Se hicieron públicas fotos, con moretones en un ojo y brazo, de Fabiola Yáñez, la expareja del expresidente argentino Alberto Fernández, luego de que ella hubiera acusado al exmandatario por violencia de género. El caso estalló al encontrar estas fotos y mensajes de la ex primera dama argentina en el teléfono de la secretaria de Fernández, como parte de las pericias de la investigación que está en curso contra Fernández por supuesto tráfico de influencias en la compra de pólizas de seguro en un esquema ilícito de comisión.

El caso por violencia de género contra el expresidente argentino Alberto Fernández, ahora imputado por lesiones contra su exesposa Fabiola Yañez, quien lo acusa de haberla golpeado, maltratado y hostigado, complica el escándalo político en el que ya estaba metido dada una acusación de corrupción por manejos irregulares con los contratos de seguros del Estado y las comisiones para intermediarios, como el marido de su secretaria.

El jueves 8 de agosto, en la noche, el medio argentino Infobae publicó imágenes de Fabiola Yáñez —exprimera dama y excompañera sentimental de Fernández— en las que se le ve con moretones y magulladuras en un ojo y brazos.

Yáñez, periodista y actriz, quien ahora reside en Madrid junto a su madre y el hijo de dos años de Fernández, había presentado dos días antes, el martes 6 de julio, una denuncia por violencia de género contra el exmandatario en el juzgado, como lo reveló el periódico El Clarín.

Según versiones de medios locales, las fotografías de Yáñez e imágenes o prints de conversaciones antiguas tomadas de WhatsApp habían sido halladas en el dispositivo de María Cantero, la exsecretaria personal de Fernández.

Las revisiones al teléfono de Cantero fueron ordenadas semanas antes por el magistrado federal Julián Ercolini, como parte de la investigación contra el expresidente relacionada con la compra irregular de pólizas de seguro bajo un presunto esquema ilícito de cobro de comisiones con montos varias veces mayores a los declarados.

Fernández ha rechazado las acusaciones. En un comunicado publicado el mismo martes en la red social X afirmó que se había enterado por los medios de la denuncia de su exesposa y que las acusaciones en su contra son falsas, esto dijo:

Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa

“Todo el tiempo me golpeás”

"Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás", escribía la entonces primera dama a Fernandez en la conversación, que data de agosto de 2021, en plena pandemia del Covid-19. "No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada", sigue el hilo captado en las imágenes divulgadas.

Estas pruebas más un vídeo con otra mujer en la Casa Rosada —sede del Ejecutivo— y varias conversaciones han aumentado el cataclismo político en Argentina y han remecido las bases del peronismo.

“Llevas tres días pegándome”, escribe Yáñez en otro mensaje dirigido a Fernández.

La decisión de abrir la investigación por agresiones y violencia de género recayó sobre Ercolini, según apuntan medios argentinos. Cuando estas evidencias fueron halladas, el magistrado decidió ordenar a fiscales especiales una indagación y procurar el contacto con Yáñez en España.

Por medio de un documento, Ercolini reveló que, en su conversación con Yáñez, ella había expresado que se sentía víctima de “terrorismo psicológico” y que el expresidente continuaba ejerciendo agresiones y amenazas desde Buenos Aires.

Ercolini emitió medidas contra Alberto Fernández que incluyen la prohibición la prohibición de salir del país y también la orden de no contactar a la denunciante, con quien sólo podrá mantener comunicación indirecta a través de la madre de Yáñez, también radicada en España.

Y el fiscal Carlos Rívolo pidió el allanamiento a la casa de Puerto Madero del expresidente para secuestrar el celular, bajo la sospecha de que habría seguido hostigando a Fabiola Yañez.

Argentina y el mundo reaccionan

El presidente Javier Milei ha reaccionado acusando a su antecesor de “hipócrita”, pues fue durante el gobierno de Fernández que se creo el ministerio de la Mujer e Igualdad de Género, una cartera que fue eliminada por Milei, quien hace días pedía severidad en los castigos para los agresores y responsables de delitos de violencia de género.

En su red social X dijo:

La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarles a todos los hombres una responsabilidad solamente por el hecho de ser hombres

Además, el Gobierno de Milei también ha tildado de "detestable" el posible uso inadecuado de la Casa Rosada, tras la filtración de un video, del que no se tiene claridad de la fecha, en el que aparentemente una presentadora de televisión habla de intimidades con el expresidente, quien no aparece en cámara, aunque su voz sí se escucha.

La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a todo el escándalo viernes en términos enérgicos en la red social X diciendo que él y otros hombres no fueron buenos presidentes.

Y continuó:

Las fotos de la Sra. Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no sólo muestran la golpiza recibida sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también tocó el tema, aunque con cautela: “Por supuesto que todos (estamos) muy shockeados por esta situación, esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva”.

Con EFE, AP y medios locales.