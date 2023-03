Al menos 30 personas desaparecidas y 17 rescatadas tras naufragio en el Mediterráneo

El naufragio tuvo lugar durante el rescate, que se produjo en medio de adversas condiciones meteorológicas y grandes olas. En él participaron buques mercantes y aviones de Frontex, la agencia europea para el control de fronteras. Al menos 30 migrantes permanecen desaparecidos, al tiempo que otros 17 fueron rescatados cerca de las costas de Libia.Así lo informó la Guardia Costera Italiana, que indicó que la embarcación en la que se transportaban los migrantes se volcó en medio de un fuerte oleaje durante las tareas de salvamento, que realizó un buque mercante.Los hechos ocurrieron en el Mediterráneo Central y en las operaciones de rescate participaron varios barcos mercantes, además de aviones de Frontex, la agencia europea para el control de fronteras.Más temprano, la ONG Mediterranea Saving Humans había indicado a través de Twitter que la embarcación viajaba en dirección hacia Italia cuando se volcó, a unos 180 kilómetros al noreste de Bengazi.A su vez, la ONG Alarm Phone resaltó que alertó por primera vez sobre el naufragio el sábado, haciendo énfasis en que la barcaza que llevaba a 47 personas necesitaba un rescate inmediato.Cronología del naufragio, según la Guardia Costera ItalianaEn un comunicado, las autoridades italianas informaron que, en principio, fue un barco mercante el que intentó prestar ayuda pero la operación no fue posible debido a las malas condiciones climáticas.Por ello, las autoridades libias le pidieron a Italia que brindara ayuda. Posteriormente, Roma solicitó a barcos mercantes que se encontraban en el área que se unieran a los esfuerzos de rescate. Fue entonces cuando, en la mañana del domingo, el buque 'FROLAND' intentó recibir a los migrantes, sin embargo, la embarcación que los transportaba se volcó. La Guardia Costera informó, además, que dos personas requerían asistencia médica y que serían desembarcadas en Malta, antes de que el barco pudiese retomar su camino hacia Italia.Llegadas al alza con un Gobierno italiano que se niega a acoger a los migrantesEl naufragio tiene lugar solo semanas después de la tragedia registrada frente a las costas de Calabria, en el sur de Italia, en la que 79 migrantes perdieron la vida. Hay una investigación en curso para determinar responsabilidades y el papel de la Guardia Costera italiana que no intervino pese a que Frontex alertó sobre la embarcación.El sábado, la Guardia Costera informó que más de 1.300 migrantes habían sido rescatados en tres operaciones separadas, llevadas a cabo cerca de las costas del sur de Italia.El número de llegadas ha aumentado en los últimos meses, lo que incrementa la presión sobre el Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni, que prometió recortar los flujos, situación que no se ha producido pues siguen al alza con arribos cada vez más frecuentes desde el norte de África y Turquía.Se estima que, hasta el 10 de marzo, unas 17.600 personas habían llegado a Italia, en comparación con las 6.000 que arribaron el año pasado durante el mismo periodo. Con Reuters y EFE