Más de 900 peregrinos murieron durante el hajj, la mayoría a causa de la ola de calor, cuando las temperaturas alcanzaron los 51,8°C. Según un diplomático árabe, el número de muertos en Egipto ha aumentado a al menos 600. También se han confirmado muertes entre peregrinos de Jordania, India, Indonesia, Irán, Senegal, Túnez y el Kurdistán iraquí.

Familiares de peregrinos desaparecidos durante el hajj en Arabia Saudita buscaron en los hospitales el miércoles 19 de junio, temiendo lo peor tras la muerte de más de 900 fieles durante esta gran peregrinación musulmana anual, la mayoría de ellos debido a la ola de calor.

La mayoría de los peregrinos asesinados durante el hajj de la semana pasada en La Meca, la ciudad más sagrada del Islam en el oeste de Arabia Saudita , son de nacionalidad egipcia.

Según un diplomático árabe, el número de muertos egipcios durante el haj ha ascendido a al menos 600. "Todas las muertes (nuevamente anunciadas) se deben al calor", afirmó a la AFP, cuando las temperaturas alcanzaron los 51,8 grados centígrados.

Anteriormente, otros diplomáticos informaron que al menos 323 egipcios murieron durante el hajj, al que asistieron alrededor de 1,8 millones de personas este año, la mayoría de ellas procedentes del extranjero.

El nuevo balance egipcio eleva a 922 el número total de muertes registradas hasta ahora durante el Hajj, según un recuento de la AFP basado en datos proporcionados por diferentes países.

Las redes sociales se inundaron

Mabrouka bint Salem Shoushana, tunecina septuagenaria, está desaparecida desde el punto culminante de la peregrinación del sábado al Monte Arafat, dijo a la AFP su marido, Mohammed. Como no estaba registrada ni tenía permiso oficial para el hajj, no pudo acceder a las instalaciones con aire acondicionado que permiten a los peregrinos refrescarse tras horas de oraciones al aire libre, explicó. "Tenía mucho calor y no tenía dónde dormir. La busqué en todos los hospitales. Y hasta ahora no sé nada de ella".

Está lejos de ser el único que necesita desesperadamente información. Facebook y otras redes sociales se han visto inundadas de fotografías de personas desaparecidas.

Ghada Mahmoud Dawoud, una mujer egipcia, está desaparecida desde el sábado. "Recibí una llamada de su hija en Egipto pidiéndome que publicara un mensaje en Facebook que pudiera ayudar a encontrarla", dijo un amigo de la familia radicado en Arabia Saudita, que solicitó el anonimato. "No la encontramos en la lista de muertos, lo que nos da esperanzas de que todavía esté viva".

Los efectos del cambio climático

El hajj es uno de los cinco pilares del Islam y todo musulmán que pueda permitírselo debe realizarlo al menos una vez en la vida.

Las fechas del hajj se determinan según el calendario musulmán, basado en los ciclos lunares, y los rituales se han celebrado en los últimos años en temperaturas abrasadoras.

Esta peregrinación se ve cada vez más afectada por el cambio climático: un estudio saudita publicado en mayo advirtió que las temperaturas en los lugares donde se llevan a cabo los rituales están aumentando 0,4 grados centígrados cada diez años.

Cada año, decenas de miles de peregrinos intentan realizar el haj por medios irregulares porque no pueden permitirse los permisos oficiales, a menudo costosos.

Además de las muertes egipcias, los diplomáticos árabes anunciaron 60 muertes jordanas.

También se han confirmado muertes en Indonesia, Irán, Senegal, Túnez y el Kurdistán iraquí. Un diplomático asiático informó de "68 muertes" entre los peregrinos indios.

Los diplomáticos dijeron el día anterior que 550 cadáveres habían sido transportados a la morgue de Al-Muaisem, una de las más grandes de La Meca.

Las autoridades sauditas dijeron el domingo que habían tratado a más de 2.000 peregrinos que sufrían estrés por calor, sin proporcionar información sobre las muertes.

