Ocho de los diez candidatos presidenciales en Venezuela –incluido el actual presidente, Nicolás Maduro– firmaron este 20 de junio un acuerdo en el que se comprometen a reconocer y respetar los resultados que arrojarán los comicios del próximo 28 de julio. Esto ocurre en un momento en el que el clima electoral en el país se aviva cada vez más a medida que se aproxima el día del ejercicio electoral en Venezuela, dentro de una campaña marcada por la denuncia detenciones de militantes opositores.

Las elecciones presidenciales en Venezuela están cada vez más cerca. El 28 de julio, el país celebrará unos comicios que han atraído la atención de la región y el resto del mundo. En este ejercicio electoral, la gran oposición antichavista espera darle la vuelta al panorama político venezolano.

Y a medida que se acerca la fecha –28 de julio–, la agenda electoral y política del país no cesa.

Este 20 de junio ocho de los diez candidatos presidenciales firmaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un acuerdo que los compromete a reconocer el resultado que el ente rector de los comicios anuncie luego del recuento de las votaciones, sin dejar margen a posibles reclamaciones.

Entre los suscritos está el actual presidente, Nicolás Maduro. Los otros siete firmantes son los opositores Antonio Ecarri, Luis Eduardo Martínez, José Brito, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Benjamín Rausseo y Claudio Fermín. En contraste, los dos aspirantes que no fueron parte del acuerdo son los opositores Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -principal coalición opositora de Venezuela-y Enrique Márquez.

El documento, propuesto por el oficialismo del país, contempla el reconocimiento expreso al trabajo del CNE en cumplimiento al cronograma electoral establecido en los comicios. A su vez, el acuerdo compromete a los firmantes a mantener un “clima de respeto, paz y participación democrática”, para que de esta manera no se desconozca la “voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país”.

González Urrutia aseguró más temprano que no fue invitado a la firma del acuerdo, que ya había rechazado previamente, argumentando que el reconocimiento de los resultados ya está contemplado en el Acuerdo de Barbados, suscrito entre la mayor coalición opositora y el chavismo en octubre de 2023, con acompañamiento y respaldo internacional, incluido el de Estados Unidos.

González Urrutia aseguró en su cuenta de X que “un acuerdo nunca puede ser impuesto unilateralmente, sino que debe surgir de un diálogo respetuoso entre todas las partes. El diálogo entre las partes será nuestra guía, nunca la imposición".

El clima electoral en víspera de los comicios

Luego de haber firmado el acuerdo este 20 de junio, el candidato opositor Antonio Ecarri le exigió al CNE de Venezuela que convoque un debate presidencial.

"Le he exigido al presidente del Consejo Nacional Electoral, y a los rectores del Poder Electoral, la convocatoria oficial a debate presidencial", aseguró Ecarri, tras afirmar que su firma del acuerdo está condicionada a un debate con la participación de Maduro, quien aún no ha confirmado si asistirá o no.

La campaña se ha visto marcada, además, por denuncias de acciones contra la oposición.

Este mismo jueves, la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó que el alcalde antichavista Yonnhy Liscano, en el estado Táchira (oeste), fue detenido, además, -dijo- hay una orden de captura contra el burgomaestre Rigoberto Ovallos, de la misma región.

"Esto en nada afecta el compromiso de cambio, sino por el contrario, lo consolidan", señaló la coalición en un comunicado publicado en X.

La PUD exigió que se respete el Acuerdo de Barbados y que se otorgue libertad plena a "todos los presos políticos, porque hacer política e informar no es delito".

La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática también ha advertido que las acciones del Gobierno de Maduro y los poderes que controla podrían suponer un quebrantamiento de los consensos alcanzados en Barbados, con la mediación de Noruega.

En esa ocasión, Estados Unidos, que acompañaba el proceso, accedió a un levantamiento temporal de las sanciones petroleras contra el Gobierno venezolano, que a cambio se comprometió a avanzar en un cronograma electoral, liberar a algunos políticos presos y revisar las inhabilitaciones contra varios representantes de la oposición, entre ellos María Corina Machado, algo que no sucedió.

En días anteriores, González Urrutia informó la detención de tres integrantes de la oposición venezolana. El 15 de junio el candidato aseguró que fueron retenidos de manera “arbitraria" luego de una reunión de campaña.

"Han intentado averiguar dónde están y, como suele suceder en estos casos, los cuerpos de seguridad se rebotan la responsabilidad y no se sabe en este momento dónde y cómo están”, señaló el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática en Caracas.

Los detenidos son Juan Iriarte, coordinador de Vente Venezuela, partido de la líder opositora María Corina Machado ; Luis López, periodista y activista, y Jean Carlos Rivas, responsable juvenil de Voluntad Popular en La Guaira (centro norte). Los tres trabajaban en la sede de campaña de Machado y estuvieron "involucrados en la visita del candidato Edmundo González a Maiquetía (La Guaira)", dijo Vente Venezuela en X.

Al respecto, la líder opositora, María Corina Machado, expresó su solidaridad: “A ellos quiero darles un gran respaldo, no están solos (…) no son los únicos, ustedes saben cómo está la amenaza y la persecución".

En abril de 2023, se cumplieron diez años de la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en los comicios convocados tras el fallecimiento de Hugo Chávez.

Después de un primer periodo de Gobierno, Maduro fue reelegido en 2018 en los comicios presidenciales de más baja participación en Venezuela, con escasa representación de la oposición y cuyas condiciones generaron rechazo de varios países.

