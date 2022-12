Roban en casa de artista urbano Crazy Design, en Nueva York

El urbano dominicano José Rafael Colón, mejor conocido Crazy Design, denunció que delincuentes entraron a su vivienda en el Bronx, Nueva York, y cargaron con varias prendas de su propiedad.

A través de sus redes sociales, el artista explicó que los desaprensivos, a punta de pistola, se llevaron todas sus prendas y documentos como pasaporte y tarjeta de crédito, además de algunos equipos electrónicos.

"Está más que claro que eso fue mandado hacer. Uno viene a trabajar honradamente aquí a NY y vienen 3 delincuentes. Los famosos rompedores y abren la puerta a patadas y a punta de pistola se llevan todas mis prendas, cadenas, anillos, brazaletes, relojes, lentes etc. más mis documentos, pasaporte, tarjeta de crédito, iPad, iPhone, y prendas de mi doble voz, esto no puede seguir pasando ya no hay ningún tipo de tranquilidad, 3 pístola dispuesto hasta matar, pero Dios y las autoridades de New York se encargarán de eso y tengo fe de que todo saldrá a la luz", indicó Crazy, quien se encuentra en dicha ciudad estadounidense por la gira que realiza actualmente.

El artista dijo que Dios le ayudará a encontrar los responsables del hecho.