Por qué Ed Sheeran fue sometido a la justicia y qué le dijo al juez

Ed Sheeran.

El cantautor británico Ed Sheeran negó este lunes que tome "prestadas" ideas de compositores sin su permiso y aseguró que siempre reconoce el trabajo de otros artistas si incluye en sus temas partes ajenas.

Vestido con traje y corbata oscura, Sheeran compareció ante el Tribunal Superior de Londres, al comienzo de la exposición de pruebas de los abogados de dos compositores anónimos que le han denunciado por infringir sus derechos de autor, pues entienden que "The Shape of You" es un plagio de su tema "Oh Why".

La acusación, llevada por el letrado Andrew Sutcliffe, ha subrayado que el artista "toma prestadas ideas" y las "incluye en sus canciones; "a veces lo reconoce, pero otras veces no".

Según el abogado, Sheeran otorga créditos a esas "ideas prestadas" dependiendo de si son famosos o no y, en este caso, agregó, sus defendidos "no son Shaggy, Coldplay, Rihanna o Jay-Z".

"Si lo fuesen, hubiesen sido tratados de una manera muy diferente", expuso Sutcliffe al presentar el caso.

Al ser preguntado por su abogado en ese sentido, Sheeran contestó con un rotundo "no": "Esos ejemplos que ha puesto son obviamente de artistas famosos, dos de ellos son gente con la que he compuesto canciones", recordó.

El cantautor inglés también atacó a la acusación y opinó que si "el señor Sutcliffe hubiese hecho su trabajo", hubiese constatado que hay "muchos" artistas desconocidos con los que ha acordado usar partes de sus temas.

Sheeran aportó hoy varios ejemplos de artistas anónimos con los que ha "dejado cerrado" de antemano el uso de partes de sus creaciones, como cuando compuso, dijo, un tema para la popular serie de televisión "Buffy the Vampire Slayer" y reconoció la aportación de un "compositor desconocido".

Prosiguió después a describir cómo compone canciones, ya que la acusación sostuvo hay "pruebas abrumadoras" que demuestran que cuando escribió el sencillo "The Shape of You", uno de sus grandes éxitos en 2017, su "proceso creativo implicaba recopilar ideas".

"Cuando oigo un ritmo, oigo una canción y la melodía surge. Usted dice que hay pruebas abrumadoras, pero no estoy de acuerdo (...) Escribo muchas canciones y si no he escrito una canción en dos horas lo veo como un fracaso", se defendió Sheeran