El clima político en Francia se tensa tras la designación de Michel Barnier como primer ministro por parte de Emmanuel Macron, una decisión que ha generado indignación en sectores de la izquierda. Macron ha sido acusado de ignorar la voluntad popular reflejada en las elecciones legislativas anticipadas y en rechazo al nombramiento se espera que 150 manifestaciones tengan lugar en todo el país este sábado 7 de septiembre. La manifestación contra el nombramiento de Michel Barnier como primer ministro comenzó en la plaza de la Bastilla de París.

El panorama político en Francia se agita nuevamente con una serie de protestas masivas convocadas para el 7 de septiembre, en rechazo a lo que sectores de la izquierda consideran un "golpe de fuerza" del presidente Emmanuel Macron por haber nombrado como primer ministro al conservador Michel Barnier.

La elección del mandatario fue duramente criticada por las facciones izquierdistas quienes señalaron que el presidente desoyó la voluntad de la ciudadanía en las elecciones legislativas convocadas de manera anticipada por Macron. En los comicios el Nuevo Frente Popular se llevó la mayor cantidad de los votos, pero el presidente se negó a nombrar un premier de esa formación. En cambio, optó por un candidato con tendencias derechistas.

Tras el anuncio —hecho el pasado jueves— sindicatos y el sector estudiantil, al igual que figuras de los diversos partidos izquierdistas, dijeron que saldrían a las calles a mostrar su descontento con Macron y la figura de Barnier.

El líder del partido de izquierda radical Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, acusó a Macron de haber robado las elecciones al pueblo francés y convocó a una "masiva manifestación" en las calles.

La Unión de Estudiantes y la Unión de Escuelas Secundarias (USL), organizadores de las marchas, prevén que 150 manifestaciones tengan lugar a lo largo del país este sábado.

Mélenchon, se dirigió a los manifestantes en París el sábado para pedirles que se preparen para una "batalla a largo plazo" contra lo que denominó la negación de la democracia que representa el nombramiento de un primer ministro de derechas, y declaró:

Estas manifestaciones fueron la oportunidad para Francia Insumisa (LFI) de destapar su intento de destituir al presidente Macron, basándose en el artículo 68 de la Constitución.

A primera hora del sábado más de 270.000 personas habían firmado la petición.

Mathilde Panot, líder de los diputados de LFI, en una rueda de prensa, había dicho el martes que el lanzamiento de este procedimiento de destitución pretende ser una "respuesta política a la altura de la toma de poder antidemocrática que está llevando a cabo el presidente".

A pesar de la controversia, Barnier, que asumió el cargo el jueves, busca calmar los ánimos de las diversas fuerzas políticas francesas. El que fue negociador de Francia en el proceso del Brexit ha dicho que está dispuesto a negociar con todos los partidos del país.

El viernes —en su primera entrevista con TF1— el nuevo primer ministro dijo que trabajaría con "hombres y mujeres de buena voluntad que pertenecen a la mayoría saliente". Tampoco cerró la puerta a "personas de izquierda". Y señaló:

No me prohíbo poner en torno a la mesa a personas que tengan competencias (…). No he sido nunca sectario, hay que abrir la puerta y abrir la mesa a todos los que quieran