12/12/2024 · 07:51 AM

Al no encontrar pruebas suficientes, la fiscalía sueca informó el jueves que cerró una investigación por presunta violación y agresión sexual en la que el acusado era el futbolista francés Kylian Mbappé.

La investigación por violación y agresión sexual cerrada por la fiscalía sueca está vinculada a un incidente ocurrido en un hotel de Estocolmo en octubre de 2024, durante una visita del futbolista Kylian Mbappé.

Después de un mes de pesquisas, la investigadora principal, Marina Chirakova, explicó en un comunicado: "Durante la investigación se identificó a una persona razonablemente sospechosa de violación y de dos casos de acoso sexual. Sin embargo, considero que las pruebas no son suficientes para continuar con el procedimiento, por lo que se cierra la investigación".

Aunque los fiscales no revelaron el nombre del sospechoso, medios suecos informaron que se trataba del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien estuvo en Estocolmo durante un descanso de la liga española.

En su momento, el equipo legal de Mbappé negó rotundamente esas acusaciones, calificándolas de falsas.

Los hechos presuntamente ocurrieron el 10 de octubre en Estocolmo; y el 15 de octubre la fiscalía emitió un comunicado informando que la policía había registrado una denuncia que acusaba a Mbappé de violación, según el medio sueco Expressen.

Recientemente, en una entrevista con Canal+ de Francia, Mbappé, quien afirmó no conocer a la persona denunciante y que nunca fue citado por la justicia, comentó: "Me sorprendió. Siempre me sorprende. Son cosas que aparecen de la nada".

Una temporada complicada

Kylian Mbappé, uno de los jugadores mejor pagados del mundo, llegó al Real Madrid este verano tras siete años en el Paris Saint-Germain (PSG) y ha sabido mantenerse alejado de los escándalos en su vida privada, cuidando su imagen a través de un equipo cercano de familiares, abogados y portavoces.

A pesar de su reputación, ha tenido una temporada difícil desde su llegada al club español, sin alcanzar su mejor rendimiento. No obstante, en el último partido, marcó la victoria 3-2 del Madrid ante el Atalanta, contribuyendo al esfuerzo del equipo por recuperar el título de la Liga de Campeones.

Junto a Vinicius Junior y Jude Bellingham, Mbappé ayudó al Madrid a sumar nueve puntos en seis partidos, ascendiendo al puesto 20 en la tabla de la competición.

A lo largo de su carrera, Mbappé ha tenido momentos claves, como su triunfo en la Copa del Mundo de 2018 siendo apenas un adolescente y su triplete en la final de 2022 en Qatar, donde Francia perdió ante Argentina en los penales.

Durante su tiempo en el PSG, formó parte de un trío de superestrellas junto a Lionel Messi y Neymar, aunque no lograron conquistar la Liga de Campeones.

Con AFP y medios locales