La austera y solitaria boda de Michael Jackson y Lisa Marie Presley en La Vega

El jueves 26 de mayo de 1994 se celebró en República Dominicana, de manera muy discreta, una de las bodas menos esperadas: la del rey del pop Michael Jackson y la hija del rey del rock Lisa Marie Presley.

Fue el matrimonio más sonado de Lisa Marie. Ella ya había estado casada con el músico Danny Keogh, a quien le dio el sí con apenas 20 años en 1988.

La boda con Jackson, que según recoge la prensa apenas duró diez minutos, fue una ceremonia austera y solitaria, y se realizó en la casa del juez de la Segunda Circunscripción de La Vega, Hugo Álvarez Pérez, ubicada en la urbanización El Campito, quien más adelante ofrecería más detalles del evento.

De acuerdo con la versión del magistrado - ya fallecido -, la idea original de Michael Jackson era casarse en un avión sobrevolando República Dominicana porque le habían dicho que era un país muy bonito.

Sin embargo, el juez se opuso a esa petición porque las leyes dominicanas no lo permitía, ya que en el país habían varias circunscripciones y la boda debía realizarse en su jurisdicción.

En ese momento, el matrimonio creó mucho desconcierto y las malas lenguas dijeron que se trataba de un acuerdo entre ellos. Fue en un momento en el que justo aparecían las primeras acusaciones contra Michael Jackson sobre abuso de menores.

Llegó incluso a decirse que Jackson quería apropiarse de los derechos de las canciones de Elvis al igual que había hecho con los Beatles. Para acallar rumores, se dejaron ver en la ceremonia de los MTV de ese año. Pero no de cualquier modo: lo hicieron en pleno escenario, haciendo bromas sobre su relación y dándose un beso que, para muchos, fue sobreactuado.

No sería la única vez que saldrían mostrando cariño. El famoso videoclip de la canción You are not alone es un despliegue de besos y susurros al oído con ambos semidesnudos. Los rumores sobre la falsedad de la unión no hicieron sino crecer.

Finalmente la pareja se separó en 1997. Ella le dijo a la revista Rolling Stone en 2003 que se había sentido atraída por su misterioso estilo de vida y quería protegerlo de las acusaciones de abuso infantil.

Lisa Marie también dijo que "no estaba orgullosa" de su breve matrimonio, que fue tan malo que para los MTV Video Music Awards de 1995, la hostilidad entre ellos era evidente. Ella se quedó mirándolo desde la audiencia mientras él interpretaba una mezcla de éxitos."Simplemente se puso muy feo al final", dijo.

Sus otros matrimonios

Junto al músico Danny Keogh, Lisa Marie tuvo dos hijos, Benjamin y Riley. Se separaron seis años después, pero mantuvieron la amistad, tanto que Danny fue el padrino de boda en el último matrimonio de Lisa Marie, en 2006, con Michael Lockwood, guitarrista y productor estadounidense con el que estuvo 10 años.

También tuvo otro matrimonio que solo duró tres meses con el actor Nicolas Cage en 2002. De esta unión llegó a decir que tuvo una gran conexión porque los dos eran "una especie de piratas tiránicos con espíritu libre".

Aunque fue justamente esta conexión la que hizo que no llegaran las cosas a buen puerto: "Si un pirata se casa con otro, hundirán el barco", reveló. Tras conocerse la noticia de la muerte de Lisa Marie, el actor de 59 años dijo: "Es una noticia devastadora. Lisa tenía la mejor carcajada que yo haya conocido. Iluminaba cada lugar y tengo el corazón roto. Me consuela creer que se ha reencontrado con su hijo Benjamin".

Su muerte

Lisa Marie Presley, de 54 años, la única hija del legendario del rock n' roll Elvis Presley, falleció este jueves tras ser hospitalizada en Los Ángeles.

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido", expresó Priscilla Presley, madre de Lisa Marie, en un comunicado enviado a la revista especializada en celebridades People.

El mensaje llega después de que la cantante hubiera sido reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma y de que su madre pidiera en redes sociales a la gente que la mantuvieran "en sus oraciones".

Con información de BBC Mundo y la agencia EFE