candidato incumpla con acogerse a la licencia sin sueldo, no se le podría aplicar ninguna sanción porque la ley no prevé una sanción para esa conducta”, explicó el consultor electoral Diego Zambrano al diario ecuatoriano El Universo.

Sin embargo, en el caso de que Noboa no pidiera licencia, quedaría obligado a respetar unas normas que tienen que ver con la posibilidad o no de hacer campaña.

“Será una infracción si se llega a inducir al voto por cualquier mecanismo, pues una persona está impedida de pedir el voto y no podría tampoco hacer una aparición pública promocionándose y tampoco podría aparecer en los actos oficiales”, añadió Diego Zambrano, interrogado por el mismo diario.

¿Presentarse como candidato sin hacer campaña para no tener que pedir la licencia?

Otra estrategia que podría adoptar el presidente saliente es no pedir licencia y, por lo tanto, no hacer campaña. De hecho, la ley electoral ecuatoriana no obliga a ningún candidato hacer campaña, aunque se considera una táctica riesgosa para quien quiera ganar en las urnas.

“Si quiere hacer campaña, la hace, y si no lo quiere hacer, se queda en su casa. Evidentemente, la organización política que auspicia la candidatura, en este caso, de Daniel Noboa, no tendría que hacer uso de los recursos que se asignan para la promoción electoral, ni del presidente, ni de su bancada”, explicó el constitucionalista Ismael Quintana en El Universo.

Por otro lado, el ministro de Gobierno, José De la Gasca, parece descartar ambos escenarios y avanzó otra interpretación. Según dice, “no es obligatorio" que el presidente Noboa pida una licencia para participar en la campaña que inicia el próximo 5 de enero.

Señaló que el Código de la Democracia indica que es obligatorio pedir licencia en caso de reelección, pero que esta vez no lo es, ya que Noboa está terminando el período que correspondía al expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), que dejó el poder tras decretar la “muerte cruzada”, una figura constitucional que disuelve el Parlamento al mismo momento que le obliga a organizar nuevas elecciones presidenciales.

“Así lo ha interpretado la Corte Constitucional. Eso es claro, y esto está fuera de discusión”, insistió el ministro el jueves.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el 9 de febrero. Si ningún candidato logra obtener al menos el 50% de los votos o el 40% con una diferencia de 10 puntos de porcentaje con el segundo, se organizará una segunda vuelta el 13 de abril.

En Ecuador, el mandato presidencial dura cuatro años y se puede renovar una vez.

