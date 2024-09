La Cámara de Diputados de Argentina dejó en firme este miércoles 11 de septiembre el veto presidencial a una ley que otorgaba un aumento a los jubilados, mientras frente al Congreso una marcha repudió la medida.

En los alrededores de la sede del Legislativo, en medio de fuertes medidas de seguridad, la medida fue rechazada con cánticos por una multitud que se congregó para seguir el debate.

En el interior, tras un áspero debate que se prolongó por más de cuatro horas, la decisión del presidente Javier Milei quedó en firme por 153 votos a favor, 87 en contra y ocho abstenciones.

"No podemos dictar leyes que determinen erogaciones sin saber cómo se van a solventar", dijo la diputada oficialista Juliana Santillán, de la Libertad Avanza.

No podemos gastar lo que no tenemos, no hay plata, agregó al citar una de las frases de cabecera de Milei.