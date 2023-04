Brasil: el Ministerio Público Electoral demanda la inhabilitación política de Bolsonaro

El proceso se teje sobre la base de los ataques que el mandatario formuló en varias ocasiones contra el sistema electoral brasileño. Este no sería el único caso en el que se ve involucrado el líder ultraderechista. Bolsonaro cuenta con más de una docena de investigaciones en su contra repartidas entre la justicia común y la Corte Suprema. Medios locales, como el periódico ‘O Globo’, hicieron eco de la intención de la Fiscalía Electoral de Brasil de inhabilitar políticamente por ocho años al exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro. La causa fundamental de la medida serían los ataques infundados que lanzó contra el sistema de votación local.De avanzar el trámite, que se adelanta bajo calificación de secreto sumario, imposibilitaría al expresidente a presentarse en la próxima contienda electoral.Según el Ministerio Público, Bolsonaro incurrió en "abuso de poder político", por las sospechas que tejió alrededor de las urnas electrónicas, el sistema de sufragio que se viene utilizando en Brasil desde el año 1996. La firma del vicefiscal general electoral, Paulo Gonet, avala este pronunciamiento, sobre el que no se tiene mayor especificación.Según 'O Globo',la ley electoral estipula que "el abuso de poder político se produce en situaciones en las que el acusado se aprovecha de su posición y utiliza bienes públicos para actuar con el fin de influir en el votante".La iniciativa comenzó por una denuncia del Partido Democrático Laborista. Esta fue presentada luego de que el entonces jefe de Estado sostuviera una reunión en la residencia oficial con unos 40 embajadores el pasado 18 de julio.En ese entonces, Bolsonaro ya manifestaba su desconfianza al sistema electoral. Arguyó que en las elecciones de 2014 —cuando la izquierdista Dilma Roussef fue reelecta— hubo irregularidades. Además, aseguró que las que él ganó en segunda vuelta, contra Fernando Haddad, "no fueron totalmente transparentes".En ese encuentro insinuó, además, que algunos miembros de la Corte Suprema y de la Justicia Electoral tenían "claros vínculos" con "la izquierda", por lo que los señaló de beneficiar al actual presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva en algunas de sus decisiones.El diario afirma que en caso de que este proceso avance, se llevaría a cabo "entre finales de abril y principios de mayo".Otros casos abiertos contra BolsonaroTras su regreso de Estados Unidos —donde permaneció unos tres meses— la llegada de Bolsonaro a su país para liderar la oposición política contra 'Lula' no ha sido un proceso tranquilo. La justicia común y la Corte Suprema lo tienen en la mira.Más de una docena de casos están vinculados al expresidente, tal como reporta 'O'Globo'. Por su parte, la agencia de noticias Reuters afirmó que dos fuentes judiciales de alto nivel y expertos legales creen que Bolsonaro perderá al menos uno de esos pleitos, lo que podría truncar su participación en la campaña presidencial de 2026.Entre los procesos abiertos se encuentra el de su presunta vinculación con las miles de personas que atacaron los tres poderes del Estado en Brasilia. Los atacantes tenían el objetivo expreso de sacar a 'Lula' del poder, incitando, además, a las fuerzas armadas para lograrlo. Se presume que Bolsonaro fue el autor intelectual de los asaltos.Recientemente, el líder ultraderechista tuvo que declarar ante la Policía Federal, para rendir cuentas sobre unas joyas que recibió como obsequio por parte de autoridades saudíes y que no entregó al finalizar su mandato, como está estipulado por la ley brasileña.Además, dos series de estos regalos están valorados en 75.000 y 100.000 dólares. Otro grupo fue confiscado en un aeropuerto nacional, en la mochila de un asesor de Bolsonaro. Este podría costar unos 3,2 millones de dólares. Con EFE, Reuters y medios locales