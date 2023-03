¿En serio? ¿Premiar a Arcángel?

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) ha tenido el éxito de reposicionar el Premio El Soberano, cuyo montaje se realiza mañana miércoles 22 en el Teatro Nacional, y que ocupa la atención de amplios sectores que siguen las diversas manifestaciones artísticas a ser premiadas. La primera batalla, la de ganarse el público, se ha ganado.

La segunda ha de ser la justicia de sus veredictos en las 44 categorías y una adecuada selección de Gran Soberano, uno por cada periodo reconocido (2021 y 2021), premiación en doble que no debería ser, por los complejos problemas de logística que suponen ( el doble de nominados, el doble de invitados respecto de un mismo espacio físico y un mismo tiempo de producción en la televisión)

Este ceremonial de mañana es crucial para restituir el prestigio del Premio El Soberano y ha sido conducido con disciplina, mucho trabajo, en medio de muchas fuerzas y presiones. Pero se ha hecho el trabajo, y justo es revisar ahora un serio problema de imagen que pueden tener si se ejecuta la decisión de otorgar, en el ceremonial del esperado Premio El Soberano 2023, un Soberano Internacional al cantante urbano, (en su vertiente Regetton), Agustín Santos (conocido con el nombre de Arcángel).

Quise indagar qué canta este artista. Y fue tan sencillo como poner en el buscador que todos conocemos: “Letras de Arcángel, cantante urbano”. Y el resultado arrojó, entre muchos otros textos, éste:

Flow cabrón:

“Prrra

(Imagino que lo escribe así por lo fuerte que sería el impacto de llamar “perra” a la mujer que se refiere. Nota de JRS)

A veces siento que soy

Un superheroe

Yo tengo un flow cabrón

Me pongo loco

Cuando prendo un blound

Tu a mi no me conoces

Si no quiere problemas

Evita el roce

Yo siempre ando en un maquinón

Y no lo alquilo es mio cabrón

Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses

Y fuman yerba antes de los 14

Tengo un par de panas en la federal

Haciendole tiempo sin hablar

Tranquilo cumpliendo sin valvulear

Y yo afuera haciendo dinero y no se parar” (SIC)……

Este cantante urbano, que puede ser esté acabando como figura de consumo debido a que existe un público juvenil que consume eso, es además promotor del consumo de drogas en sus videos y sus conciertos y que viene a un país en el cual la confiscación de drogas ha llegado a récords el pasado 2022, cuando las autoridades dominicanas lograron ocupar, durante más de 31 toneladas de distintas drogas, con lo cual superaron las cifras del pasado año, cuando se confiscaron 25,903 kilogramos de sustancias controladas.

¿Y entonces?

No interesa para nada lo que haga en privado este Arcángel Es su derecho consumir lo que entienda. Por esta misma razón, la de consumir drogas, artistas como Fernando Villalona, estuvieron ocho años vedados para los premios de Acroarte, incluyendo durante la presidencia de Joseph Cáceres. Y la razón era el consumo.

Ahora tenemos una figura internacional de esta tendencia (respecto de cuyos mensajes parecemos tener una sordera y ceguera inentendible), que llega a la promoción de las drogas, además de los valores que sus mensajes comportan: violencia contra la mujer, estimulo del consumismo, violación de la ley. Solo hay que ver sus letras, textos disponibles en la red, donde los he procurado. Si en el pasado se vetó a Fernandito Villalona, ahora se debe medir con el mismo rasero a los artistas del momento.

La decisión de reconocerlo, que dudamos se haya originado en el Comité Ejecutivo de ACROARTE, es parte del mercadeo del premio por lo cual debe ser producción o del patrocinador (no sabemos) pero lo que es claro es que se procura atraer como teleaudiencia a un determinado público blanco sigue esas tendencias, con la finalidad de reportar altos índices de teleleaudiencia.

No creemos, al igual que el decano de la crónica de arte Joseph Cáceres, quien hace la alerta sobre las implicaciones de reconocer a este talento puertorriqueño/norteamericano, que la entrega haya salido originalmente de los directivos de la Asociación de Cronistas de Arte de República Dominicana que el otorgamiento de este galardón. Es un gravísimo error respecto del cual se puede rectificar todavía hoy y evitar las críticas que crearán un ruido innecesario y negativo.

Yo no me siento, en tanto miembro de Acroarte, representado con el otorgamiento de ese Soberano Internacional. Y solicitó su revisión hoy. Creo que proviene de una esfera que no es Acroarte, imagino. El Premio Soberano no merece eso.

“Tu amigo verdadero es aquel que te dice lo que no deseas escuchar.” Proverbio hindú.