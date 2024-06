Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una investigación de la BBC acusa a los guardacostas griegos de causar la muerte de al menos 40 migrantes en el Mediterráneo en los últimos años. El reportaje documenta prácticas ilegales, como arrojar a migrantes al mar y expulsar forzosamente embarcaciones de sus aguas territoriales. El Gobierno griego ha negado las acusaciones, pero recalca que las denuncias están siendo investigadas.

Grecia en el punto de mira de la comunidad internacional. Una investigación del medio británico 'BBC' señala que los guardacostas griegos han provocado la muerte en el mar Mediterráneo de al menos 40 personas en los últimos años.

Según el medio, entre otros casos, al menos nueve migrantes fueron arrojados deliberadamente al agua. Además, expone otras prácticas de los guardacostas griegos. Entre ellas, está la expulsión forzada de sus aguas territoriales de embarcaciones con migrantes clandestinos a bordo o su devolución al mar tras haber conseguido llegar a tierra firme en islas de Grecia. Todas ellas ilegales y que las autoridades griegas han negado.

La BBC asegura que se trata de un tema del que es muy difícil obtener testimonios, ya que “los testigos a menudo desaparecen o tienen demasiado miedo para hablar”. Sin embargo, de los 15 incidentes en el Mediterráneo entre 2020 y 2023, cuatro de ellos contaron con cuatro relatos en primera persona.

La investigación se llevó a cabo principalmente con fuentes de medios de comunicación locales, ONG y la guardia costera turca. Varias organizaciones, citadas por la BBC, “han denunciado que grupos de derechos humanos alegan que miles de personas que buscan asilo en Europa han sido obligadas ilegalmente a regresar de Grecia a Turquía y se les ha negado el derecho a solicitar asilo, que está consagrado en el derecho internacional y de la UE”.

Los tratos ilegales narrados en primera persona

Uno de los testimonios es el de un camerunés. Según lo recogido por la BBC, fue perseguido, golpeado y lanzado al agua por las autoridades griegas.

"Me llovían puñetazos en la cabeza. Era como si estuvieran golpeando a un animal", cuenta el migrante.

Posteriormente, fue empujado al agua sin un chaleco salvavidas. Cuenta, en el documental 'Dead Calm: Killing in the Med?' (’Calma total: ¿Matar en el Mediterráneo?'), que pudo nadar hasta la orilla, pero que otros dos migrantes murieron en el agua y sus cuerpos fueron recuperados en la costa turca.

La investigación también recoge el relato de un somalí que le contó a la BBC que fue capturado en 2021 por el Ejército griego en la isla de Quíos, cerca de la costa de la península de Karaburun, en Turquía, y que luego fue entregado a la guardia costera griega. Según el migrante, los guardias costeros le ataron las manos y lo arrojaron al agua.

Me arrojaron amarrado en medio del mar. Querían que muriera, afirmó.

Además, contó que sobrevivió al haber flotado boca arriba y que logró soltar sus manos por una ligadura. Narró también que tres miembros de su grupo murieron.

“No se demuestra en ninguno de los casos”: la respuesta griega

Tras la publicación de la investigación, las autoridades griegas se pronunciaron y negaron los hechos.

“Lo que se alega (en la investigación) no se demuestra en ninguno de los casos”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz del gobierno, Pavlos Marinakis. Y añade: “Rescatan cada día decenas de vidas humanas”.

Por otro lado, Marinakis dice que lo que ha mostrado la BBC dista “completamente” de la imagen que da la guardia costera griega y que “van más allá de los límites de sus responsabilidades y obligaciones” para salvar vidas humanas en el Mediterráneo.

Sin embargo, el portavoz señala —como muestra la BBC en su investigación— que las denuncias son investigadas por la Autoridad de Transparencia del país, el Ministerio de Migración y el sistema judicial.

La guardia costera, en evidencia

El documental de la BBC también expone a un exjefe de operaciones especiales de la costa griega, Dimitris Baltakos, al que se le mostraron unas imágenes del traslado aparentemente ilegal que incluía mujeres y bebés desde una camioneta sin identificación a una balsa donde los dejaron a la deriva.

El exfuncionario aseguró durante una entrevista que no veía nada extraño. Sin embargo, fuera de cámaras se le escucha decir: “Está muy claro, ¿no? No es física nuclear. No sé por qué lo hicieron a plena luz del día… Es… obviamente ilegal. Es un crimen internacional".

En repetidas ocasiones, Grecia ha negado que se estén produciendo procedimientos ilegales y asegura que no ha cometido las prácticas denominadas como “rechazos”.

Dicho país es uno de los que más migrantes recibe cada año. Solo en 2023, reportó 41.561 llegadas de personas a través del mar. Esto es el 16% de las 263.048 de migrantes que recibió Europa .

El documental se estrena poco después de que se cumpliera un año desde una de las tragedias migratorias más mortíferas ocurridas en el Mediterráneo. En junio de 2023, un barco pesquero con 750 personas a bordo se hundió frente al suroeste de Grecia. Tan solo 104 personas sobrevivieron. Los hechos siguen sin ser esclarecidos, pero los migrantes sobrevivientes afirman que el pesquero se hundió después de un fallido intento de la guardia costera de remolcarlo.

Con EFE, AP y medios locales