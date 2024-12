Deseosos de distanciarse del régimen de Bashar al-Assad, los nuevos amos de Damasco han prometido "purificar" Siria del Captagon. La caída del presidente sirio podría conducir a una "reducción a corto plazo" de la producción de esta lucrativa droga sintética, fabricada en gran parte en las zonas controladas por el clan Assad.

"Con la ayuda de Dios, Siria está en proceso de purificarse".

En su primer discurso tras la huida de Bashar al-Assad, pronunciado en Damasco el domingo 8 de diciembre, el líder del grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS), prometió librar al país del Captagon, la droga sintética a base de anfetaminas producida en cantidades industriales en territorio sirio.

En medio de una multitud de partidarios congregados en la Gran Mezquita Omeya, joya arquitectónica de la capital, Abu Mohamed al Jolani acusó al "tirano" de haber transformado el país en "el mayor fabricante de Captagon del mundo".

Desde entonces, no ha pasado un día sin que se publiquen en las redes sociales vídeos que muestran el descubrimiento de centros de almacenamiento y fábricas de fabricación de la "cocaína de los pobres" en zonas anteriormente controladas por las fuerzas del depuesto presidente.

Estas imágenes parecen dar la razón a los expertos que sospechaban que el clan Assad era el principal implicado en el tráfico de esta droga ultraestimulante, que inundó Medio Oriente durante la guerra de Siria… y llenó las arcas del aparato estatal sirio de Bashar al-Assad, sometido entonces a sanciones occidentales.

En un informe de 2022, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) estimaba que en Siria "la mayor parte de la producción se concentra en las zonas controladas por el régimen, en particular en Tartous y Latakia (cerca de Damasco y Ghouta Oriental), así como en las provincias de Homs, Alepo y Qousseir".

En abril de 2023, los primos de Bashar al-Assad y varios de sus allegados, acusados de tráfico de Captagon, fueron sancionados por la Unión Europea.

"En pocos días, he recibido varios vídeos de diversas fuentes sobre el terreno que muestran redadas en centros de fabricación y almacenamiento de pastillas que revelan la profundidad de los vínculos entre el régimen de Bashar al-Assad y el tráfico de Captagon", señala Caroline Rose, directora del New Lines Institute for Strategy and Policy, un think tank con sede en Washington. "Tras años de negación, ahora vemos cada vez más pruebas de que el Captagon es fabricado por actores del régimen", agrega.

Habíamos recopilado muchas pruebas sobre esta hipótesis, pero no habíamos visto ninguna imagen del interior de estos laboratorios

"Durante mucho tiempo, a mí y a otros investigadores como Karam Shaar (también del New Lines Institute), que hemos trabajado en este tema, nos llamaron locos por decir que las autoridades sirias estaban implicadas en este tráfico", confiesa Caroline Rose. "Habíamos recopilado muchas pruebas sobre esta hipótesis, pero no habíamos visto ninguna imagen del interior de estos laboratorios. Ahora por fin han salido a la luz, y son reales".

Una de las incursiones mencionadas por Caroline Rose tuvo como objetivo la base aérea de Mazzeh, al suroeste de Damasco, donde se encontraron miles de pastillas de Captagon. "Se trata de un aeropuerto bajo el control de la temida Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, que fue ampliamente utilizada por la familia Assad, al igual que la antigua Guardia Republicana", explica.

Miembros de la familia Assad directamente implicados

Caroline Rose también informa de una redada "en un edificio que albergaba la Syria Car Trading Company, una empresa propiedad de un primo hermano de Bashar al-Assad y dirigida por él en Latakia, en el noroeste del país, en la que se encontraron varios miles de pastillas".

"El miércoles se hizo un descubrimiento excepcional en unas instalaciones en Duma, al noreste de Damasco, donde un edificio convertido en planta de fabricación de Captagon era aparentemente operado por el propio Maher al-Assad", añadió. "Gran parte del material de embalaje hallado in situ resultó ser idéntico al encontrado en las incautaciones de Captagon realizadas en Arabia Saudí".

Más allá de estas primeras redadas, ¿podrá el nuevo hombre fuerte de Siria, Abu Mohamed al Jolani, cumplir su promesa de "purificar" el país de Captagon?

"Las diversas redadas en laboratorios parecen demostrar que sus hombres ya están trabajando para reprimir el tráfico, y parece muy claro que va a querer sacar a la luz los vínculos del régimen con la producción de drogas", afirma Caroline Rose.

"Jolani intenta distanciar al grupo HTS del régimen sirio rechazando todas sus prácticas, como ofrecer amnistía a los soldados que han desertado o liberar a los presos políticos. Creo que realmente intenta dar una cara diferente a Siria", agrega la investigadora.

Wassim Nasr, periodista de France 24 especializado en movimientos yihadistas, resalta: "Tenemos que tomarnos esta promesa aún más en serio porque se hizo en la famosa mezquita de los Omeyas, en medio de un discurso simbólico que fue muy bien recibido. Esta promesa está en consonancia con un grupo islamista radical que sigue el precepto rigorista de prohibir el tráfico y el consumo de drogas.

Y continúa: "Es también una especie de promesa a la comunidad internacional y a los países árabes, en primer lugar a los Estados del Golfo, que son las principales víctimas de este tráfico y el principal mercado del Captagon".

En mayo de 2023, el régimen de Bashar al-Assad se reintegró en la Liga Árabe, con vistas a normalizar sus relaciones para luchar contra el tráfico de Captagon. Según el New Lines Institute, este tráfico, orquestado por el "narcoestado" que dirigía, habría generado 5.700 millones de dólares (5.200 millones de euros) en 2021.

¿Qué impacto tendrá esto en el tráfico?

Aun así, "controlar las rutas de tráfico en el sur de Siria no será tarea fácil para el nuevo gobierno de Damasco", advierte Wassim Nasr. "Tendrá que lidiar con las distintas facciones en un sector que históricamente ha sido propicio para el contrabando de todo tipo".

Caroline Rose está de acuerdo. "La cuestión ahora es si podrán hacer frente a los pequeños productores y al tráfico hacia Irak y Jordania. No estoy segura, dependerá del control efectivo que el grupo HTS pueda ejercer en el sur, así como en el este del país".

La caída del régimen de Assad y la promesa de Abu Mohamed al Jolani de hacer frente al tráfico de Captagon plantea ahora la cuestión del futuro de la producción de Captagon en Siria.

"No cabe duda de que la caída del régimen de Bashar al-Assad y la falta de recursos y apoyo estatales provocarán una reducción a corto plazo de la producción de Captagon, aunque la demanda permanezca inalterada", afirma Caroline Rose. "Es muy probable que, ante esta situación, los productores que aún no han sido asaltados intenten adaptarse recurriendo a otros mercados de tránsito y destino. Pero eso llevará mucho tiempo".

Según ella, algunos de los implicados en el tráfico buscarán diferentes alijos en Líbano o intentarán ir a Irak para reanudar la producción.

"También hemos visto recientemente lugares de producción en Kuwait y Turquía, que también podrían ser un posible destino alternativo", subraya. "Pero no creo que veamos una producción a escala industrial como bajo el régimen de Assad", remarca.

Caroline Rose cree que Hezbolá, el partido chií libanés que ayudó a rescatar al régimen de Bashar al-Assad durante el conflicto sirio, "intentará sin duda hacerse con el control de partes de la producción y el contrabando de Captagon, sobre todo porque la droga había sido detectada en el valle de la Bekaa, en el este de Líbano, mucho antes de que comenzara la producción a escala industrial en Siria".

En marzo de 2012, la aduana de Beirut se incautó de dos dispositivos utilizados para fabricar comprimidos de Captagon. En aquel momento, varios medios de comunicación libaneses, citando fuentes de seguridad, informaron de que dos hermanos de un diputado de Hezbolá estaban implicados en este caso.

"Hezbolá, que desempeñó un papel clave en este tráfico, tiene una gran experiencia en mercados ilícitos y controla un gran número de sus rutas en Líbano. Sin embargo, tendrá mucho cuidado, sabiendo que Israel está muy atento al tráfico de Captagon y utilizará cualquier pretexto para atacar sus centros de mando y logísticos, a pesar del alto el fuego acordado hace unas semanas", concluye. "Así que creo que, por el momento, solo podemos esperar una producción a pequeña escala en Líbano".

Este artículo fue adaptado de su original en francés