Perspectiva crítica y tranquila de Premios El Soberano 2023

Luis Segura, El Añoñaíto, recibe el Gran Soberano.

Tras la celebración, el pasado miércoles 22 en Teatro Nacional, de Premios Soberano 2023 y felizmente transcurrida ya la siempre previsible, normal y siempre presente polvareda mediática de las 72 horas posteriores, es el tiempo de enfocar el acontecimiento artístico de múltiples lecturas.

Corresponde a cada quien, con su derecho a opinar, o a ignorar Premios Soberano, en el sentido que entienda en la medida que es un tema público y que toca un área nacional compartida: el quehacer artístico y la necesidad de su honor y reconocimiento.

Los Premios Soberano 2023 han constituido la recuperación de un patrimonio artístico nacional, tras superar varias situaciones, las más críticas de toda su historia y que implicó el riesgo de su desaparición.

El primer gran éxito de Acroarte y la Cervecería Nacional Dominicana es haberlos realizado. El Premio corrió peligro de desaparición. Claro que es mucho más cómodo comentarlos, pero la responsabilidad es ahora cuando a sus promotores les tocó la responsabilidad de hacerlo posible, lo que implica muchas jornadas de trabajo, mucha presión y mucha capacidad de comprender los puntos de vista de los diversos protagonistas del proceso.

Haber logrado que volviera a ser el ceremonial de reconocimiento al arte, incluso si los veredictos no fueran de la acogida general, (como debe ser porque cada quien tiene sus gustos, sus éticas, sus intereses y sus ópticas), es su principal triunfo. En materia de premios, la unanimidad es imposible.

Nadie, a nivel popular, tiene una idea del proceso y el costo que supuso intensas y extensas jornadas de comunicación, acuerdos y desprendimientos.

Desde la barda, desde el palco de espectadores es sencillo, vendible y monetizable, criticarlo y rechazarlo. Lo difícil era hacerlo con todo y los fallos y errores, que los hubo, algunos de los cuales sería vergonzante repetirlos.

Algunas voces optan por “acabar” con el premio para atraer audiencias a los espacios de cada quien, pretendiendo resumir la calificación crítica a un adjetivo o una expresión: “desastre total”, con el cual llamar la atención de los visitantes de Youtube. Otras críticas nacen de un absurdo sentido de competencia. Incluso se dio el caso de quienes optaron por ignorar que se hicieron. Los Premios Soberano, que han regresado para ser ese gran reconocimiento del talento artístico nacional, merecen un enfoque en sus diversos niveles y dimensiones.

Los mejores momentos

Memorial 2023. Uno de los más solemnes y hermosos presentados. Un nuevo texto, poético y respetuoso, de Juan Carlos Rodríguez (Tercer Cielo), quien se renovó dejando el ultra conocido tema “Yo te extrañaré”y que tuvo su mejor momento cuando despedimos a Freddy Beras-Goíco, en noviembre de 2010. Excelente la interpretación, tierna y luctuosa, hecha completa antes de pasar los rostros de los fallecidos. Desde las casas, los televidentes no pudimos captar a todos por la distancia del tiro de cámara y la rapidez, detalle que se debe tomar en cuenta para la versión editada para difusión posterior. El diseño escenográfico, la belleza y sutileza de las imágenes, la escueta paleta de colores utilizada, pusieron en alto el buen criterio del segmento.

Homenaje a Luis Segura, justo y musicalmente bien logrado. Emotivo y oportuno, presagio de lo que vendría al final, pero habría quedado mucho mejor si hubiesen participado intérpretes que han hecho sus canciones como El Chaval de la Bachata, entre otros.

El mensaje sobre Salud Mental de Zoila Luna. Además de ser una reparación histórica de un serio error cometido por CND, y que la dejó sin invitación al Soberano por 22 años, es el tipo de segmento que da sentido social de utilidad, que aporta conceptos de crecimiento y educación. Luna demandó, hace 24 años, CND, por uso no autorizado de su imagen. Y logró ganancia de causa. Esa convocatoria a esta mujer inteligente, supera un capítulo que nunca debió haberse producido, además de la impecabilidad del texto, escrito por ella, no por ningún guionista.

La escenografía y el soporte musical. La escenografía, modernista, efectiva, múltiple, digital al extremo y elegante en sus diseños, siendo soporte adecuado para los diversos segmentos. La escenografía fue uno de los éxitos más resaltantes del espectáculo. Lo mismo se puede decir de la música, como soporte de las actuaciones.

El musical de Vicente García, con exquisito sabor musical del Caribe, en una interpretación que apostó por lo popular y elegantemente ejecutado.

Homenaje José Alberto El Canario, en el cual la selección de los talentos interpretativos (Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa tanto por los intérpretes de salsa de primer nivel, lo popular de los temas ejecutados, y el merecimiento del homenajeado, daban como resultado un segmento completo y redondo.

Homenaje a Johnny Ventura. Hizo vivir la alegría del maestro Ventura, en cumplimiento de su premonitorio y mandatorio “Cuando yo me muera, no me prendan velas”. Jandy Ventura se ha ocupado de renovar el legado y de proporcionar, con su energía, la constancia de que la dinastía Ventura sigue.

Musical Dominicano soy, de CCN. Esta iniciativa de responsabilidad social y estímulo del orgullo por parte de Centro Cuesta Nacional, realizada por Panamericana, fue la mejor muestra de que el género urbano es sólo afectado por una mueca con la lengua de uno cantante urbano, excelente combinación de los ritmos y un uso positivo de la canción urbana, mezcla de generaciones. Inapropiado el gesto con la lengua de uno de los cantantes urbanos, que desentonaba por completo el momento de exaltación de la nacionalidad.

El Soberano como plataforma de anuncios de nuevas películas. La transmisión sirvió para anunciar las películas Freddy, de Gian Carlos Beras Goico, La 42, (documental de José María Cabral) y Johnny, de Tuto Guerrero. José María Cabral, la cara del Cine Dominicano en el evento con sus premios a Hotel Coppelia y Perejil, aprovecho la plataforma con dos mensajes sociales tan poderosos Uno por un país no xenófobo y no racista, con motivo del premio a Película del 2022 (Perejil) y el reconocimiento que extendió a Cyndie Lundy, la joven actriz haitiana, víctima de represión social de parte de sectores fundamentalistas y fascistas dominicanos y haitianos. El otro mensaje de Cabral estuvo dirigido fue la denuncia sobre la crisis del agua y el deterioro que se permite de nuestras áreas protegidas y fuentes del preciado líquido. Para hacerlo, la producción generó incluso un tráiler falso que se introdujo en el anuncio de las comedias nominadas para 2022. Mucha gente no se dio cuenta. Cabral es un activista social que emplea el cine y otros medios para comunicar sus inquietudes.

Generosidad y justicia de ganadores: Carlos Sánchez y Santiago Matías. Sánchez, principal de los exponentes del “S tan Up comedy”, fue una nota especialmente significativa, al iniciar su ingreso al Soberano ganando dos premios y teniendo el valor de indicar la ausencia entre los nominados de Ariel (un colega de disciplina, respecto del cual se ha dicho que tiene un talento sobresaliente. Santiago Matías, al ganar los dos premios del público, lo que dejó claro el profesional respeto de CND por la decisión a pesar de ser su competencia en materia de cervezas, a lo cual respondió este joven emprendedor creativo, saludando a la empresa patrocinadora principal del Premio.

Gran Soberano 2022 para Alicia Ortega.

Los Gran Soberano de Alicia Ortega y Luis Segura. Un doble acto de justicia para con una comunicadora responsable, responsable de un proyecto de comunicación (SIN) que ha sido fundamental por su rol de investigación y denuncia de una extendida serie de situaciones, haciendo un periodismo a fondo y responsable. Y una consagración a una trayectoria fundacional del ritmo nacional bachatero: Luis Segura reconocido en justicia y a tiempo.

Los peores momentos

En una premiación que convoca tantos artistas, tantas técnicas, tanta producción, hay aspectos que no salen bien y ello no es un defecto de la actual directiva de Acroarte. En todos los Premios Soberano ha habido momentos lamentables. Ahora no fue la excepción.

Julio Sabala no cumplió las expectativos producto de malas decisiones propias, y de producción. No logró cainonía rompió el nexo con el público producto de una falta de sintonía. Su actuación fue accidentada, en oportunidades temerariamente incisiva, falta de tacto y contraproducente. Nadie duda de su talento y tampoco se pone en duda su carrera que ha demostrado tener impacto. Pero por una serie de razones, como la decisión de hacer un tema propio para las imitaciones, en lugar de usar las canciones originales, produjo un vacío. La gente no reacciona a lo que no conoce. No pudo hacer segmentos que tenía preparados porque se le impidió desde producción.

Julio Sabala.

Despliegue a figuras del ritmo urbano que no lo merecían. Grave error El Soberano Internacional al cantante llamado Arcángel, por muchas raíces dominicanas que tenga, por muchos discos que haya producido o pretenda producir para talentos dominicanos. La importancia de lo que cada quien promueve y cada quien representa, es más significativo que el afán de tener en escenario a un plato de miel (envenenada) al gusto escasamente crítico de cronistas y público. Y lo mismo se puede decir del artista llamado Rochy RD, excarcelado recientemente por acusaciones que no son ejemplo para la juventud de ahora. El Acroarte de otros tiempos no habría dado espacio a figuras de este nivel.

El Oppening con El Alfa. Una selección inorgánica respecto de las entradas de otros ceremoniales, caracterizados por la elegancia, el buen texto (a partir del inolvidable “Otra Vez…” El género urbano, reiteramos, es un medio de expresión musical. No es en sí mismo ni malo, ni bueno. Pero debe: 1- Tener una letra que se entienda y 2- Debe transmitir emociones. Lo que hizo El Alfa no se entendía, a lo que se agregó una coreografía agresiva al tono de” tíguere tíguere”.

Errores de veredicto: Julio Clemente, como animador principal de El Show del Mediodía, espacio ganador junto a su presentador, con una incidencia de un nivel de incidencia televisiva que lleva varios años el récord de teleaudiencia, debió ser el ganador. No se entendió.

Ivan Ruiz y su equipo reciben El Soberano como Programa diario de Variedades 2022.

Los ganadores

Para el registro histórico, incluimos la lista oficial de ganadores, debido a que se publicaron algunos listados incompletos producto de que no todos los ganadores fueron difundidos en pantalla.

LISTA OFICIAL DE GANADORES 2021

RENGLÓN CLÁSICO

Bailarín Clásico

María Emilia García

Actor teatral

Orestes Amador – Omar y los demás

Actriz de teatro

Patricia Ascuasiati – A puerta cerrada

Director teatral

Elvira Taveras – La golondrina

Obra de teatro

Omar y los demás – Producción: Compañía Nacional de Teatro

Producción Escénica

Carmen –Producción: Ballet Nacional Dominicano

Artista destacado en el extranjero

Aisha Syed

RENGLÓN CINE

Mejor comedia

La vida de los reyes –Frank Perozo

Mejor drama

Hotel Coppelia –José María Cabral

Director

José María Cabral – Hotel Coppelia

Mejor actor

Vicente Santos – Liborio

Mejor actriz

Lumy Lizardo – Hotel Coppelia

RENGLÓN POPULAR

Orquesta del año

Sergio Vargas

Conjunto Típico

Raquel Arias

Orquestador y/o arreglista

Janina Rosado

Compositor y/o autor de letras

Covi Quintana

Bachata del año

Saco e’ sal –Elvis Martínez (Comp.: Elvis Martínez)

Artista y/o agrupación destacada en el extranjero

El Alfa

Merengue del año

Estoy completo –Manny Cruz (Comp.: Emmanuel Cruz y León Yamil Suberví)

Salsero del año

Chiquito Team Band

Bachatero

Elvis Martínez

Merenguero de calle

Alá Jazá

Artista y/o Agrupación Urbana

El Alfa

Cantante solista

Wason Brazobán

Concierto del año

Inmortal, Grupo Aventura – Producción: Saymon Díaz

Espectáculo del año

El legado del Caballo – Jandy Ventura (Producción: René Brea y Alberto Cruz)

Colaboración del año

El gato andaluz– Pavel Núñez ft. Santiago Cruz (Comp.: Pavel Núñez)

Álbum del año

Es merengue, ¿Algún problema? –Sergio Vargas

Música alternativa

Xiomara Fortuna

Videoclip del año

No tenemos nada –Covi Quintana (Dir.: Franchesca Izquierdo)

RENGLÓN COMUNICACIÓN

Programa diario de entretenimiento

El show del mediodía

Programa de humor

El show de Raymond y Miguel – Raymond Pozo y Miguel Céspedes

Animador de TV

Caroline Aquino

Presentador de TV

Pamela Sued

Revista semanal de variedades

Es temprano todavía – Jochy Santos

Programa regional de entretenimiento

Ustedes y Nosotros – José Fabián

Comunicador destacado en el extranjero

Esperanza Ceballos

Comediante del año

María Tavares

Locutor del año

Federico Núñez Mañán

Programa temático de entretenimiento

Énfasis – Iván Ruiz

YouTuber del año

Santiago Matías

Programa Digital

Al tanto – Colombia Alcántara

Soberano del Público

Santiago Matías

Gran Soberano

Luis Segura

PREMIO SOBERANO 2022

RENGLÓN CLÁSICO

Coreógrafo del año

Erick Guzmán – Mariposas de acero

Actor teatral

Johnnié Mercedes - Makandal

Actriz de teatro

Judith Rodríguez – La mujer puerca

Director teatral

Waddys Jáquez – Mariposas de acero

Obra de teatro

La mujer puerca –Hony Estrella

Teatro musical

Mariposas de acero –Waddys Jáquez

Producción Escénica

Misa de Requiem de Giuseppe Verdi – Orquesta Sinfónica Nacional

Artista destacado en el extranjero

Aisha Syed

RENGLÓN CINE

Mejor comedia

El brujo –Dir.: Archie López

Mejor drama

Carajita –Silvina Schinner y Ulises Porra

Director

José María Cabral – Perejil

Mejor actor

Ramón Emilio Candelario – Perejil

Mejor actriz

Judith Rodríguez – Rafaela

Actor y/o actriz en el extranjero (categoría nueva)

Zoé Saldaña – Desde cero

RENGLÓN POPULAR

Orquesta del año

Eddy Herrera

Conjunto Típico

Banda Real

Orquestador y/o arreglista

Isaías Leclerc

Compositor y/o autor de letras

Wason Brazobán

Bachata del año

Mi muchachita –Elvis Martínez (Comp.: Élsido Martínez)

Artista y/o agrupación destacada en el extranjero

Juan Luis Guerra

Merengue del año

Si yo se lo pido –Eddy Herrera (Comp.: Martín de León)

Salsero del año

Chiquito Team Band

Bachatero

Elvis Martínez

Merenguero de calle

Dahian El Apechao

Artista y/o Agrupación Urbana

El Alfa

Cantante solista

Techy Fatule

Concierto del año

Típico Sinfónico – José Capellán

Espectáculo del año

35 aniversario - La Coco Band (Producción: Edilenia Tactuk)

Colaboración del año

Las de Juan Luis –Luis Segura ft. Juan Luis Guerra (Comp.: Luis Segura)

Revelación del año

Manerra

Álbum del año

Fórmula Vol. 3 –Romeo Santos

Música alternativa

Xiomara Fortuna

Canción del año

Camino al sol– Vicente García (Comps.: José Quiñonez, Richard Blair y Vicente García)

Música cristina

Redimi2

Videoclip del año

Las de Juan Luis –Luis Segura ft. Juan Luis Guerra (Dir.: Oliver Mota)

RENGLÓN COMUNICACIÓN

Stand Up Comedy (nueva categoría)

Carlos Sánchez

Programa radial de variedades (reapertura)

Esto no es radio – Alofoke Media Group

Podcast del año (categoría nueva)

A sigún – Carlos Sánchez

Programa diario de entretenimiento

El show del mediodía

Programa de humor

El show de Raymond y Miguel

Animador de TV

Caroline Aquino

Presentador de TV

Jhoel López

Revista semanal de variedades

Me gusta de noche – Jhoel López

Programa regional de entretenimiento

Buena Noche

Comunicador destacado en el extranjero

Escarlet Molina

Comediante del año

Gerald Ogando

Locutor del año

Franklin Mirabal

Programa temático de entretenimiento

Qué chévere es saber

YouTuber del año

Santiago Matías

Programa Digital

Al Tanto – Colombia Alcántara

Programa de investigación

El Informe – Alicia Ortega

Soberano del Público

El Dotol Nastra

Soberano al Mérito

Raulín Rodríguez

Soberano Especial

Juan Hidalgo

Nelson Estévez

Soberano a las Artes Escénicas

Carlos Veitía

Soberano Internacional

Tito Nieves

Arcángel

Gran Soberano

Alicia Ortega