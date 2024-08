Your browser doesn’t support HTML5 audio

El grupo Estado Islámico (EI) reivindicó el sábado que uno de sus miembros era el autor del ataque con cuchillo perpetrado la víspera en un festival en Solingen, oeste de Alemania, y dijo que había actuado para "vengar" a los musulmanes "en Palestina y en todas partes". Tres personas resultaron muertas y otras ocho heridas. La policía confirmó un segundo arresto relacionado con el caso, sin indicar si se trata del atacante. Previamente había sido detenido un joven de 15 años, quien es investigado para determinar si tiene vínculos con el agresor.

El grupo Estado Islámico (EI) reivindicó el sábado 24 de agosto el ataque con cuchillo en un festival en Solingen (oeste de Alemania), que dejó tres muertos y varios heridos.

"El autor del ataque contra una reunión de cristianos en la ciudad de Solingen(…)es un soldado" del EIO, afirmó el grupo yihadista en un comunicado difundido por su brazo propagandístico Amaq.

El hombre, que sigue en busca y captura en Alemania, actuó "para vengar a los musulmanes de Palestina y de todas partes", añade el comunicado.

Todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades alemanas sobre esa reivindicación.

La policía había informado que detuvo en la madrugada del sábado a un joven de 15 años para establecer la posible relación con el responsable del apuñalamiento, que dejó tres personas muertas e hirió a otras ocho en un festival callejero en Solingen, una ciudad de unos 150.000 habitantes situada entre Dusseldorf y Colonia.

Según un comunicado de la policía, cinco de los heridos se encuentran en estado "grave (…) la investigación y la persecución de otros posibles autores y motivos del crimen están en plena marcha".

Thorsten Fleiss, de la policía, había dicho que el agresor apuntó específicamente a la garganta de la gente; mientras Markus Caspers, funcionario de la fiscalía de Düsseldorf, afirmó que no se descartaba que fuera terrorismo, porque no había otro motivo conocido y porque las víctimas no parecían estar relacionadas.

"Nuestras autoridades de seguridad están haciendo todo lo posible para atrapar al autor del horrible acto”, declaró la ministra del Interior, Nancy Faeser, y el canciller Olaf Scholz afirmó que “debe ser atrapado rápidamente y castigado".

¿Qué se sabe de lo que pasó?

El centro de Solingen fue cerrado tras el ataque del viernes por la noche en el Festival de la Diversidad de la ciudad. En otras zonas de la ciudad había música, teatro callejero, espectáculos de variedades y comediantes.

Miles de personas se habían congregado frente a un escenario en la primera noche del Festival de la Diversidad, uno de varios actos para conmemorar el aniversario número 650 de Solingen, cuando comenzó la matanza.

"Un hombre no identificado atacó a varias personas con un cuchillo hacia las 21:40 horas (19:40 GMT)", decía el comunicado difundido el viernes por la policía de la cercana ciudad de Düsseldorf.

"De la nada, un hombre armado con un cuchillo apuñaló a personas al azar y las mató", dijo el ministro regional del Interior, Herbert Reul, en comentarios en el lugar de los hechos.

El testigo Lars Breitzke declaró al diario Solinger Tageblatt que se encontraba a pocos metros del ataque, no lejos del escenario del festival, y "comprendió por la expresión de la cara del cantante que algo iba mal".

"Y entonces, a un metro de mí, cayó una persona", dijo Breitzke, que al principio pensó que era alguien que había bebido demasiado.

Cuando se dio la vuelta, vio a otras personas tendidas en el suelo entre charcos de sangre.

El músico alemán Topic dijo que estaba tocando en un escenario cercano cuando se produjo el incidente. Se le informó de lo sucedido, pero se le pidió que continuara “para evitar provocar un ataque de pánico masivo”, publicó en Instagram.

En un comunicado, el alcalde de Solingen, Tim-Oliver Kurzbach, dijo que toda la ciudad estaba en estado de shock, horror y gran dolor:

Todos queríamos celebrar juntos el aniversario de nuestra ciudad y ahora tenemos que llorar a los muertos y heridos

"Conmoción y dolor"

"Me destroza el corazón que haya habido un atentado en nuestra ciudad. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando pienso en los que hemos perdido. Rezo por todos los que siguen luchando por sus vidas", declaró.

Hendrik Wuest, primer ministro del estado de Renania del Norte-Westfalia, también expresó su "conmoción y dolor" en una publicación en la plataforma de medios sociales X.

"Un acto de la violencia más brutal y sin sentido ha golpeado el corazón de nuestro estado", dijo.

"Toda Renania del Norte-Westfalia está al lado de la gente de Solingen, especialmente de las víctimas y sus familias".

El festival fue cancelado

Según el Solinger Tageblatt, uno de los organizadores subió al escenario para anunciar la cancelación del festival, que esperaba una asistencia de hasta 75.000 visitantes.

Miles de personas desalojaron la zona, informó el periódico, y un periodista que se encontraba en el lugar describió el ambiente como "fantasmagórico"

"La gente conmocionada abandonó el lugar, pero con calma", declaró Philipp Mueller, uno de los organizadores, al periódico.

Alemania ha sido testigo de una serie de ataques con arma blanca en los últimos 12 meses, y el gobierno ha prometido tomar medidas enérgicas contra los delitos de este tipo.

En mayo, un agente de policía murió y cinco personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en un mitin de extrema derecha en la ciudad de Mannheim.

Las tres elecciones estatales serán el mes que viene en Turingia, Sajonia y Brandeburgo, en las que la ultraderechista antiinmigrante Alternativa para Alemania (AfD) tiene posibilidades de ganar.

Uno de los principales candidatos de AfD a una de las elecciones estatales, Bjoern Hoecke, aprovechó para publicar en X: "¿Realmente quieren acostumbrarse a esto? Libérense y acaben con esta locura de multiculturalismo forzado".

