En medio de una creciente presión para que reconsidere su candidatura, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este viernes 19 de julio que espera volver a la campaña electoral la próxima semana y ganar en las urnas en noviembre. El mandatario criticó, además, a su rival republicano, Donald Trump, por la "oscura visión" que tiene para Estados Unidos. Previamente, el equipo del mandatario descartó que Biden vaya a abandonar la carrera a la Casa Blanca y confirmó que volverá a la campaña electoral la próxima semana, tras recuperarse de una infección por Covid-19.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró estar "impaciente" por reanudar su campaña electoral, en un comunicado difundido el viernes 19 de julio, en el que arremetió contra su oponente republicano, Donald Trump.

"La oscura visión de Donald Trump para el futuro no refleja lo que somos como estadounidenses. Juntos, como partido y como país, podemos derrotarlo en las urnas y lo haremos. Espero volver a la campaña la semana que viene para seguir exponiendo la amenaza que supone la agenda del Proyecto 2025 de Donald Trump", afirmó Biden en esa declaración escrita, tras la Convención Nacional Republicana.

Previamente, la campaña de Biden ya había reiterado que el mandatario no se hará a un lado, mientras enfrenta la creciente presión de demócratas en los niveles más altos para que reconsidere su candidatura, ante el riesgo de derrotas generalizadas del partido en noviembre.

Biden, que se encuentra aislado por una infección de Covid-19 en su casa de playa en Delaware, ya tenía un estrecho círculo de apoyo antes del criticado debate frente a Donald Trump, pero este se ha reducido aún más.

Según medios locales, el presidente, que insiste en que puede vencer al exmandatario republicano, se encuentra con su familia y en contacto con algunos de sus asesores, mientras evalúa si ceder ante la creciente presión para que se retire.

La campaña de Biden reconoce que hay una "caída" en el apoyo

La directora de la campaña de Biden, Jen O’Malley Dillion, reconoció una “caída” en el apoyo al mandatario, pero subrayó que "definitivamente" seguirá en la carrera y que la campaña ve “múltiples caminos” para vencer a Trump.

“Tenemos mucho trabajo por hacer para convencer al pueblo estadounidense de que sí, es viejo, pero puede ganar”, sostuvo en el programa “Morning Joe” de MSNBC. Pero, agregó que los votantes preocupados por la aptitud de Biden para liderar no se están pasando a votar por Trump. “Tienen preguntas, pero se quedan con Joe Biden”, agregó.

Al mismo tiempo, el brazo normativo del Comité Nacional Demócrata espera reunirse este viernes, avanzando con los planes para una votación virtual antes del 7 de agosto para nominar al candidato presidencial, antes de la convención del partido a finales de mes en Chicago.

“El presidente Biden merece el respeto de tener conversaciones importantes con miembros del grupo parlamentario y colegas de la Cámara de Representantes y el Senado y el liderazgo demócrata y no estar luchando contra filtraciones y declaraciones de prensa”, dijo a The Associated Press el senador Chris Coons de Delaware, el amigo más cercano de Biden en el Congreso y su copresidente de campaña.

Son unos días cruciales para el presidente y su partido: Trump ha concluido una entusiasta Convención Nacional Republicana en Milwaukee y los demócratas, que se apresuran a hacer tiempo, están considerando la extraordinaria posibilidad de que Biden dé un paso al costado para abrir la vía a un nuevo candidato presidencial antes de su propia convención.

La opción de Kamala Harris planea entre los demócratas

En medio de la agitación, la mayoría de los demócratas cree que la vicepresidenta Kamala Harris sería una buena presidenta.

Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC concluyó que aproximadamente 6 de cada 10 demócratas creen que Harris haría un buen trabajo en el puesto más alto. Aproximadamente 2 de cada 10 demócratas no creen que lo haría, y otros 2 de cada 10 dicen que no saben lo suficiente como para decirlo.

Los demócratas en los niveles más altos han estado haciendo un esfuerzo para que Biden reconsidere su candidatura electoral, con el expresidente Barack Obama expresando preocupaciones a sus aliados y la presidenta emérita Nancy Pelosi diciéndole en privado a Biden que el partido podría perder la capacidad de tomar el control de la Cámara si no se aleja de la carrera de 2024.

El jueves por la noche, el senador de Montana Jon Tester se convirtió en el segundo demócrata en la Cámara, y ahora entre casi dos docenas en el Congreso, en pedirle que se retire, diciendo que "Biden no debería buscar la reelección para otro mandato".

Biden cree que tiene tiempo para recuperarse políticamente

No obstante, los funcionarios de campaña afirman que Biden está aún más comprometido con permanecer en la carrera, incluso cuando aumentaron los pedidos de que se fuera.

El propio presidente, en una entrevista radial grabada justo antes de dar positivo por Covid-19, descartó la idea de que fuera demasiado tarde para recuperarse políticamente e indicó que muchas personas no se concentran en las elecciones de noviembre hasta septiembre.

“Todo lo que se habla sobre quién está al mando, dónde y cómo, es como si, ya sabes, hasta ahora todo entre Trump y yo ha estado básicamente parejo”, dijo en un extracto de la entrevista publicado el jueves.

Demócratas influyentes, incluido el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, están enviando señales de fuerte preocupación.

Sin duda, muchos quieren que Biden siga en la carrera, pero entre los demócratas de todo el país, casi dos tercios creen que el mandatario debería hacerse a un lado y dejar que su partido nomine a un candidato diferente, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC .

Con AP y Reuters