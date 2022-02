Los artistas urbanos que han sido llamados a entregar su vida a Dios

Durante el fin de semana el cantante urbano Farruko sorprendió en un concierto en Miami cuando pidió perdón por las letras de sus canciones y anunció que estaba siendo llamado por Dios.

En los últimos años, Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila de cantante, ha sumado éxitos como “Pepas”, “Calma”, “La Tóxica”, “Delincuente”, “La Cartera”, “Krippy Kush”, “Curazao”, “Pásame la hookah”, entre otros; sin embargo tal parece que dejará atrás todo ese éxito ya que recientemente expresó que utilizará su plataforma para llevar el mensaje de Dios.

Farruko es otro de los artistas de música urbana que se acercan al cristianismo en el mejor momento de carrera. Durante las últimas décadas otros han asombrado con su paso al mundo cristiano, dejando atrás una vida llena de lujos, placeres, dinero, fama y demás.

Este también ha sido el caso de Héctor “El father”, Julio Voltio, Vico C, Lary Over, Almighty, quienes se retiraron del reggaeton y el trap para predicar la palabra de Dios y hacer música cristiana.

Hector “El father”

Aunque llegó a ganar al menos 200 mil dólares por presentaciones, Héctor Delgado se retiró de la música urbana en 2008 luego de protagonizar un tiroteo.

Sus presentaciones se caracterizaban porque lanzaba dinero al público y se hacía acompañar de “el combo de los 70”, un grupo de jóvenes de distintos residenciales o viviendas de protección de Puerto Rico.

Conforme a sus propias palabras en varias entrevistas, los problemas de la calle, la depresión y los pensamientos de acabar con su vida lo llevaron a buscar ayuda psicológica y espiritual por lo que tomó la decisión de responder al llamado de Dios.

Hoy en día es pastor. Luego de 13 años alejado de la música lanzó el disco cristiano “La Hora Cero”.

Julio Voltio

Julio Irving Ramos Filomeno, mejor conocido como Julio Voltio perduró por más de dos décadas en la escena musical. Hoy en día se dedica a evangelizar.

En 2014 anunció su retiro de la música aclarando que “Dios me ha llamado tantas veces y siento que esta puede ser la última. Siempre me porté mal, mi mochila estaba llena de pecados, pero ya eso pasó”.

Almighty

Es un exrapero cubano del género urbano que en 2019 decidió utilizar su talento en la música para cantarle a Cristo.

Durante su paso por la música urbana tuvo éxitos como “Esclava” y “Panda”, canciones con letras fuertes sobre sexo, alcohol, drogas.

Lary Over

Artista firmado por el sello disquero Carbon Fiber Music, empresa de la cual forma para Farruko.

En 2021 Lary Over dejó de sacar música y publicar en sus redes sociales, supuestamente porque se había dedicado a la iglesia. Al menos esa fue la respuesta de Farruko en una entrevista donde se le preguntó por el motivo de la ausencia del artista.

Vico C

Luego de haber luchado con problemas de adicción, verse hospitalizado y tras lograr éxitos como “La vecinita”, “5 de septiembre” y “Desahogo”, Vico C,considerado uno de los "padres del reggaeton" tomó el camino del cristianismo.

Como creyente, Vico C ha expresado en varias entrevistas que no le sirve a un mercado sino a Dios, por lo que hoy en día no hace canciones seculares, sino canciones cristianas aunque en sus letras no se escuche un “aleluya”.