12/07/2024 · 09:29 AM

Crecen las presiones al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que abandone sus aspiraciones a la reelección, de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Al menos 17 congresistas demócratas piden a su líder que retire su candidatura a la reelección en momentos en que enfrenta nuevas críticas por sus lapsus y confusiones al comunicarse, que alimentan los cuestionamientos sobre su estado de salud. Este viernes 12 de julio, el Kremlin calificó de “irrespetuosa” la equivocación del mandatario estadounidense, ocurrida un día antes, cuando se refirió al jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, como “presidente Putin”, durante una conferencia de prensa en el cierre de la cumbre de la OTAN.

El mandatario estadounidense Joe Biden enfrenta nuevos llamados de su propio partido político para que dé un paso al costado en la contienda electoral con la que busca un nuevo periodo en la Casa Blanca.

Las voces para que se reitre de la contienda crecen aún más luego de la conferencia de prensa al cierre de la cumbre de la OTAN, en la que Biden se refirió al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, como “presidente Putin” y a su vicepresidenta, Kamala Harris, como “vicepresidenta Trump”.

Hasta el momento, al menos 17 legisladores demócratas han pedido al mandatario que abandone la carrera por la reelección y permita que la bancada azul elija a otro abanderado. Entre los congresistas que presionan se encuentran algunos que dejaron clara su postura en la noche del jueves 11 de julio, cuando concluyó la comparecencia de Biden ante la prensa, una prueba de fuego, tras la cual dejó más críticas que dudas despejadas sobre sus capacidades cognitivas y condiciones de salud para un eventual nuevo periodo dirigiendo la primera potencia.

"Debemos presentar al candidato más fuerte posible para hacer frente a la amenaza que representa el autoritarismo MAGA prometido por Trump. Ya no creo que sea Joe Biden", sostuvo el legislador demócrata en la Cámara de Representantes, Jim Himes, de Connecticut, tras la rueda de prensa.

Por el bien del país, pido al presidente Biden que se retire de la carrera

Sin embargo, un alto funcionario de la campaña del presidente, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, aseguró que aunque la reciente actuación de Biden fue “la peor en todo el mundo”, no sería suficiente para convencer al mandatario a retirar su candidatura de las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

La intervención de Biden fue "la peor de todo el mundo. No es buena, pero no lo suficientemente mala como para hacerle cambiar de opinión (…) Le dará suficiente cobertura para respaldarlo públicamente, solo para decir que no está dispuesto a hacerlo en privado", remarcó la fuente.

Y es que pese a las críticas y cuestionamientos, el líder de la Casa Blanca reafirmó el jueves su intención de enfrentar en las urnas, por segunda ocasión, al virtual candidato republicano, el polémico expresidente, Donald Trump.

Pero en los últimos días, otros demócratas ya se han expresado en contra de la candidatura de Biden.

"Por el bien del país, pido al presidente Biden que se retire de la carrera", escribió el senador Peter Welch, de Vermont, en un artículo de opinión publicado en ‘The Washington Post’. Welch fue el primer congresista demócrata en hacer esa petición públicamente, luego del debate del pasado 27 de junio entre Biden y Trump.

Aunque, durante el cara a cara, el presidente demostró con datos y cifras estar mejor preparado que su adversario político, sus dificultades para hilar ideas y terminar las frases al hablar terminaron por opacar su actuación.

El debate vislumbró el pánico en el partido demócrata que aspira a mantener el Ejecutivo, mientras algunos evalúan líderes que puedan sustituir a Biden en los comicios, entre los nombres que se destacan está el de la actual vicepresidenta, Kamala Harris.

El Kremlin tilda de “irrespetuosa” confusión de Biden tras referirse a Zelenski como Putin

Para el Gobierno de Rusia, dirigido por Vladimir Putin, uno de los mayores adversarios de Washington, especialmente en medio de la guerra en Ucrania, las equivocaciones de Biden durante el debate fueron “inaceptables”.

"Seguimos considerando un comportamiento absolutamente inaceptable e inadmisible que un jefe de Estado haga comentarios tan irrespetuosos sobre otros jefes de Estado. Me refiero a sus comentarios sobre el presidente Putin", aseguró este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

"Esto es inaceptable para nosotros y no creemos que de ninguna manera haga quedar bien a un jefe de Estado estadounidense. Esto es algo a lo que prestamos atención directa y es absolutamente inaceptable para nosotros", agregó.

En el pasado, Moscú ha acusado a Biden de hacer comentarios indecorosos sobre Putin. En 2021, Biden aceptó la descripción que hizo un entrevistador de televisión sobre el mandatario ruso a quien tildó de "asesino". Además, el pasado febrero, Biden llamó al líder del Kremlin "loco".

Dentro y fuera de Estados Unidos aumentan las dudas sobre la salud del líder demócrata.

Por el momento, Biden insiste en mantenerse en la contienda, mientras la atención se mantiene sobre lo que pueda decidir previo a la contienda.

Con Reuters, AP y medios locales