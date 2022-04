Y la música les trajo la luz...

Foto: © Mery Ann Escolástico

El puertorriqueño José Feliciano, los estadounidenses Ray Charles (The Genius)y Stevie Wonder, el italiano Andrea Bocelli y la mexicana Crystal tienen en común la condición de no videntes y la de ser estrellas de la música.

Como ellos, los dominicanos integrantes del grupo musical Atrévete RD sobrepasan la discapacidad visual con la que nacieron. Sus melodiosas voces, acompañadas con el sonido del piano y la güira encantan al espectador.

A la acogedora sombra de un frondoso árbol, sentados, los artistas esperan por su próxima actuación. Como surgidas de la nada, empiezan a escucharse las notas del piano, acompañada de la güira, y esas voces afinadas.

Integran el grupo Francisco García, coordinador general; Carlos Vásquez, cantante, percusionista y codirector musical; Carolina Tineo, vocalista; Antonito Batista, güirero; Arturo José Séptimo, pianista y cantante; Scott Félix, animador y cantante. Estos artistas entretienen al público que acude al Parque Colón, Zona Colonial de la ciudad capital dominicana.

Se conicieron cuando asistían a la Escuela Nacional de Ciegos. Nunca imaginaron que se harían tan amigos, hasta el punto que hoy se consideran una familia. Sus rostros marcados siempre con una sonrisa transmiten energías, iluminando el entorno.

Actúan de viernes a domingo, en horario de la tarde. Deleitan al transeúnte, que se detiene a disfrutar y bailar: merengue, bachata, perico ripiao o cualquier otro género musical.

Los aplausos y elogios del público demuestran que son auténticos artistas populares. "¡Otra, otra!", se escucha a la multitud corear.

Ya han pasado doce años, y el grupo musical sigue unido y en trabajo permanente. No siempre fue fácil. En sus comienzos enfrentaron tropiezos, pero se unieron y lograron derribar las barreras.

Scott Félix, animador y cantante del grupo musical Atrévete

Scott Félix, descrito por sus compañeros como el alma del grupo, recuerda de manera graciosa todas las visitudes que han tenido que enfrentar.

En cuanto a Francisco García, dice que, aunque no ha sufrido discriminación, ha atravesado peripecias por ignorancia de la sociedad respecto a las personas con necesidades especiales.

"La sociedad todavía no está preparada para uno trabajar siendo una persona con una condición", expresa García. Compartir

Se muestra dispuesto a enseñar a los interesados cómo abordar el tema de la discapacidad.

Francisco García, el coordinador general del grupo.

A pesar de que cada día tiene que salir a las calles con su bastón y se enfrenta al caos. Francisco García explica que no siente miedo, y revela que con su trabajo sostiene a su familia, el "motor" de su vida.

Momentos difíciles

La pandemia global del COVID-19 afectó los ingresos de la agrupación, ya que no podían salir a ofrecer su música por las medidas restrictivas que se adoptaron en todo el mundo. Ahora, con la reapertura de la economía, el grupo quiere comprar nuevos instrumentos y mejorar sus espectáculos.

La agrupación puede ser contactada a través de la página de Instagram Grupo Atrévete RD o mediante el teléfono 829 542 2745.

Inclusión laboral para persona con discapacidad

"Hay muy poca inclusión", asegura Francisco García. Explica que la Ley sobre Igualdad de Derecho de las Personas con Discapacidad No. 05-13, no se cumple la cuota del 5% en el sector público.

La ley promulgó en enero del 2013, y establece que la inclusión laboral permite a las personas con discapacidad desarrollar su autonomía y aportar beneficios para toda la comunidad