Un tribunal de Bangladesh pidió el martes 13 de agosto la apertura de una investigación contra la ex primera ministra Sheikh Hasina por la muerte de un hombre durante la represión de las protestas antigubernamentales en julio, en las que fallecieron más de 400 personas. Este mismo martes, Sheikh Hasina rompió el silencio que mantuvo desde que renunció y huyó del país la semana pasada y pidió que se investigue a los responsables de los disturbios.

Sheikh Hasina, en la mira de la Justicia bangladesí. El Tribunal de Primera Instancia Metropolitano de Daca, la capital del país asiático, ordenó la apertura de una investigación contra la ex primera ministra por la muerte de un hombre durante las protestas contra el Gobierno en julio. Dos exministros y cuatro agentes también fueron implicados en el caso.

Se trata del primer caso judicial contra la exmandataria desde su salida de Bangladesh el pasado 5 de agosto, cuando renunció ante la presión de la calle. Dirigía el país desde 2009.

La ex primera ministra está acusada de ser responsable de la muerte del propietario de una tienda en Daca, muerto a tiros el 19 de julio por agentes de la Policía, durante la represión de las protestas antigubernamentales.

El demandante, Amir Hamza, declaró que no tenía vínculos con el hombre que falleció, pero que se dirigió voluntariamente a la corte porque la familia de la víctima no disponía de los recursos económicos para presentar la demanda. “No conozco personalmente a la víctima, pero esta muerte me ha conmovido mucho”, indicó Amir Hamza, que aseguró no tener ninguna afiliación política.

"Soy el primer ciudadano que ha tenido el valor de dar este paso legal contra Sheikh Hasina por sus crímenes. Llevaré el caso hasta el final", declaró a la agencia Reuters.

Dos exministros y cuatro agentes, acusados en el mismo caso

Además de Sheikh Hasina, dos exministros y cuatro oficiales de la Policía están acusados. Entre ellos se encuentra Obaidul Quader, secretario general del partido de Hasina, la Liga Awami, y el exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal.

La Policía bangladesí afronta críticas por su violenta represión de las protestas antigubernamentales, en las que murieron más de 450 personas, 42 de ellas agentes de Policía, según la agencia AFP.

Las protestas empezaron el primero de julio con movilizaciones estudiantiles contra un polémico sistema de cuotas en el empleo público para descendientes de excombatientes en la guerra de liberación de Bangladesh en 1971, antes de convertirse en un movimiento general de rechazo al Gobierno de Sheikh Hasina.

A la renuncia de Hasina le siguió una ola de actos violentos contra edificios de miembros de la Liga Awami, incluso la sede del partido en Daca.

El Gobierno de la líder política ha sido señalado de numerosas violaciones de Derechos Humanos, en especial ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos.

El economista y premio nobel de paz Muhammad Yunus, de 84 años, encabeza, desde el jueves 8 de agosto, el Gobierno interino.

Sheikh Hasina rompe el silencio por primera vez desde que huyo del país

Desde Nueva Delhi, donde encontró refugio tras salir de Bangladesh, Sheikh Hasina tomó la palabra el martes 13 de agosto. La ex primera ministra exigió una investigación sobre las muertes y la violencia que se registraron durante las protestas.

"Desde julio pasado, muchas vidas se han perdido debido al vandalismo, los incendios provocados y la violencia en nombre de la agitación", expresó Hasina en un comunicado publicado en la cuenta X de su hijo Sajeeb Wazed. Pidió "que se investigue debidamente a quienes participaron en estos asesinatos y actos vandálicos y que se identifique a los culpables y se les castigue como corresponde".

Además, Sheikh Hasina salió a defender la figura de su padre, líder de la independencia bangladesí, Mujibur Rahman, después de que el Gobierno interino anunciara que el 15 de agosto, cuando se conmemora su asesinato, dejaría de ser festivo.

Sin embargo, la exmandataria no dio indicios sobre lo que será su futuro. Su hijo ya había desmentido los rumores de varios medios locales, que apuntaban que su madre iba a solicitar asilo en Reino Unido y afirmó en una entrevista a la agencia EFE que la ex primera ministra, de 76 años, quería volver a su país.

Yunus pide paciencia para un retorno total a la normalidad

En paralelo, el líder del Gobierno interino, Muhammad Yunus, pidió paciencia a la población mientras el país todavía se encuentra en una situación bastante tensa e incierta a nivel político.

"Muestren paciencia y juzguen más tarde, y si fallamos, que nos critiquen", declaró el premio nobel durante una rueda de prensa en la capital.

El Gobierno interino ya inició una reestructuración de la Policía, fuertemente criticada por su represión de los eventos de julio. Además, el Ministerio de Educación anunció este martes la reapertura de las escuelas primarias a partir del miércoles 14 de agosto y pidió a los colegios que tomen las medidas necesarias para retomar las clases a tiempo completo.

Con Reuters y EFE