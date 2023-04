Alabama: al menos cuatro personas muertas en un tiroteo durante una fiesta de cumpleaños

El pasado sábado 15 de abril se registró un nuevo incidente con arma de fuego en una fiesta de cumpleaños en Dadeville, Alabama, EE. UU. Hoy domingo se ha confirmado que cuatro personas están muertas y una decena, heridas. Todavía no es claro si el sospechoso está bajo custodia y cuál fue la razón de la tragedia. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Esta vez en una fiesta de cumpleaños en el estado de Alabama.Tuvo lugar el sábado por la noche en Dadeville, una ciudad que cuenta con 3.200 habitantes, según informó el sargento Jeremy Burkett de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama."En este incidente se han perdido trágicamente cuatro vidas y ha habido multitud de heridos", dijo Burkett durante una rueda de prensa el domingo por la mañana.La mayoría de las víctimas serían adolescentes que disfrutaban de la fiesta de cumpleaños de un chico de 16 años, explicó el pastor Ben Hayes, capellán del Departamento de Policía de Dadeville."Lo que hemos vivido es algo que ninguna comunidad debería tener que soportar. Sólo les pido paciencia. Va a ser un proceso largo, pero les pido encarecidamente sus oraciones", lamentó Jonathan L. Floyd, jefe de Dadeville.Sobre el hecho, la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) explicó que aproximadamente a las 11:45 p.m. del sábado 15 de abril, Agentes Especiales de la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) iniciaron una investigación a petición del Jefe de Policía de Dadeville, la cual determinó que el tiroteo ocurrió aproximadamente a las 10:34 p.m., cerca de la cuadra 200 de la calle Broadnax en Dadeville, ubicada en el condado de Tallapoosa. Las agencias que actualmente están ayudando con la investigación son el Departamento de Policía de Dadeville, la Oficina del Sheriff del Condado de Tallapoosa, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Fiscal del Distrito del 5º Circuito.Se desconocen las motivaciones y tampoco se ha confirmado si algún sospechoso está bajo custodia.Entre tanto la gobernadora de Alabama, Kay Ivey afirmó que está de luto con la gente de Dadeville y con sus compatriotas de Alabama. Además agregó que un crimen violento no tiene cabida en ese Estado.Por su parte la senadora por Alabama Katie Boyd también expresó su preocupación y aclaro que su oficina continuará monitoreando la situación.El presidente Joe Biden, que por el momento no se ha pronunciado, ha sido informado del tiroteo, según informó la Casa Blanca, y está en contacto con las autoridades locales de Alabama.Noticia en desarrollo…Con AP