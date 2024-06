Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras una desastrosa noche, en la que su actuación en el primer debate presidencial de 2024 fue cuestionada por su voz rasposa, sus silencios y titubeos, el mandatario estadounidense, Joe Biden, reapareció este viernes en un acto en el estado de Carolina del Norte, en el que buscó tranquilizar a los demócratas. Biden aseguró que, pese a las críticas por su avanzada edad, está capacitado para ganarle en noviembre al candidato republicano Donald Trump. El mandatario, que se enfrenta a una avalancha de críticas que piden que se retire de la campaña en favor de un candidato alternativo más joven, recibió los apoyos del expresidente Barack Obama y de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Trump, por su parte, afirmó que el problema de su rival no son sus 81 años, "sino su incompetencia".

El presidente estadounidense, Joe Biden, reapareció este viernes 28 de junio en el estado de Carolina del Norte, en lo que fue su primer acto de campaña tras el debate presidencial del jueves por la noche organizado por la cadena CNN, en el que su actuación, dominada por una voz rasposa, angustiantes silencios y titubeos, sembró más dudas que certezas sobre su capacidad para liderar y vencer a su principal adversario, el candidato republicano y expresidente Donald Trump.

El desempeño de Biden del jueves esparció el miedo en el partido demócrata: operadores políticos, asesores y hasta donantes se aventuraron a discutir públicamente la posibilidad de sustituirle en la carrera por la Casa Blanca. La mayor parte de los medios lo dio por perdedor del primer cara a cara y una andanada de artículos de opinión le pedía abandonar la carrera ante las prospectivas de perder en noviembre.

“Sé que no soy un hombre joven, para decir lo obvio”, dijo este viernes ante una multitud de seguidores que coreaban su nombre en un acto en el estado sueño de Carolina del Sur.

“Sé que no debato tan bien como solía… Ya no hablo tan fluido como antes… Pero sé lo que sé: Sé decir la verdad. Sé distinguir el bien del mal. Y sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas”, pronunció.

El presidente busca apaciguar las voces que cuestionan su capacidad y su edad, un tema que no escapó del debate.

El jueves, Biden —de 81 años— destacó que Trump es solo tres años menor que él y atacó como pocas veces a su adversario: “Tú eres el tonto. Tú eres el perdedor”, le dijo Biden a Trump.

Biden intentó sosegar el temor despertado en sus filas defendiendo su capacidad para el cargo.

"Estoy en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre. Si ganamos aquí ganamos las elecciones", dijo en uno de los territorios considerados cruciales, pues unos resultados favorables pueden garantizar un camino llano en la carrera por la Casa Blanca.

Su reafirmación llega en un momento en que empiezan a multiplicarse las voces dentro de su partido sobre la necesidad de contemplar la designación de un candidato alternativo.

"No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego" —Joe Biden, presidente de Estados Unidos

En su opinión, en las elecciones del próximo 5 de noviembre hay una opción clara: "Donald Trump destruirá la democracia. Yo la defenderé. (…) ¿Vamos a dejar que Trump ataque de nuevo nuestra democracia? No lo creo".

La incertidumbre en las filas demócratas

Tras este primer debate, las voces de incertidumbre surgieron en las filas demócratas, donde algunos incluso pidieron analizar la posibilidad de tener otro candidato.

Uno de los que habló más contundentemente fue el legislador de California Jared Huffman, quien adimitó que "no fue una buena noche" y que la cuestión de reemplazar a Biden es "parte del procesamiento" mental que hay que hacer.

Cada demócrata, explicó, "necesita hacer un gran examen de conciencia y hay que concentrarse en ganar". "Apoyaré cualquier forma en que podamos derrotar a Donald Trump".

Por su parte, el representante de Ilinois Chuy García apuntó que Biden y la primera dama, Jill Biden, "tienen una gran responsabilidad de tomar la mejor decisión posible en el interés nacional y del partido".

Y el representante de Massachusetts Stephen Lynch, uno de los primeros miembros del Congreso en respaldar a Biden en 2020, afirmó:

"Tenemos algunas decisiones que tomar como partido. Tenemos que tener esa discusión de inmediato".

Obama y Clinton respaldan a Biden y confían en él para vencer a Trump

Pero, el mandatario recibió también este viernes apoyos de peso: el expresidente Barack Obama (2009-2017) y la ex secretaria de Estado y excandidata presidencial Hillary Clinton cerraron filas en torno a su candidatura, despejando toda duda de que estén a favor de reemplazarle en el tiquete demócrata a los comicios del 5 de noviembre.

"Las malas noches de debate ocurren. Créanme, lo sé", escribió Obama en la red social X (antes Twitter).

"Pero estas elecciones siguen siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente corriente toda su vida y alguien que solo se preocupa de sí mismo. Anoche eso no cambió".

Mientras que Clinton, que publicó el pasado martes un artículo de opinión en el diario estadounidense The New York Times, en el que pidió a los espectadores no obsesionarse con la teatralidad del debate” escribió este viernes en la misma red social: "La decisión en estas elecciones sigue siendo muy sencilla. Se trata de elegir entre alguien que se preocupa por usted (sus derechos, sus perspectivas, su futuro) y alguien que solo lo hace por sí mismo. Votaré por Biden", dijo en X.

Biden aprovechó el mitin de este viernes para reiterar que en su cara a cara del jueves en el plató de la cadena CNN en Atlanta, su adversario, Donald Trump "batió un nuevo récord de mentiras en un solo debate". Y agregó: "Me pasé 90 minutos debatiendo con un tipo que tiene la moral de un gato callejero", una expresión utilizada también durante el debate televisado en directo.

Biden tiene una desventaja de seis puntos frente a Trump en la media de encuestas en Carolina del Norte y si el debate afecta negativamente la intención de voto por el demócrata, el margen sería un abismo en términos estadísticos.

Trump: "El problema de Biden no es su edad, es su incompetencia"

Tras el polémico debate, el expresidente y precandidato republicano Donald Trump (2017-2021) también salió a hablar y afirmó este viernes que el problema de este último no son sus 81 años, sino su incompetencia.

Trump, que atacó a Biden por la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán, el ingreso de miles de migrantes ilegales a través de la frontera y el manejo de su Administración de la guerra en Ucrania, con el multimillonario gasto en apoyo a Kiev, insistió en que Biden no es la mejor opción para liderar el país.

"El problema de Biden no es su edad, es su incompetencia. Es tremendamente incompetente" —Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a los comicios de noviembre.

El exmandatario se llegó a preguntar cómo va a poder sobrevivir Estados Unidos "cinco meses más" con Biden en el poder: "Este es el momento más peligroso en la historia de nuestro país", dijo en Chesapeake (Virginia) en su primer mitin tras el cara a cara del jueves con su previsible rival en las urnas en noviembre próximo, cuya actuación en ese encuentro ha desatado las alarmas en el bando demócrata.

Trump aseguró durante el debate que el mundo entero estaba en llamas durante la Administración de Biden y citó como ejemplos la guerra entre Ucrania y Rusia; el conflicto armado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza; las tensiones con Irán y en el Pacífico, con las aspiraciones de Beijing en el Mar del Sur de China; y las tensiones entre China y Taiwán, un fuerte aliado de Washington.

Con información de EFE, Reuters, medios locales.