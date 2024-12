Your browser doesn’t support HTML5 audio

19/12/2024 · 10:29 AM

El tribunal penal de Vaucluse condenó el jueves a los 51 acusados ​​en el caso de violación de Mazan a penas de entre cinco y 15 años de prisión por violación agravada, y a Dominique Pelicot a 20 años de prisión penal. Sentencias menos severas que las requisas, lo que alivia a los abogados defensores e indigna a los grupos feministas presentes fuera del tribunal. El enviado especial a Aviñón de France 24 en francés trae las reacciones.

Cae el telón en el juicio por violación de Mazan. Después de dos meses y medio de audiencias, el tribunal penal de Vaucluse condenó el jueves 19 de diciembre a la gran mayoría de los 51 acusados ​​a penas de entre cinco y 15 años de prisión por violación agravada de Gisèle Pelicot . El principal protagonista del caso, Dominique Pelicot, que drogó y entregó a su esposa a desconocidos que conoció en Internet durante casi diez años, recibió la pena más severa: 20 años de prisión con un período de seguridad de dos tercios. Esto último quiere decir que no podrá acceder a la libertad condicional hasta haber cumplido al menos dos tercios de la pena

"Mi cliente está un poco desconcertado por el plazo de seguridad declarado. Estamos en el marco de una responsabilidad asumida de Dominique Pelicot y de una dignidad de Gisèle Pelicot. Tengo hasta el 29 de diciembre para apelar", declaró su abogada Béatrice Zavarro después de la audiencia.

"Aquí juzgamos, no legislamos"

Muchos acusados ​​recibieron condenas de alrededor de 12 años de prisión, sabiendo que la pena media por violación era de 11,1 años en 2022, según cifras del Ministerio de Justicia.

Dos hombres, Joseph C. y Saiffedine G., recibieron las penas más cortas: tres años de prisión por agresiones sexuales agravadas, con dos años suspendidos. Esto significa que no deberán cumplir esos dos años en prisión de inmediato, siempre que no cometan nuevos delitos ni violen las condiciones impuestas por el tribunal.

El acusado Hassan O. se encuentra en Marruecos y no se presentó al juicio. Debido a su ausencia fue condenado en rebeldía, lo que significa que la sentencia se dictó sin su presencia. La condena fue de 12 años de prisión penal.

En total, aproximadamente 40 personas acusadas en este caso deberán cumplir su condena en prisión a partir de esta fecha.

Las penas son, en última instancia, menos severas que las solicitadas por el fiscal. A finales de noviembre solicitó penas de entre cuatro y 18 años de prisión y la pena máxima de 20 años de prisión penal contra Dominique Pelicot.

"Las sentencias se han adaptado y eso es bueno", dijo Roland Marbillot, abogado de dos acusados. "Uno de mis clientes está en libertad, el otro no, pero seguramente será liberado en unas semanas o meses. Quiero señalar que aquí juzgamos, no legislamos". También celebró que el tema del consentimiento no fuera el principal foco del juicio.

El juicio por violación de Mazán puso en primer plano la ausencia de la noción de consentimiento en la definición legal de violación, a diferencia de otros países como España o Suecia que ya han legislado al respecto. A finales de septiembre, el ministro de Justicia dimitido, Didier Migaud, se declaró partidario de incluir el consentimiento en el código penal.

"Pienso en todas las víctimas no reconocidas"

Gisèle Pelicot, por su parte, mostró una actitud tranquila durante la lectura de las condenas, asintiendo en señal de comprensión. Estaba vestida con una blusa de rayas azules y su característico cabello corto y rojo. Llegó al tribunal acompañada por sus abogados, y su llegada fue captada por numerosos medios de comunicación. Además, sus tres hijos y sus parejas estuvieron presentes para apoyarla en ese momento.

Al final de la audiencia, Gisèle Pelicot no respondió preguntas, pero leyó un comunicado en el que agradecía a sus seres queridos.

"Pienso en mis 3 hijos. Pienso también en mis nietos que son el futuro y también es por ellos que lidero esta lucha. También pienso en todas las demás familias afectadas por esta tragedia y en las víctimas no reconocidas cuyas historias permanecen en las sombras", sentenció Gisèle Pelicot.

Gisèle Pelicot optó por no hacer comentarios sobre las sentencias emitidas por el tribunal, pero reafirmó su decisión de hacer público el juicio. Explicó que su intención al permitir que el proceso fuera accesible a la sociedad era que las personas pudieran participar en los debates sobre el caso, y manifestó que nunca se arrepintió de haber tomado esa decisión.

"Quise, al abrir las puertas de este juicio, que la sociedad pudiera involucrarse en los debates y nunca me he arrepentido de ello", concluyó.

Ira feminista

Afuera, varias feministas corearon "Vergüenza para la justicia" y "Justicia cómplice" al finalizar el veredicto. Me Christophe Bruschi, abogado de uno de los acusados, fue empujado y abucheado por un centenar de militantes feministas, a quienes calificó de "tejedoras".

Las relaciones fueron tensas durante todo el juicio entre la defensa y los grupos feministas, quienes acusaban a la defensa de intentar influir en los jueces. Hace tres semanas, los servicios municipales retiraron una pancarta que decía "20 años para todos", que había sido colgada en las murallas frente al tribunal.

A las 1:30 de la tarde, Gisèle Pelicot salió del tribunal bajo estricta escolta policial. "¡Gracias Gisèle!", corearon las mujeres afuera mientras la septuagenaria avanzaba lentamente hacia la salida. Se prevén manifestaciones de colectivos feministas hasta el viernes.

Para el último día de este largo juicio (51 acusados, 15 semanas de audiencias), el tribunal dispuso medidas excepcionales: cuatro salas de transmisión para periodistas y el público, y cerca de 200 policías y gendarmes para garantizar la seguridad del edificio. Los acusados tienen diez días, hasta el 29 de diciembre, para apelar la sentencia.

Ese artículo fue adaptado de su original en francés.