Desde este sábado, la red social X está bloqueada en Brasil, tras una orden del magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes para cerrarla siempre y cuando la compañía no nombre a un representante legal en la nación suramericana. Tras ello, el magnate dueño de X, Elon Musk, catalogó a De Moraes de "tirano". ¿Cómo se explica que un solo juez pueda bloquear a una de las principales redes sociales del mundo?

Es un enfrentamiento entre el hombre más rico del mundo y un juez de la Corte Suprema de Brasil.

El juez Alexandre de Moraes suspendió al gigante de las redes sociales X en todo el país, luego de que la compañía, del multimillonario Elon Musk, no cumpliera una de sus órdenes. Musk ha respondido con insultos, e incluso llamando a De Moraes “tirano” y “dictador”.

Se trata del último capítulo de una disputa que dura meses entre los dos hombres por lo que cada uno define como libertad de expresión, las cuentas de extrema derecha y la desinformación.

¿En qué se basa la decisión de De Moraes?

A principios de este mes, X retiró a su representante legal de Brasil con el argumento de que De Moraes la había amenazado con arrestarla. El miércoles por la noche a las 8:07 pm hora local, De Moraes le dio a la plataforma 24 horas para designar un nuevo representante o enfrentar un cierre hasta que se cumpla su orden.

La orden de De Moraes se basa en la ley brasileña que exige que las empresas extranjeras tengan representación legal para operar en el país, según la oficina de prensa del Supremo Tribunal Federal. Esto garantiza que alguien pueda ser notificado de las decisiones judiciales y esté capacitado para tomar las medidas necesarias.

La negativa de X a designar un representante legal sería particularmente problemática de cara a las elecciones municipales de octubre en Brasil, donde se espera una oleada de noticias falsas, indica Luca Belli, coordinador del Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas, una universidad de Río de Janeiro. Las órdenes de eliminación de contenido son comunes durante las campañas, y no tener a alguien que reciba las notificaciones legales haría imposible un cumplimiento oportuno.

“Hasta la semana pasada, hace 10 días, había una oficina aquí, así que este problema no existía. Ahora no hay nada. Miren el ejemplo de Telegram: Telegram no tiene una oficina aquí, tiene unos 50 empleados en todo el mundo. Pero tiene un representante legal”, dijo Belli, quien también es profesor en la facultad de derecho de la universidad, a The Associated Press.

¿Es posible que un solo juez tenga tanto poder?

Cualquier juez brasileño tiene la autoridad de hacer cumplir las decisiones. Esas medidas pueden ir desde acciones leves como multas hasta sanciones más severas, como la suspensión, dijo Carlos Affonso Souza, abogado y director del Instituto de Tecnología y Sociedad, un centro de estudios con sede en Río.

En 2015 y 2016, varios jueces brasileños cerraron WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del país, debido a que la empresa se negó a cumplir con las solicitudes de la policía de datos de los usuarios.

En 2022, De Moraes amenazó a la aplicación de mensajería Telegram con cerrarla a nivel nacional, argumentando que había ignorado repetidamente las solicitudes de las autoridades brasileñas de bloquear perfiles y proporcionar información. Ordenó a Telegram que designara un representante local; la empresa finalmente cumplió y permaneció en línea.

Affonso Souza agregó que la decisión de un juez individual de cerrar una plataforma con tantos usuarios probablemente será evaluada en una fecha posterior por el pleno de la Corte Suprema.

¿Se ha cerrado X en otros países?

X, antes Twitter, está prohibida en varios países, principalmente en naciones con gobiernos autoritarios como Rusia, China, Irán, Myanmar, Corea del Norte, Venezuela y Turkmenistán.

China prohibió X cuando todavía se llamaba Twitter en 2009, junto con Facebook. En Rusia, las autoridades ampliaron su represión contra la disidencia y los medios de comunicación libres después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022. Han bloqueado varios medios de comunicación independientes en ruso críticos con el Kremlin y han cortado el acceso a X, así como a Facebook e Instagram de Meta.

En 2009, Twitter se convirtió en una herramienta de comunicación esencial en Irán después de que el gobierno del país tomara medidas drásticas contra los medios tradicionales tras una elección presidencial controvertida. Los iraníes recurrieron a Twitter para organizar protestas. Posteriormente, el gobierno prohibió la plataforma, junto con Facebook.

Otros países, como Pakistán, Turquía y Egipto, también han suspendido temporalmente X en el pasado, generalmente para sofocar protestas. Twitter fue prohibido en Egipto después de los levantamientos de la Primavera Árabe, que algunos llamaron la “revolución de Twitter”, pero desde entonces ha sido restaurado.

¿Por qué Brasil es tan importante para X y Musk?

Brasil es un mercado clave para X y otras plataformas. Unos 40 millones de brasileños, aproximadamente una quinta parte de la población, acceden a X al menos una vez al mes, según el grupo de investigación de mercado Emarketer.

Musk, que se describe a sí mismo como un "absolutista de la libertad de expresión", ha afirmado que las acciones de De Moraes equivalen a censura y ha conseguido el apoyo de la derecha política brasileña. También ha dicho que quiere que su plataforma sea una "plaza mundial" donde la información fluya libremente.

Brasil también es un mercado de crecimiento potencialmente enorme para la compañía de satélites de Musk, Starlink, dado su vasto territorio y su servicio de Internet deficiente en áreas remotas.

A última hora de la tarde del jueves, Starlink dijo en X que De Moraes congeló esta semana sus finanzas, impidiéndole realizar cualquier transacción en el país donde tiene más de 250.000 clientes.

“Esta orden se basa en una determinación infundada de que Starlink debería ser responsable de las multas impuestas —de manera inconstitucional— contra X. Se emitió en secreto y sin otorgarle a Starlink ninguno de los debidos procesos legales garantizados por la Constitución de Brasil. Tenemos la intención de abordar el asunto legalmente”, afirmó Starlink en un comunicado.

Musk respondió a las personas que compartieron los informes anteriores sobre el congelamiento y agregó sus propios insultos dirigidos a De Moraes. “Este tipo es un criminal de la peor calaña, que se hace pasar por juez”, escribió.

Los defensores de De Moraes han dicho que sus acciones han sido legales, apoyadas por la mayoría del pleno del tribunal y han servido para proteger la democracia en un momento en que está en peligro.

En abril, de Moraes incluyó a Musk como objetivo de una investigación en curso sobre la difusión de noticias falsas y abrió una investigación separada sobre el ejecutivo por presunta obstrucción.