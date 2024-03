Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado domingo 10 de marzo, Billie Eilish ganó el Óscar en la categoría Mejor canción original en la nonagésimo sexta edición de esta premiación con su canción What Was I Made For?, banda sonora de la película Barbie.

Esta canción también ganó el Grammy en la categoría Canción del año el 4 de febrero en su sexagésimo sexta edición.

"Estoy más que agradecida por estos reconocimientos a mi trabajo", dijo Eilish tras recibir el premio.

La canción de la joven cantante se une así a un selecto grupo de solo 8 canciones que han logrado esta doble distinción (Grammy a la canción del año y Óscar a la canción original) en la historia de estos prestigiosos premios.

La lista no incluye a las canciones que han sido galardonadas en los Grammy, en la categoría especial de Mejor canción escrita para medios visuales, creada en 1988 para reconocer a las canciones escritas para el cine, televisión, juegos de video u otros medios visuales.

Moon River de Henry Mancini, de la película Breakfast at Tiffany’s, ganó el Grammy y el Óscar en 1961.

de Henry Mancini, de la película Breakfast at Tiffany’s, ganó el y el en 1961. Days of Wine and Roses de Henry Mancini, de la película Days of Wine and Roses, ganó el Grammy y el Óscar en 1962.

de Henry Mancini, de la película Days of Wine and Roses, ganó el y el en 1962. The Shadow of Your Smile de Tony Bennett, de la película The Sandpiper, ganó el Grammy y el Óscar en 1965.

de Tony Bennett, de la película The Sandpiper, ganó el Grammy y el Óscar en 1965. Evergreen de Barbra Streisand, de la película A Star Is Born, ganó el Grammy y el Óscar en 1976.

de Barbra Streisand, de la película A Star Is Born, ganó el Grammy y el Óscar en 1976. You Light Up My Life de Debby Boone, de la película You Light Up My Life, ganó el Grammy y el Óscar en 1977.

de Debby Boone, de la película You Light Up My Life, ganó el Grammy y el Óscar en 1977. A Whole New World de Peabo Bryson y Regina Belle, de la película Aladdin, ganó el Grammy y el Óscar en 1992.

de Peabo Bryson y Regina Belle, de la película Aladdin, ganó el Grammy y el Óscar en 1992. Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, de la película Philadelphia, ganó el Grammy y el Óscar en 1993.

de Bruce Springsteen, de la película Philadelphia, ganó el Grammy y el Óscar en 1993. What Was I Made For? de Billie Eilish, de la película Barbie, ganó el Grammy y el Óscar en 2023.

El premio Grammy a la canción del año evalúa la calidad de las pistas con letra y melodía y es uno de los cuatro premios más prestigiosos de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos.

Por su parte, el Óscar a la mejor canción original es otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en reconocimiento a aquellos compositores cuyas canciones, creadas específicamente para acompañar una película, han sido elegidas como las mejores.