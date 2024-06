Your browser doesn’t support HTML5 audio

A la ceremonia de investidura del publicista milenial de 42 años, que fue reelegido con un 85% de los votos el pasado 4 de febrero, asistieron el rey de España Felipe VI, el presidente argentino Javier Milie y sus homólogos de Costa Rica, Paraguay, Ecuador y Honduras entre otros. Todos son testigos de cómo Bukele se convierte en el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador en haber logrado la reelección inmediata.

Con amplio respaldo popular, una promesa de mantenerse como el país “más seguro del mundo” y con reclamos por la situación económica del país, Nayib Bukele toma el poder de El Salvador para su segundo mandato consecutivo.

Bukele, en frente de una multitud de personas, que aplaudían y gritaban su apellido, dijo:

Tenemos la tarea de proteger como un león nuestro legado. El legado que junto al pueblo les dejarán a los salvadoreños

En su discurso dedicó varios minutos para hablar de su triunfo sobre las pandillas y los títulos con los que ahora el mundo se refiere al país centroamericano.

“El 1 de mayo de 2022 nos convertimos en el país más seguro de Centroamérica; un año después, el 1 de mayo de 2023, ya éramos el más seguro de América Latina; y exactamente un año más tarde, en mayo de este año, nos convertimos en el más seguro de todo el hemisferio occidental”, dijo, sin mencionar una entidad que respalde estas afirmaciones.

También habló de “los males” de El Salvador e hizo una analogía con una historia, que le tomó varios minutos explicar.

Bukele dijo que el país era como un paciente con cáncer, que había pasado por varios médicos que no le dieron solución y solo empeoraron su caso.

Se comparó a sí mismo con el médico que dio una medicina amarga, pero necesaria, que dio solución a una parte de la enfermedad. Como médico, dijo, ahora iba a enfocarse en otros problemas o dolencias que tiene el paciente.

"Este pueblo salvadoreño tomó la decisión de seguir la receta al pie de la letra y juntos nos libramos del cáncer de las pandillas, nos libramos de la inseguridad, incluso cuando algunos decían que ese no era el camino. La medicina solo es una parte de la solución, la otra parte es la guía de Dios y la otra parte es que el paciente debe seguir las indicaciones y no escuchar a los que no tienen la medicina correcta", explicaba en su analogía.

Bajo esta misma línea asemejó a los "médicos que hicieron enfermar al paciente de cáncer" con las entidades internacionales que denunciaron las violaciones de derechos humanos en el país, por los tratos a los hombres que fueron llevados tras las rejas sin un debido proceso judicial y sin pruebas suficientes para acusarlos de delincuentes.

"Aquí vinieron expertos internacionales a decir que como lo hicimos no era la forma de abordar el problema, pero ustedes decidieron no escucharlos y defender incondicionalmente las decisiones que se estaban tomando. Y juntos logramos los mejores resultados que ni nosotros mismos lo hubiéramos soñado", comentó.

Primera reelección en periodo democrático

En el tiempo reciente, el país centroamericano no había presenciado algo como una reelección. Lo más parecido se remonta a 1930, cuando el dictador y militar Maximiliano Hernández Martínez lo hizo e instauró el llamado ‘Martinato’, que duró hasta 1944.

Esta vez, fueron testigos la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, que acompañó al rey Felipe VI en este viaje, así como el embajador de España en El Salvador, Carlos de la Morena Casado; y funcionarios del Gobierno salvadoreño.

Con este grupo de altos funcionarios y de la realeza se realizó un encuentro privado que marcó esta primera vez que el rey viaja a El Salvador siendo rey; la anterior fue cuando era príncipe, en junio de 2014. En ese entonces asistió a la toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

España y El Salvador mantienen relaciones bilaterales desde los ochenta y cooperan en diferentes áreas. No solo representantes del país europeo estuvieron en la ceremonia.

En la Plaza Capitán General Gerardo Barrios, conocida como plaza Cívica, en la capital salvadoreña, estuvieron también los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chávez; y Honduras, Xiomara Castro.

También el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño; y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

De Chile, Uruguay, Perú, República Dominicana y Brasil asistieron representaciones de sus gobiernos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también hizo presencia en la investidura, acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, y la primera dama, Lavinia Valbonesi.

Recientemente, Noboa ha hablado públicamente sobre cómo se ha inspirado en Bukele, dada la ‘megacárcel’ que construyó, destinada a los pandilleros; y espera construir dos prisiones de máxima seguridad en Ecuador para aquellos que el presidente ecuatoriano ha catalogado como grupos terroristas y “actores beligerantes no estatales”.

Noboa ha sido comparado con Bukele por analistas internacionales entrevistados por CNN, DW y Bloomberg Línea, quienes han asegurado que el mandatario ecuatoriano busca aplicar su “mano dura” contra el crimen organizado al que le ha declarado la “guerra” bajo la figura del conflicto armado interno.

Con EFE y medios locales.