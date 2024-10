Colombia celebra por primera vez un título en el Mundial de Motociclismo de Velocidad con David Alonso, quien logró imponerse con 321 puntos al finalizar la competencia. Así, el joven competidor, que debutó en el 2021, logró su décima victoria de la temporada.

David Alonso, piloto del equipo CFMoto Aspar Team, el sábado 5 de octubre, se convirtió en campeón del mundo de Moto3 2024, siendo la primera vez que un colombiano obtiene este título.

Alonso es el segundo sudamericano que ganar un título mundial en motociclismo desde 1986, cuando el venezolano Carlos ‘Pana’ Lavado obtuvo el título de campeón.

Tras su victoria declaró:

Me siento muy afortunado de poder vivir esto. No sé ni qué decir, sólo quiero agradecer a todos los que han hecho esto posible, a los que me han ayudado en los momentos difíciles