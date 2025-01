Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente francés, Emmanuel Macron, presentó el lunes su visión de la política exterior en la conferencia de embajadores. Una cita ineludible para la diplomacia francesa, que no pudo celebrarse en 2024 debido a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, esta reunión se realiza entre lunes y el martes en el Palacio del Elíseo.

El lunes 6 de enero, el presidente Emmanuel Macron explicó a los embajadores franceses sus prioridades en política exterior para 2025, en un contexto de múltiples crisis en todo el mundo, desde Ucrania hasta Medio Oriente y Taiwán.

Si bien las fuerzas ucranianas llevan meses en grandes dificultades contra el ejército ruso, el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, es el invitado de honor de esta 30ª edición de la conferencia de embajadores. Polonia, que ha sido un firme partidario de la vecina Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022 y sirve como centro logístico para la ayuda militar occidental, asumió la presidencia rotatoria de la Unión Europa el 1 de enero.

Esta cita ineludible de la diplomacia francesa, que se celebra cada año a finales de agosto-principios de septiembre, no pudo celebrarse en 2024 debido a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Francia, lo que genera interrogantes y se suma al malestar que afecta a la cancillería.

De Donald Trump a Argelia, pasando por Ucrania, la defensa europea y África, estas son las principales declaraciones de Emmanuel Macron a los embajadores reunidos en el Palacio del Elíseo:

Donald Trump "sabe que tiene un aliado fuerte en Francia"

Donald Trump "sabe que tiene un aliado sólido en Francia, un aliado al que no subestima", "que cree en Europa" y tiene una "ambición lúcida" para la relación transatlántica, dijo Emmanuel Macron, dos semanas antes de su llegada a la Casa Blanca.

"De 2016 a 2020, Francia pudo trabajar con el presidente Trump", dijo el jefe de Estado francés ante el regreso del líder populista. "Si decides ser débil y derrotista, hay pocas posibilidades de ser respetado por los Estados Unidos de América del presidente Trump. […] Depende de nosotros saber cómo cooperar con la elección que ha hecho el pueblo estadounidense", agregó en la reunión anual de embajadores franceses.

Elon Musk apoya "una nueva internacional reaccionaria"

Emmanuel Macron también acusó, sin nombrarlo, al jefe de X y partidario de Donald Trump, el multimillonario Elon Musk, de apoyar a "una nueva internacional reaccionaria" y de interferir en las elecciones, particularmente en Alemania.

"Hace diez años, si nos hubieran dicho que el dueño de una de las redes sociales más grandes del mundo apoyaría una nueva política internacional reaccionaria e intervendría directamente en las elecciones, incluso en Alemania, ¿quién lo hubiera imaginado?", dijo el presidente Macron, refiriéndose al continuo apoyo del multimillonario estadounidense al partido alemán de extrema derecha, AfD.

Charlie Hebdo: "No debe haber "holgazanería", no debe haber "tregua" en la lucha contra el terrorismo

El presidente francés pidió que la lucha contra el terrorismo continúe sin "aflojar" y sin "tregua", en vísperas del décimo aniversario del atentado islamista que diezmó la redacción del semanario Charlie Hebdo.

"Sabemos que el terrorismo es un riesgo que sigue siendo significativo en nuestras sociedades y eso implica que no hay relajación, sino vigilancia colectiva", dijo a los embajadores franceses. "No debe haber tregua en la lucha contra el terrorismo", dijo.

Irán: "principal desafío estratégico y de seguridad" en Oriente Medio

El jefe de Estado consideró que Irán es el "principal desafío estratégico y de seguridad" en Oriente Medio, y será un tema prioritario en el diálogo que mantendrá con la nueva administración estadounidense de Donald Trump.

"Irán es el principal desafío estratégico y de seguridad para Francia, los europeos, toda la región y mucho más allá", dijo Macron. "La aceleración de su programa nuclear nos lleva muy cerca del punto de ruptura", agregó.

"Debemos mirar el cambio de régimen en Siria sin ingenuidad"

Emmanuel Macron pidió "atención sin ingenuidad al cambio de régimen en Siria", y prometióno abandonar a los combatientes kurdos aliados con Occidente en la lucha contra el terrorismo.

Francia acompañará "a largo plazo" la transición a favor de "una Siria soberana, libre y que respete su pluralidad étnica, política y religiosa", dijo, y se comprometió a permanecer "fiel" a los "luchadores por la libertad, como los kurdos" que luchan contra el terrorismo y, en particular, contra la organización yihadista Estado Islámico.

No habrá "una solución rápida y fácil en Ucrania"

El presidente francés advirtió que "no habrá una solución rápida y fácil en Ucrania ", frente a la promesa del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, de un acuerdo exprés.

"El propio nuevo presidente estadounidense sabe que Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de ganar nada si Ucrania pierde", y una "capitulación de Ucrania no puede ser buena para europeos y estadounidenses", dijo Macron, quien consideró que la "credibilidad" de Occidente se vería "socavada" si accedieran a "ceder" debido a la "fatiga" del conflicto.

Los ucranianos tendrán que "llevar a cabo discusiones realistas sobre cuestiones territoriales", porque "solo ellos pueden liderarlas" para encontrar una solución al conflicto, agregó Macron. "Estados Unidos de América tiene que ayudarnos a cambiar la naturaleza de la situación y convencer a Rusia de que se siente a la mesa de negociaciones", mientras que los europeos tendrán que "construir garantías de seguridad" para Ucrania, "que será su principal responsabilidad".

"Tenemos que ir mucho más rápido y mucho más fuerte" en materia de defensa europea

Los europeos deben moverse "mucho más rápido y mucho más fuerte" para fortalecer su industria de defensa ante las crecientes amenazas, dijo el presidente francés.

"La cuestión es si los europeos quieren, durante los próximos 20 años, producir lo que será necesario para su seguridad o no", porque "si dependemos de la base industrial y tecnológica de defensa estadounidense, entonces tendremos dilemas crueles y dependencias estratégicas culpables", insistió.

Acuerdo UE-Mercosur: “No está dicha la última palabra”

Emmanuel Macron aseguró que "no está dicha la última palabra" respecto a la conclusión del polémico acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur. "La suerte no está echada (…) Seguiremos defendiendo con firmeza la coherencia de nuestros compromisos", afirmó.

Intervenciones antiterroristas en África: "Se olvidaron de dar las gracias"

Francia "ha hecho bien" en intervenir militarmente en África "contra el terrorismo desde 2013″, pero los líderes africanos "se han olvidado de dar las gracias", dijo el jefe de Estado, considerando que "ninguno de ellos estaría hoy con un país soberano si el ejército francés no hubiera estado desplegado".

"No es gran cosa, llegará con el tiempo", dijo. "No, Francia no está en retirada de África, simplemente está lúcida, se está reorganizando", afirmó.

Un "riesgo muy significativo" de "regresión" de la agenda climática

El presidente francés advirtió de un "riesgo muy significativo" de "regresión" en el esfuerzo colectivo por proteger el medio ambiente y luchar contra el calentamiento global con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Al mismo tiempo, el presidente Trump está amenazando con retirarse de estos acuerdos (ambientales) y está reanudando la producción masiva de combustibles fósiles de manera desinhibida", dijo. "Y, por lo tanto, existe un riesgo muy significativo de una regresión de nuestra agenda en los próximos meses", advirtió.

Argelia se "deshonra" a sí misma manteniendo detenido al escritor Boualem Sansal

Emmanuel Macron cree que Argelia se está "deshonrando" a sí misma al no liberar al escritor franco-argelino Boualem Sansal, que fue detenido a mediados de noviembre en Argel.

"La Argelia que tanto amamos y con la que compartimos tantos hijos y tantas historias está entrando en un capítulo que la deshonra, al impedir que un hombre gravemente enfermo sea tratado. No está a la altura de lo que es", dijo. "Y nosotros, que amamos al pueblo argelino y su historia, instamos a su gobierno a que libere a Boualem Sansal", agregó.

Con AFP

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés