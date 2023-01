Shakira: si la vida te da "limones amargos no queda otra que hacer limonada"

Imagen de archivo de Shakira. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Shakira dedicó este viernes el éxito de la "Bizarrap Music Sessions #53", que en poco más de 42 horas ha logrado más de 72 millones de reproducciones en YouTube y es la canción más escuchada de Spotify, a las mujeres que le enseñaron que "cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada".

"Gracias al increíble (productor argentino) Bizarrap, a Sony Music Latin y (al) grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada", dijo la colombiana en un mensaje en sus redes sociales.

Gracias al increíble @bizarrap , @SonyMusicLatin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada. pic.twitter.com/YegQ8MUXi6 — Shakira (@shakira) January 13, 2023

Shakira publicó el mensaje junto a una foto del Top 50 Global de Spotify, en la que el tema que lanzó el miércoles con Bizarrap ocupa el primer lugar por delante de éxitos como Kill Bill, de la estadunidense SZA, o "Creepin'", de Metro Boomin, The Weekend y 21 Savage.

En "BZRP Music Session #53", la artista de 45 años lanza frases dirigidas a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique".

La colombiana va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice "esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques" o "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Con estas frases y algunas más de su nueva canción de la artista es tendencia no solo en YouTube o Spotify, sino en otras redes sociales como Twitter, donde en Colombia, por ejemplo, sigue estando arriba dos días después del lanzamiento.

Esta canción tampoco es el primer mensaje que Shakira lanza a Piqué después de su ruptura, pues el año pasado, presentó dos sencillos -"Te felicito", con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y "Monotonía", en colaboración con Ozuna- con mensajes alusivos a su expareja.

El pasado diciembre la colombiana y el exfutbolista firmaron en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, en Miami.

Miley Cyrus se venga de su ex con "Flowers", como Shakira

Miley Cyrus Twitter

La cantante estadounidense Miley Cyrus presentó este viernes "Flowers", un tema cargado de amor propio y una venganza hacia su ex, el actor Liam Hemsworth, mucho más sutil y menos iracunda que la de Shakira.

"No quería dejarte, no quería mentir, comencé a llorar pero luego recordé. Yo me puedo comprar flores", canta Cyrus en la canción cuya fecha de estreno coincidió con el 33 cumpleaños de Hemsworth.

Con el estreno de "Flowers", Cyrus ha lanzado oficialmente su nuevo álbum "Endless Summer Vacation", cuyo adelanto anunciaba la versión "más fuerte y segura" de la cantante y que promete tener sus reflexiones más íntimas en su camino hacia la sanación personal.

Si bien han pasado dos años desde que Cyrus se divorció de Hemsworth, la sospecha de que la actriz de "Hannah Montana" quería enviarle un mensaje al actor con ese tema se generó cuando la cantante eligió el día del cumpleaños de su ex para hacer el lanzamiento.

Además, una vez publicado el tema, sus fans se dedicaron a buscar las posibles referencias que Cyrus pudiera haber hecho sobre la inconstante relación de una década - un corto matrimonio tras un largo noviazgo- que tuvo con Hemsworth, y una de las más evidentes es su reversión del estribillo de la canción "When I Was Your Man" de Bruno Mars.

El tema original habla de los errores que un hombre cometió en una relación y su arrepentimiento tras la ruptura, y fue, según los seguidores de la cantante, supuestamente dedicado por Hemsworth a Cyrus en el pasado y una de las canciones que sonaron el día de la boda de ambos.

Con "Flowers", Cyrus se hace responsable de su propia felicidad: "Yo me puedo amar mejor de lo que tú puedes", sin dejar de reconocer lo duro que fue para ella ver "arder" el hogar que buscó construir.

La canción llega después de que Shakira explotara las redes con el tema "BZRP Music Session #53", su venganza hacia el exfutbolista español Gerard Piqué y su nueva pareja, la española Clara Chía.

Sin pelos en la lengua Shakira contó sus intimidades, que ya eran mundialmente conocidas, como los problemas legales que enfrenta con la Hacienda española y la infidelidad de parte de Piqué.

Si bien esta no es la primera vez que Shakira canta los problemas que enfrentó en la relación, hasta entonces la colombiana había sido menos explícita y había manejado referencias más sutiles en sus videos y letras en los temas "Monotonía" y "Te felicito".

Tanto "BZRP Music Session #53" como "Flowers" ha traído una ola de comentarios polarizados en redes sociales, pero la conclusión de ambas podría estar definida por la frase de Shakira en su canción: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", pues eso están haciendo las dos con sus rupturas