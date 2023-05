Canadá: miles de evacuados y producción petrolera afectada por incendios incontrolables

El estado de Alberta sufre una serie de incendios forestales que ha obligado a miles de personas a evacuar sus hogares. Esta zona se caracteriza por su alta producción petrolera pero sus operaciones se han suspendido de forma preventiva. Las autoridades indicaron que podrían pasar varios meses hasta que todos los incendios estén bajo control. Por su parte, la ONU ha advertido que el fenómeno de El Niño podría regresar este año, por lo que este tipo de eventos serían más comunes en todo el mundo. En menos de una semana al menos 400.000 hectáreas del estado de Alberta han sido consumidas por las llamas. Las primeras hipótesis apuntan a que se debe a las altas e inusuales temperaturas registradas durante las primeras semanas de la primavera, entre 10 y 15 grados centígrados por encima de lo normal.Las autoridades han informado que habría al menos 98 incendios forestales activos, de los cuales 30 están clasificados como “fuera de control”, por lo que se mantiene el estado de emergencia decretado el pasado sábado 6 de mayo y que ha obligado a evacuar a unas 30.000 personas.Además, los incendios han obligado a las empresas productoras de energía que operan en la región a suspender su producción, con la reducción de al menos 319.000 barriles de petróleo por día, equivalente al 3,7% de la producción total del país.De igual manera, las exportaciones canadienses de gas natural a Estados Unidos se han visto afectadas, con una caída de 6.700 millones de pies cúbicos por día, siendo el nivel más bajo desde abril de 2021, según reportó la empresa financiera Refinitiv.Canadá es el cuarto productor de crudo del mundoy alrededor del 80% de su petróleo es extraído de Alberta. Hasta el momento no se han reportado daños a las instalaciones o a los trabajadores de las plantas."Si bien seguimos siendo optimistas sobre una reanudación segura y rápida de la producción, los impactos para algunas empresas afectadas podrían ser significativos si los volúmenes se ven afectados durante un período prolongado", dijeron analistas de Stifel FirstEnergy.Alberta también es el estado con mayor producción de ganado del país, por lo que algunos rancheros han trasladado sus reses a lugares seguros. Algunos agricultores ya se habían quejado por afectaciones en su producción debido a la sequía.Aumentan los esfuerzos por controlar las llamasLa primera ministra de Alberta, Danielle Smith, dijo que más de 700 bomberos locales se encuentran al frente de los incendios y que hizo una petición a otras provincias para que lleguen al menos 1.000 agentes más.También instó a voluntarios para que ayuden a controlar la emergencia que ha empeorado por los fuertes vientos, el suelo seco y boscoso. Algunas comunidades indígenas de la región se han postulado como voluntarias."Algunos de estos incendios podrían continuar durante varios meses, así que si podemos usar los recursos que ya están aquí y pedir a las personas que pueden ayudar", dijo Smith.La primera ministra anunció un bono de ayuda equivalente a $935 dólares estadounidenses para aquellos que se vieron obligados a evacuar. Además, el estado de Alberta solicitó formalmente ayuda económica y militar al Gobierno federal del primer ministro Justin Trudeau.“El Niño amenaza con hacer estragos en el mundo”Así lo advirtió la ONU a finales de abril. El fenómeno meteorológico, que se caracteriza por las altas temperaturas y sequías, podría producirse entre julio y septiembre, por lo cual los países deben prepararse para afrontar este reto, según explicaron funcionarios de la organización internacional.La última vez que este fenómeno se produjo fue entre 2018 y 2019 y luego dio paso a un periodo particularmente largo de La Niña, el cual causó una disminución generalizada de las temperaturas y fuertes lluvias en todo el mundo.Los últimos ocho años han sido los más calientes nunca antes registradosy pudieron ser peores si no se hubiera presentado La Niña, según explicó Petteri Taalas, secretario general de Organización Meteorológica Mundial.Y aunque El Niño todavía no ha llegado, varios países en el mundo han reportado altas temperaturas con la llegada de la primavera, mientras se preparan para afrontar incendios de tal magnitud, como los que se presentan actualmente en Canadá. Con Reuters y medios locales