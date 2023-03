Crisis ministerial en Chile: Boric anuncia cambios en cinco carteras

Gabriel Boric, presidente de Chile, anunció este viernes 10 de marzo el cambio de cinco ministerios. Un anuncio que llega a un día de que el mandatario cumpla un año en el poder y poco después de que tuviera una de sus mayores derrotas en la Cámara de Diputados, que le dijo "no" a su propuesta de reforma tributaria. Es el segundo gran cambio de gabinete. A un día de cumplir un año en el poder, Gabriel Boric, el presidente de Chile, anunció el nombramiento de cinco nuevos ministros este viernes 10 de marzo. "He trabajado intensa y honestamente para servir a todos los ciudadanos sin excepción", aseguró Boric en la ceremonia. Y agregó: "Hemos tenido dificultades, no es posible negarlo".Sin embargo, sentenció: "Hoy miro el futuro con optimismo". "El año 2022 no fue fácil para todos los chilenos y tampoco lo fue para el Gobierno", añadió el mandatario.Se refirió, además, a algunos desafíos a los que el país se vio enfrentado, como los incendios y el alza en el costo de la vida.También resaltó lo que consideró logros de su Gobierno, como la lucha contra la criminalidad y los esfuerzos que se han hecho para acabar con el conflicto en el sur del país. Igualmente, sentenció que "las cuentas fiscales en Chile son las mejores en décadas". "He decidido hacer unos cambios en mi gabinete, en sus ministerios y sus secretarías", aseguró Boric. Y añadió: "Lo que me motiva hacer estos cambios, pese a lo que se ha especulado en los últimos días (...) es mejorar nuestra capacidad de respuesta ante las urgencias que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas", sentenció el mandatario.Los nuevos nombramientosEl primero en juramentar para su nuevo cargo fue Alberto van Klaveren, diplomático y politólogo, que ocupará el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Lo siguió Jéssica López quien fue nombrada como la nueva ministra de Obras Públicas. Por su parte, Jaime de Aguirre, empresario y directivo de televisión, pasará a ocupar el Ministerio de Cultura.Jaime Pizarro, una de las figuras del fútbol chileno, se hará cargo del Ministerio del Deporte. Y Aisén Etcheverry, abogada, se desempeñará a la cabeza del Ministerio de Ciencia.Salen del gabinete Antonia Urrejola (Relaciones Exteriores), Juan Carlos Garcia (Obras Públicas), Julieta Brodsky (Cultura), Alexandra Benado (Deportes) y Silvia Díaz (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).El cambio ministerial se anunció en el Palacio de la Moneda. La ceremonia tuvo un importante retraso en la hora que se había planeado. Según múltiples medios locales, se debió a negociaciones de último momento.Noticia en desarrollo...