El Gobierno de Javier Milei oficializó el cierre de su embajada en Caracas luego de que Venezuela intimara a los diplomáticos argentinos y de otros seis países a abandonar el país, en rechazo a sus "injerencistas acciones y declaraciones" sobre los comicios presidenciales celebrados el 28 de julio, Desde este jueves 1 de agosto, Brasil asumirá la representación de los intereses de la Casa Rosada en la nación caribeña y protegerá a los opositores que se encuentran asilados en la embajada argentina desde marzo de este año.

Luego de que el Gobierno de Javier Milei desconociera los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas del pasado domingo 28 de julio, y tras el ultimátum de Nicolás Maduro para que el cuerpo diplomático argentino abandone el país, la Casa Rosada oficializó el cierre de su embajada en Caracas este jueves 1 de agosto.

La Cancillería argentina, encabezada por Diana Mondino, lo anunció en un comunicado de prensa, mientras aún se analiza la posibilidad de cortar las relaciones diplomáticas con Venezuela.

“En día de la fecha, los funcionarios diplomáticos, consulares y agregados de defensa argentinos que prestaban funciones en la Embajada argentina en Caracas abandonarán el país como consecuencia de la intimación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela efectuada el 29 de julio pasado”, precisa el texto.

Argentina, al igual que Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, había sido notificada por el Ministerio de Exteriores venezolano el lunes 29 de julio que tenía 72 horas para retirar a los representantes de su embajada en Caracas ante las declaraciones vertidas sobre los resultados de las elecciones, que dieron a Maduro como ganador con el 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“(…) en virtud de las injerencistas acciones y declaraciones de su Gobierno de desconocer los resultados electorales de los Comicios Presidenciales efectuados el día domingo 28 de julio de 2024 (…) Venezuela ha decidido solicitar el retiro de nuestro país de los funcionarios diplomáticos y consulares argentinos en el plazo máximo de 72 horas a partir de la presente fecha”, afirma la carta con el sello del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

Los cinco diplomáticos argentinos y sus familias abandonarán Caracas esta tarde con destino a Lisboa, para luego hacer escala en Madrid antes de continuar su viaje a Buenos Aires, adonde se espera que lleguen el sábado.

Leer tambiénLa reelección de Maduro abre un cisma diplomático regional

Brasil representará los intereses argentinos y protegerá a opositores asilados

Por pedido del Gobierno de Milei, Brasilia aceptó asumir la representación diplomática y consular de Argentina en Venezuela.

Este jueves por la mañana en Caracas, se izó la bandera brasileña en la Embajada argentina. Esto permitirá ofrecer protección a los seis opositores vinculados a María Corina Machado que se encuentran asilados en el edificio desde marzo de este año.

La líder opositora recibió con agrado la decisión del Gobierno de Lula Da Silva:

“Agradecemos al Gobierno de Brasil su disposición a asumir la representación diplomática y consular de la República de Argentina en Venezuela, y la protección de su sede y residencia, así como la integridad física de nuestros compañeros asilados en dicha residencia. Esto podría contribuir a avanzar en un proceso de negociación constructiva y efectiva como el que Brasil ha respaldado”, publicó en su cuenta de X.

Mientras tanto, varios Gobiernos, incluido el de Estados Unidos, han solicitado un salvoconducto para los seis asilados.

“Las amenazas y persecución en contra de los miembros de la oposición democrática resguardados en la embajada de Argentina en Caracas deben detenerse. Hacemos un llamado para la aprobación inmediata de su salvoconducto”, indicó la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela a través de un comunicado.

Los refugiados son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez, Mottola y Magalí Meda. Todos forman parte del equipo de campaña de la líder opositora Machado desde antes de ser inhabilitada como candidata a la Presidencia.

Nuevo round entre Maduro y Milei

En contraposición a los resultados brindados por el oficialismo venezolano, Milei aseguró que en realidad se trató de una “victoria aplastante de la oposición” y denunció “fraude”.

“Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, escribió el presidente argentino en X tras conocerse los resultados del CNE.

El mandatario venezolano, en su discurso de victoria, respondió a su homólogo y lo calificó de “vendepatria”, “cobarde” y “nazi fascista”.

"No me aguantas un round, bicho cobarde”, expresó antes de unirse al cántico de un grupo de seguidores presentes que arremetía contra el argentino: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vendepatria, cobarde, no me aguantas un round”.

Leer tambiénFelicitar a Maduro o desconocer los resultados: la división entre los líderes políticos de América

¿Un cerrojo diplomático a Maduro?

Con relación a una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, el abogado y consultor político Federico Miravet no lo considera descabellado. Según él, el gesto de Brasil sugiere que podría producirse en bloque.

“La decisión de resguardar a la delegación diplomática argentina termina de consolidar que esto es en bloque”, afirmó a France 24.

El director del Máster en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad Camilo José Cela, Gonzalo Sarasqueta, coincide con su colega y considera totalmente factible un quiebre en los lazos bilaterales.

“Se está armando una especie de cerrojo diplomático alrededor de Venezuela y Milei no se va a quedar afuera. Incluso va a intentar liderar y llevarlo adelante”, explica a este medio.

Para el experto en comunicación política, el presidente argentino no será uno más; en cambio, intentará enfatizar al máximo la diferenciación con el resto de los países en relación con Venezuela.

Asimismo, Miravet cree que el enfrentamiento con Maduro beneficia la imagen del libertario y le permite desviar la atención de la difícil situación económica en su país.

“Al ver ese régimen que se expresa tan en contra de Javier Milei, yo lo imagino muy tranquilo, utilizando esto a su favor contundentemente. Además, es una fuerza de un relato que le permite cubrir la situación económica de Argentina. Creo que lo favorece muchísimo y lo utiliza muy bien”.

¿Acercamiento entre Argentina y Brasil?

La decisión de Brasil de hacerse cargo de la embajada argentina en Venezuela sorprendió debido a la mala relación personal y política entre Lula y Milei. De hecho, en la última cumbre del G7 en Italia, prácticamente se ignoraron.

De todos modos, el argentino pareció olvidar por un momento las diferencias con su par brasileño y expresó su agradecimiento por el gesto en torno a la situación en Venezuela.

“Agradezco enormemente la disposición de Brasil a hacerse cargo de la custodia de la Embajada argentina en Venezuela. También agradecemos la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí”, dijo Milei este 1 de agosto en su cuenta de X, al tiempo que destacó que “los lazos de amistad que unen a la Argentina con Brasil son muy fuertes e históricos”.

Según Miravet, la decisión puede ser un punto de acercamiento entre Argentina y Brasil.

“Creo que Milei tiene la intención de que sea algo más. Hoy veo un acercamiento del presidente en otros tópicos, más allá de lo de Venezuela”.

Por su parte, Sarasqueta destaca que se trata de un “suceso aislado” gracias al “liderazgo de Lula”.

“A diferencia de Milei, Lula es pragmático. Tuvo su pasado radical como sindicalista, pero después de perder cuatro elecciones presidenciales, se fue moderando hasta convertirse en un socialdemócrata con su cosmovisión y su manera de ver el mundo, lo que no le impide tener vínculos estratégicos pragmáticos con una persona que está en sus antípodas ideológicas”.

Para el coautor del libro "Fantasmas de palacio", Lula es quien permitió que se concretara este acercamiento.

“Es una virtud más del lado de Brasil que de Argentina”.