Yailin y Anuel AA ya no están juntos

El puertorriqueño Anuel AA afirmó que ya no está junto a su esposa Yailin la más viral, quien está a la espera de su hija.

En redes sociales se ha filtrado un video en el que el cantante defiende a Yailin de las críticas que recibe constantemente, y dice que nunca le importó lo que dijeran de ella.

"Y es bien fácil porque todo el mundo quiere un hijo de doble A. Claro que sí. Si tiene dinero. Todo el mundo ha visto como yo trato, como yo soy. Porque cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad. Mira a Yailin. Yailin es la madre de mi hija, ¿entiendes lo que te digo? Mira, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron 70 mil cosas del primer momento que pasó, que la pisotearon y dijeron cien mil asquerosidades y porquerías, que decían y de todo, tratando de joderla y a mí sin cojones me tuvo, nada de lo que dijeron. Yo la conocí a ella, ¿me entiendes? Y la relación era directa con ella. Y lo que ella era conmigo en ese momento", señala.

La relación de ambos fue confirmada en enero del 2022, luego de que se diera a conocer la ruptura de Anuel con la cantante colombiana Karol G, con quien había estado durante tres años.

Unos meses después, en junio de ese mismo año, se casaron en una boda íntima y sencilla