Paula Ferry e Irina Peguero, en "El club de las divorciadas"

Irina Peguero.

Las actrices Paula Ferry e Irina Peguero se presentarán por primera vez en las salas teatrales con “El Club de las Divorciadas”, bajo la dirección y dramaturgia de Ismael Almonte y Albania Peña.

Ferry, quien recientemente debutó en la serie “Are You Afraid of the Dark” de Nickelodeon, vuelve a las tablas luego de varios años alejada del teatro, asumiendo el reto de un monólogo que refleja la realidad de una mujer divorciada a temprana edad.

Paula Ferry.

“Volver al teatro me llena de mucha ilusión, ya que es mi primer amor. Regresar y encarnar el rol de Sandra, una mujer que se enfrenta a un divorcio a temprana edad y es juzgada por la sociedad por sus decisiones, es un gran reto del que estoy segura que muchas mujeres se sentirán identificadas.”, afirmó Paula Ferry.

Por otro lado, la comunicadora Irina Peguero, que actualmente es presentadora en los programas de televisión “Es Temprano Todavía” y “Aquí Se Habla Español”, asume su primera experiencia teatral luego de haber estudiado en el Miami Acting Studio.

“Cuando leí el libreto por primera vez, debo confesar que me asusté, por el gran desafío que significa llevar a cabo este personaje, que acojo con mucho respeto por el valor de la verdad que cuenta esta mujer, que a pesar de sufrida, su historia tendrá un giro inesperado para el público, diría que es la obra más picante”, expresó la también locutora Peguero.

Irina Peguero.

“El Club de las Divorciadas” al que ninguna mujer quisiera pertenecer, pero después que entra, no hay vuelta atrás, presenta las historias de tres mujeres sufridas, fuertes y valientes que tienen claro que a veces el divorcio es el camino a la felicidad… o no.

Desde este 24 de mayo todos los miércoles y jueves en Microteatro Santo Domingo en la Zona Colonial. Boletas a la venta en la plataforma de Microteatro.do