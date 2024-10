Las elecciones estadounidenses de 2024 se perfilan como unas elecciones marcadas por una importante brecha de género: mientras Donald Trump mantiene una ventaja significativa con el electorado masculino, Kamala Harris comanda una ventaja comparable entre las mujeres. Mientras ambos candidatos tratan de movilizar a posibles votantes, lo que está en juego para las mujeres nunca ha sido tan importante.

A finales del mes pasado empezó a correr la voz en las redes sociales sobre una campaña popular. Se encontraron notas adhesivas que animaban a los votantes a votar por la candidata demócrata Kamala Harris pegadas en la parte trasera de retretes, cajas de tampones y bolsas de pañales. Cada mensaje variaba ligeramente, pero la mayoría empezaba con un llamamiento: "Demujer a mujer", decían, antes de añadir: "Nadie ve tu voto en las urnas" y remataban con "Harris/Walz 2024".

Ahora, incluso se venden en Amazon notas adhesivas ya preparadas, que respaldan la candidatura demócrata.

Aunque nadie sabe quién inició la campaña viral, los post-its van dirigidos a las mujeres de las zonas republicanas de Estados Unidos, los llamados estados rojos. Es parte de un esfuerzo desesperado por susurrar a las votantes de derechas, que temen represalias de sus maridos si deciden no votar al candidato republicano Donald Trump.

Encuesta tras encuesta se ha encontrado una brecha de género en las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024. Aunque el hecho de que más mujeres apoyen a los demócratas que a los republicanos no es un fenómeno nuevo, la brecha de género ha aumentado en las últimas décadas, especialmente entre los votantes jóvenes.

A falta de una semana para las elecciones, y con una carrera muy reñida por delante, una campaña de susurros podría bastar para inclinar la balanza a favor de cualquiera de los candidatos.

Microfocalización para luchar contra las probabilidades

"Los márgenes son demasiado pequeños… Así que uno o dos puntos son enormes. No parece enorme, pero lo es", afirma Ellen Kountz, autora de 'Vice Presidential Portraits: La increíble historia de Kamala Harris' y decana del departamento de finanzas de la escuela de negocios INSEEC.

De ahí la campaña post-it. Kountz explicó que este tipo de "microdestinatarios" -cuando las campañas demócratas o republicanas se centran en un grupo específico de electores que consideran indecisos- puede ser muy eficaz. "Joe Biden ganó con 11.000 votos en Georgia", recordó Kountz sobre las elecciones de 2020 en las que el actual presidente demócrata llegó a la Casa Blanca.

Los esfuerzos por convencer a las mujeres republicanas de que votaran a Harris se pusieron de manifiesto cuando la excongresista republicana Liz Cheney hizo una gira con la vicepresidenta, animando a las mujeres conservadoras de los suburbios a desairar a Trump.

"Pueden votar en conciencia y no tener que decir ni una palabra a nadie", dijo Cheney a la multitud en el segundo de los tres actos celebrados en Michigan el 21 de octubre.

Los sondeos de la Universidad Quinnipiac, realizados a lo largo de octubre en cinco estados indecisos clave, mostraban que Harris lideraba significativamente entre las votantes femeninas, mientras que Trump mantenía la misma ventaja entre los votantes masculinos.

"El voto femenino será decisivo en estas elecciones", compartió Katherine Tate, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Brown, en un reciente panel sobre qué esperar el día de las elecciones.

"Si Harris gana, será porque la han elegido las mujeres", añadió Tate.

También está la cuestión de la participación electoral. Las mujeres se han inscrito y han votado sistemáticamente más que los hombres en todas las elecciones presidenciales desde 1980, según el Center for American Women and Politics.

Hasta ahora, las mujeres están superando a los hombres en participación electoral temprana. Según datos del United States Election Project de la Universidad de Florida, hasta ahora hay una diferencia de 10 puntos entre hombres y mujeres en el voto anticipado en Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Y esto es válido para todo el espectro político: Las mujeres republicanas también están votando anticipadamente.

Los partidarios de Harris se han mostrado optimistas sobre la composición por sexos del voto anticipado y se centran ahora en convencer a las mujeres moderadas de los suburbios, así como a las mujeres blancas sin estudios universitarios, en los últimos días de la campaña. La esperanza, al parecer, es que estas mujeres acudan en masa a las urnas como lo hicieron en las elecciones de mitad de mandato de 2022.

"Hay dos brechas de género. Una está relacionada con las preferencias presidenciales: las mujeres apoyan más a los demócratas y los hombres a los republicanos. Pero luego hay una enorme brecha en los últimos 20 años más o menos, con las mujeres acudiendo a las urnas en tasas más consistentes y más altas [a votar]", dijo Susanne Schwarz, profesora de ciencias políticas en el Swarthmore College.

"Creo que veremos un récord de participación femenina en estas elecciones. Ya hemos visto un número récord de mujeres jóvenes que se inscriben para votar. Es probable que la diferencia de participación entre hombres y mujeres aumente en estas elecciones", añadió Schwarz.

Creciente división entre los votantes jóvenes

La brecha de género entre las líneas políticas en Estados Unidos es especialmente marcada entre los votantes jóvenes. Se trata de una tendencia sorprendente, dado que la mayoría de los jóvenes votaron a Biden en las anteriores elecciones, independientemente de su sexo.

En una encuesta de ABC/Ipsos publicada el 27 de octubre, el 66% de las mujeres de entre 18 y 39 años dijeron que probablemente votarían a Harris, frente a sólo el 32% que votaron a Trump. Pero sólo el 46% de los hombres del mismo grupo de edad pensaba votar a Harris y el 51% a Trump.

Una brecha de este tamaño entre los jóvenes no existía hace una generación y mucho menos hace unas elecciones.

En parte se explica por una tendencia más amplia de las mujeres jóvenes a ser más progresistas que sus homólogos masculinos, según ha revelado una investigación reciente.Una encuesta de Gallup reveló que las mujeres jóvenes en Estados Unidos se han vuelto significativamente más liberales que los hombres jóvenes desde que Trump fue elegido en 2016.

El cambio ideológico de las mujeres jóvenes hacia la izquierda puede explicarse por una multitud de factores. El movimiento #MeToo de 2017 puso de relieve la violencia sexual y el acoso. Las mujeres se galvanizaron más políticamente a lo largo de los años también, especialmente después de que Roe v Wade fuera anulado en junio de 2022, poniendo fin al derecho federal de las mujeres al aborto. Y su liberalismo también se ha reflejado en sus posturas sobre el medio ambiente, el malestar con las leyes de armas laxas y las relaciones raciales, según Gallup.

"De media, vemos que las mujeres respaldan plataformas y candidatos un poco más orientados a la comunidad y a los programas sociales.Mientras que Trump ha sabido aprovechar muy bien esta larga tradición de individualismo en EE.UU., prometiendo que te elevará", dijo Schwarz.

Por otro lado, los hombres jóvenes "a menudo sienten que si hacen preguntas son tachados de misóginos, homófobos o racistas" y, como resultado, "son absorbidos por una 'cultura de hermanos'", explicó a BBC News John Della Volpe, director de encuestas del Instituto de Política de Harvard.

Sin embargo, no está claro lo que esto podría significar para el resultado de las elecciones de este año, dijo Schwarz. "Depende de la tasa de participación entre los votantes jóvenes… Son el grupo con menos probabilidades de acudir a las urnas", señaló.

Cambio de roles de género y masculinidad

Trump se ha presentado a sí mismo como un protector vengativo de cara a las elecciones presidenciales de 2024. "Soy su guerrero. Soy su justiciero", declaró en la CPAC, la reunión anual de los conservadores. En un mitin de campaña a finales de septiembre en Indiana, dijo a las mujeres: "Seré vuestro protector", añadiendo que serán "felices, sanas, seguras y libres" y, como resultado, "ya no pensarán en el aborto".

Su objetivo, dicen algunos, es atraer a los hombres que sienten que la masculinidad tradicional está amenazada. Y parece que esos esfuerzos -apoyados notablemente por el multimillonario Elon Musk- están resonando entre los votantes masculinos. Según una encuesta de CBS News, publicada el 27 de octubre, los hombres son más proclives a decir que los esfuerzos por promover la igualdad de género han ido demasiado lejos en Estados Unidos.

Esto puede ser aún más cierto en el caso de los hombres jóvenes que se están desplazando hacia la derecha del espectro político. La periodista del New York Times Claire Cain Miller entrevistó recientemente a jóvenes votantes para el podcast The Daily y descubrió que uno de los principales motores de los hombres jóvenes era querer mantener una familia, y que muchos pensaban que esto no era posible en la economía actual. Aunque aún no tengan familia, ser proveedor parece afectar al núcleo de su identidad.

"Siento que no eres un hombre hasta que tienes que cuidar de otras personas. Ser capaz de mantener económica y emocionalmente a los que te rodean te convierte en un hombre", dijo a Miller Ranger Erwin, de 20 años y residente en Las Vegas.

Mientras tanto, Harris apela a una forma de masculinidad totalmente distinta. En contraste con la imagen de un protector hipermasculino, Tim Walz, el candidato a la vicepresidencia, encarna a la perfección la imagen de un padre americano amable y cariñoso.

"Hay un nuevo tipo de personaje masculino que se está presentando", señaló Kountz. "Kamala está rodeada de hombres fuertes, pero no machistas. Como Tim Waltz. Es un cazador armado, pero también es el número dos de una mujer", explicó.

"Casi diría que son nuevos roles de género. Y los republicanos están haciendo una masculinidad exagerada, tóxica e híper, que no creo que al final sea útil para ellos", dijo Kountz.

Harris está rompiendo los estereotipos de género tradicionales a su manera."Un gran ejemplo es Kamala y su arma", dijo Kountz, refiriéndose a cuando Harris reveló que era propietaria de un arma durante el debate presidencial del 10 de septiembre.

"No creo que la gente piense en mujeres negras con armas… Rompe los códigos de género".

"Estamos condicionados a querer aferrarnos a estos roles e ideas tradicionales de género, pero se han movido muchas cosas", señaló Kountz."Kamala ni siquiera habla de ser mujer".

Con una carrera tan reñida, es difícil saber qué estrategia dará más frutos. Para la encuestadora demócrata Celinda Lake, que habló con Vox en una entrevista el 26 de octubre, lo que es seguro es que "la fórmula de la victoria es ganar a las mujeres por más de lo que pierdes a los hombres".

Este artículo es una adaptación de su original en inglés