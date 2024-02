El maestro Amaury Sánchez presentará el aclamado musical Rock of Ages (La era del Rock) que presentará del 12 al 14 de abril en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes a las 8:30 pm.

“En los roles principales contaremos con las actuaciones, debutando con nosotros al actor Shalim Ortiz, en el papel de Dennis Dupree; Carla Hernández como Sherrie Christian; Guille Martín como Drew Boley; JJ Sánchez un artista que ya ha estado en muchos musicales en el roll de Lonney Barnett”, comentó.

Shalim Ortiz.

Un cuerpo de baile integrado por destacados talentos completa el elenco, en el que la nueva generación volverá a brillar en la escena.

La dirección general estará a cargo de la destacada directora Indiana Brito, la coreografía de Natalie Borsos y en el diseño escenográfico Yeimi Díaz.

Las boletas ya están a la venta en Uepatickets.

JJ Sánchez.

Del musical

“Rock of Ages” (La era del Rock” es la nueva generación del teatro musical dominicano y es la producción número 32 que el maestro Amaury Sánchez llevará al escenario en su género.

“Se trata del musical con más representaciones en Broadway, del cual también se ha hecho una película protagonizada por Tom Cruise, Catherine Zeta Jones, entre otros”, avanzó.

La obra musical está sustentada en clásicos del rock de los años 80, como Don’t Stop beliving, The Final Countdown, Any Way You Want it, Want to Know how love is, Heaven More Than Words to Be With You, entre otros.

Carla Hernández.

“Las canciones serán interpretadas por todos los artistas y una banda completamente en vivo bajo nuestra dirección. A diferencia de otros musicales, todas las canciones serán interpretadas en el idioma inglés, ya que preservaremos la esencia de los éxitos de rock”, reseñó.