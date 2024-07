Your browser doesn’t support HTML5 audio

03/07/2024 · 10:32 AM

El Ejército de Israel recrudece sus ataques en la Franja de Gaza, mientras aumenta sus enfrentamientos en la frontera con Líbano. Este miércoles 3 de julio, las tropas del Estado de mayoría judía admitieron ataques en el centro del enclave palestino, sin especificar las zonas, mientras las autoridades sanitarias locales reportaron la muerte de al menos 28 personas en las últimas 24 horas en medio de las embestidas. El Hospital Europeo, ubicado en Khan Younis, en el sur del territorio gazatí, ha dejado de operar, señaló la OMS, tras las últimas ofensivas del Ejército en esa ciudad. Entretanto, un alto comandante de campo del grupo chiita Hezbolá murió en un ataque israelí, en el sur del Líbano, según señalaron dos fuentes de seguridad a la agencia de noticias Reuters.

No hay lugar seguro en la Franja de Gaza.

En las últimas 24 horas, al menos 12 personas fueron asesinadas por ataques del Ejército israelí, en el norte y centro del enclave palestino, señalaron funcionarios de salud del territorio. La agencia de noticias palestina Wafa situó la cifra en al menos 16.

Sin embargo, en el sur también se han registrado muertes este miércoles 3 de julio y con el paso de las horas aumenta el número de muertos en medio de los ataques de las tropas de Israel. La cifra total de víctimas mortales aumentó a al menos 37.953 personas, según la última actualización del Ministerio de Salud local, difundida este miércoles. la magnitud de muertos puede ser mayor, remarca la cartera, debido a que miles de cuerpos no han podido ser rescatados de los escombros.

Esta semana, en medio del recrudecimiento de los asaltos israelíes en el sur de la Franja, miles de personas más se han visto forzadas a desplazarse de nuevo.

Tras recibir la orden del Ejército de Israel de evacuar la ciudad de Khan Younis, en el sur del enclave palestino, tres generaciones de la familia Hamdam abandonaron la ciudad la noche del lunes 1 de julio, para refugiarse en Deir al-Balah, más al norte, en una zona declarada como “segura” por las Fuerzas israelíes. El 2 de julio por la tarde, una bomba destruyó su edificio y mató a nueve miembros de la familia, según reportó la agencia de noticias AP.

No hay agua limpia para beber. Nos vemos obligados a comprar agua salada o sucia a un precio muy alto

Este miércoles, otra bomba israelí sobre Deir Al-Balah mató a al menos tres personas, informaron las autoridades médicas palestinas. La ciudad se encuentra densamente poblada, al convertirse en un punto de acogida para los cientos de miles de palestinos que han debido huir nuevamente de otras zonas de la Franja.

Los residentes alertan de la severa escasez de agua potable y de alimentos.

“No hay agua limpia para beber. Nos vemos obligados a comprar agua salada o sucia a un precio muy alto”, describió el residente Shaban a la agencia de noticias Reuters.

“La mayoría de los desplazados sufren de dolores abdominales y de enfermedades como hepatitis debido a la insalubridad del agua y la falta de alimentos”, explicó.

En paralelo, en el centro del enclave, las autoridades médicas reportaron que cinco palestinos murieron en un bombardeo israelí al campo de refugiados de Maghazi. También, en el distrito de Shujaiya en la ciudad de Gaza, cuatro palestinos murieron y 17 resultaron heridos por el bombardeo.

El Ejército israelí informó que se habían llevado a cabo operaciones militares en el centro de la Franja de Gaza, sin especificar en qué zona. Las Fuerzas israelíes volvieron a incurrir en el barrio de Shujaiya el pasado jueves, alegando que los combatientes de Hamás se habían reagrupado en la zona.

Los tanques israelíes avanzan hacia el centro y oeste de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, la ciudad que hasta principios del pasado mayo era el único lugar donde el Ejército no había incursionado por tierra, por lo que la mayor parte de la población internamente desplazada se refugiaba allí, aunque la localidad ya era atacada por aire.

El Ejército israelí declaró que habían tomado posesión de varios distritos, atacando objetivos específicos: las bases militares de Hamás, el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza desde 2007 y que el pasado 7 de octubre realizó una incursión armada en Israel, asesinando a apróximadamente 1.200 personas y secuestrando a 250. Desde entonces, Israel desató una guerra sobre la Franja de Gaza, justificando los ataques con el fin de “erradicar” a Hamás.

El brazo armado de Hamás señaló que había disparado a dos tanques israelíes en el oeste de Rafah, y disparado a las tropas israelíes en Shujaiya.

Cierra el Hospital Europeo de Gaza en Khan Younis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la totalidad de los 320 pacientes y personal médico del Hospital Europeo de Gaza, en Khan Younis, habían sido evacuados, siguiendo la orden de "evacuación" de la zona del Ejército israelí. Llamados calificados por la ONU como desplazamiento forzado.

“Es devastador ver cómo un hospital con capacidad de 650 camas queda fuera de servicio cuando el acceso a la salud es una necesidad desesperada (…) El Hospital Europeo de Gaza, uno de los mayores hospitales en el sur, debe ser protegido y devuelto a su estado funcional inmediatamente. Gaza no se puede permitir perder más hospitales. ¡Alto el fuego!”, lamentó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en la plataforma X.

La mayoría de los pacientes fueron trasladados al Hospital Nasser, que ya se encuentra al límite de su capacidad y sufre de escasez de medicinas y materiales para cirugías.

El Ministerio de Salud gazatí informó que un bombardeo israelí en el sur de Khan Younis había matado a Hassan Hamdan, director del departamento de quemaduras en el Hospital Nasser, y a su familia. El Ejército de Israel no hizo comentarios sobre la declaración.

Por su parte, la institución castrense difundió un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que la orden no incluía a ese centro hospitalario. "El llamado a trasladarse a la zona humanitaria de Al Mawasi no se aplica a los pacientes del Hospital Europeo ni al personal médico que trabaja allí. No existe intención de evacuar el Hospital Europeo en la zona de Khan Yunis", señaló.

Sin embargo, los ataques se intensifican y desde miles han decidido abandonar el área.

Los residentes de Khan Younis detallaron a Reuters que, tras recibir la orden de abandonar la localidad, muchas familias han debido dormir en las calles porque ya no se encuentran tiendas de campaña.

El Hospital Europeo de Gaza era el último hospital activo de la zona, y proveía refugio a los desplazados, además de a los pacientes.

“Nos dijeron que evacuáramos el Hospital Europeo. Venimos al Hospital Nasser, pero está lleno (…) Me estoy quedando en la calle, esperando que encuentren un lugar adentro”, sostuvo Ali Abu Ismenah, con fracturas en las piernas tras un ataque israelí.

Los nuevos desplazamientos tienen lugar semanas después de que miles de palestinos se vieran forzados a volver a una Khan Younis, en ruinas, huyendo de Rafah por la entrada de los tanques.

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) estima que 250.000 personas deberán huir tras la nueva orden de evacuación.

La UNRWA publicó en X que pese a sus esfuerzos para suministrar ayuda humanitaria a los desplazados en Gaza, “se está volviendo casi imposible proveer cualquier tiempo de ayuda debido al asedio impuesto por Israel y a las nuevas órdenes de desplazamiento que impactan nuestro acceso” a la población civil gazatí.

Alto comandante de Hezbolá muere en ataque israelí: fuentes de seguridad

Un alto comandante de campo del grupo chiita Hezbolá murió en un ataque israelí este miércoles, a las afueras de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, afirmaron a Reuters dos fuentes de seguridad.

Las fuentes señalaron que el comandante era responsable de una sección de las operaciones de Hezbolá, a lo largo de la frontera, donde el movimiento chiita ha estado aumentando el intercambio de fuego con el Ejército israelí desde octubre en paralelo con la Guerra de Gaza, como respaldo a Hamás.

Los funcionarios de seguridad indicaron que el hombre tenía el mismo rango e importancia para el grupo que Taleb Abdallah, quien murió en un ataque israelí el pasado junio y fue el comandante de campo de Hezbolá de mayor rango en ser asesinado por las tropas de Israel en los últimos casi nueve meses de hostilidades.

Con AP, EFE y Reuters