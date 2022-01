Urbano cristiano Luigui López es nominado a premios El Galardón

El urbano de música cristiana Luigui López ha sido nominado a los reconocidos premios cristianos El Galardón, en la categoría Colaboración Urbana, con el tema "Amor del bueno".

"Me siento gratamente sorprendido por esta nominación a unos premios tan importantes en la música cristiana. Estoy muy agradecido de los premios El Galardón y eso me compromete a seguir apostando a la calidad en cada trabajo que realice", comentó López quien en "Amor del bueno" colaboró con Henry el Prego, B-One y Challenge Salcedo.

López, quien tiene diez años de carrera artística, felicitó a sus colegas que también fueron nominados.

"Es importante apoyar esta premiación que reconoce y fortalece el trabajo que realizamos, con tanto esfuerzo, los artistas cristianos, logrando así que la palabra de Dios se expanda cada día más", exhortó.

Dijo que se encuentra trabajando su cuarta producción musical que llevará como título "Eterno amor" y que estará disponible, en el mes de febrero, en todas las plataformas digitales.

"Esta producción, con sus 11 temas, lleva el mensaje de que Dios es el único que puede darnos ese eterno amor, si nos refugiamos en su presencia. Cuando me aleje de Él, en un tiempo me sentí vacío y sólo cuando regresé a los caminos de Dios pude entender que ese amor y esa paz que Dios Padre me brinda, el mundo no me la puede dar", comentó.