Canadá y EE UU cierran acuerdo para devolver a migrantes irregulares

Ambos países concretaron una nueva disposición para paliar la masiva llegada de inmigrantes a suelo canadiense que tendrá efecto desde este sábado 25 de marzo. Desde ahora podrán ser devueltos a Estados Unidos quienes no tengan un pedido de asilo tras pasar por puntos de entrada no oficiales. Además, la nación más boreal de América se comprometió a acoger 15.000 latinoamericanos más. Activistas critican el convenio. Los solicitantes de asilo que no tengan ciudadanía estadounidense ni canadiense que hayan cruzado la frontera por sitios no registrados en un lapso de 14 días serán devueltos a sus lugares de procedencia. Así lo indica el nuevo acuerdo de inmigración que concretaron ambos países este viernes 24 de marzo.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo anunciaron luego de su encuentro. Esta nueva modalidad afectará a los miles de migrantes que cruzan al extremo norte de América.El pacto apunta a disipar las preocupaciones de Ottawa sobre la cantidad creciente de migrantes –la mayoría de América Latina- que arribaron al país en los últimos meses ante la imposibilidad de hacerlo a Estados Unidos.Esto también incluirá a los de Roxham Road, un punto muy concurrido por los migrantes que llegan a pie. Para alcanzar este sitio, a una distancia relativamente corta de Nueva York, no es necesario pasar un punto oficial de la frontera y, una vez allí, podían permanecer y pedir protección, algo imposible para quienes intentaran superar los canales migratorios de Canadá.Como parte de este nuevo pacto, el Gobierno de Trudeau se comprometió a acoger a 15.000 migrantes más del hemisferio occidental del continente que necesiten asilo por motivos humanitarios.Trudeau avisó que el nuevo acuerdo se implementará inmediatamente, desde el comienzo del sábado 25. Esto es para evitar una estampida de los solicitantes de refugio."Los agentes fronterizos harán cumplir el acuerdo a partir de la medianoche de esta noche y deportarán a quienes crucen de manera irregular al punto fronterizo más cercano de Estados Unidos", enfatizó.Algunos activistas defensores de los derechos de los inmigrantes irregulares criticaron la medida, enfatizando en que su seguridad estará a la deriva si no pueden contar con el apoyo de los gobiernos.Uno de los primeros en expresarse fue Danilo Zak, director asociado de políticas de defensa del grupo humanitario Church World Services (CWS).“Instamos al presidente Biden a reconsiderar enérgicamente este acuerdo y trabajar con el Congreso para restablecer el acceso al asilo y apoyar políticas que reconozcan la dignidad de todos los que llegan a nuestras fronteras”, manifestó.Antes, Canadá estaba habilitado a devolver a EE. UU. a los que trataran de entrar de manera irregular por los puntos oficiales, pero dejaba una zona gris para aquellos que lo hacían por otros métodos.Por su parte, en los últimos días, la Patrulla Fronteriza estadounidense registró un aumento en la cantidad de cruces ilegales efectuados desde Canadá. Si bien son cifras notoriamente inferiores a las que suceden en los límites con México, sigue siendo un incremento preocupante.En febrero pasado, 628 personas fueron detenidas cuando intentaron llegar a Estados Unidos desde el vecino del norte, números cinco veces más altos que en el mismo período de 2022. En la frontera con México, más de 22.000 fueron registrados solamente en diciembre.Auxilio canadiense para Haití, pero no liderazgo de seguridadDentro de los anuncios del primer ministro canadiense, también informó que su Administración colaborará financieramente con el país caribeño, el cual padece una profunda crisis política y social, donde la violencia pandillera aumentó y generó problemas humanitarios que van desde la insuficiencia alimentaria hasta la propagación de enfermedades.Trudeau dijo que destinarán 73 millones de dólares estadounidenses para Haití, los cuales son “para ayudar a la Policía Nacional”.“Impondremos nuevas sanciones en los miembros de la élite haitiana que se están beneficiando de la inseguridad y de la violencia”, agregó.Haití ha enfatizado hace meses ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos que se cree una fuerza de seguridad internacional para terminar con la inestabilidad. Si bien Estados Unidos y Canadá han respaldado la moción, ninguno dio el paso al frente para liderarla. Con AP y EFE