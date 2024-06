Las autoridades mexicanas detectaron a casi 1,4 millones de “personas en situación migratoria irregular” entre enero y mayo de 2024. Los migrantes provienen de 77 países de los cinco continentes, según el Instituto Nacional de Migración (INM), y de ellos 2.992 son niños que se trasladaban sin compañía de mayores.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración de México detalló que 1.393,683 millones de personas extranjeras viajaban por el país en condición irregular en los primeros cinco meses del año, 738.270 de ellos son hombres adultos que transitaban solos, mientras que 362.979 eran mujeres adultas no acompañadas.

Aparte, se contabilizaron 154.291 adultos que viajaban en núcleos familiares acompañados por 135.151 menores de edad, mientras que otros 2.992 niños se trasladaban sin compañía de mayores, detalló el INM en un comunicado.

Diferenciados según el país de procedencia,el mayor número de migrantes irregulares provino de Venezuela, con 377.401 personas; seguido por Guatemala (209.540), Honduras (144.499), Ecuador (136.699) y Haití (107.432).

Entre otras procedencias identificadas fueron de Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú, Cuba, Senegal, Guinea, República Dominicana, China, Brasil, Mauritania, India y Angola.

Los adultos localizados solos fueron trasladados a distintas estaciones migratorias, "donde se llevó a cabo su procedimiento administrativo migratorio y se resolvió en cada caso su situación", señaló el INM.

Los grupos familiares y menores no acompañados, en tanto, fueron atendidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Solo en 2023 se registraron más de 2,4 millones de cruces irregulares en la frontera binacional, según datos de autoridades migratorias estadounidenses.

La cifra alcanzó un récord de 10.000 personas por día en diciembre pasado, si bien este número fue descendiendo paulatinamente por mayores controles en ambos países.

Esta semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que haya un desbordamiento del flujo migratorio en el país, tras el endurecimiento de las medidas antiinmigrantes del Gobierno de Estados Unidos y la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que restringe las solicitudes de asilo y agiliza las deportaciones.

Leer tambiénBajo presión de EE. UU.: así fue la relación de AMLO con los migrantes mexicanos durante su Gobierno

La migración irregular interceptada por México se ha triplicado en el primer trimestre del año hasta casi 360.000 personas en medio de crecientes operativos, aunque el Gobierno afirma que el flujo migratorio ha disminuido.

Las solicitudes de asilo han caído un 41,9 % en lo que va del año en México hasta un total de 36.860 pero los migrantes denuncian que este alivio en la frontera sur viene acompañado de trabas legales para gestionar su trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Las peticiones de enero a mayo pasado fueron 26.576 menos que las 63.436 registradas en el mismo lapso de 2023, cuando en todo el año hubo un récord de 140.982, un aumento del 18,2 % y la tercera cifra más alta del mundo después de Estados Unidos y Alemania, según el Gobierno mexicano.

El principal país de origen de solicitantes de asilo este 2024 es Honduras con 15.389, seguido de Cuba (8.029), Haití (3.353), El Salvador (2.896), Venezuela (2.068), Guatemala (2.014), Colombia (1.010), Nicaragua (456), Ecuador (337), Chile (192) y otros no detallados.

Pero el informe de la Comar señala que apenas ha resuelto cerca de uno de cada tres casos, 12.709, de los que aprobó el 73 %.

La caída ocurre mientras han subido las restricciones migratorias este año electoral en México y Estados Unidos, donde hace dos semanas el presidente, Joe Biden, implementó una orden ejecutiva para limitar el asilo y agilizar las deportaciones.

El cubano Carlos Alberto Ochoa lleva dos meses en un campamento improvisado en Tapachula, donde afronta las lluvias en espera de la solicitud de asilo y su proceso.

"Llevo dos meses esperando y todavía no me han citado para la entrevista grabada y este 18 (de junio) voy para la cuarta cita en Migración. Para mí, ha sido bastante difícil, en una renta (casa de alquiler) me lo robaron todo, tuve que venir aquí porque me dejaron sin dinero", narró.