Johnny Depp: "No he golpeado a una mujer en mi vida"

Johnny Depp.

El actor Johnny Depp aseguró este martes que no ha "golpeado" a una mujer en su vida, durante el juicio que se celebra en EE.UU., en el que se enfrenta a su exesposa, la también actriz Amber Heard, a quien acusa de difamaciones.

"No he golpeado a una mujer en mi vida", afirmó el actor durante su primera declaración en el juicio, que comenzó el pasado 11 de abril en Fairfax (Virginia, EE.UU).

El protagonista de "Pirates of the Caribbean" acusa a su exesposa de difamación por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico".

El actor afirmó que emprendió acciones legales por la "responsabilidad de limpiar" su nombre y que su "objetivo es que se conozca la verdad".

"Como nada de eso era verdad, era mi responsabilidad defenderme, no solo a mí, sino también a mis hijos", reivindicó con voz débil el intérprete, quien explicó que los niños eran constantemente abordados en la escuela por otros compañeros a raíz del escándalo.

Vestido con traje y corbata, y con una cola en el pelo, aseguró que durante sus más de 30 años de carrera nunca había tenido "problemas como este" y criticó el impacto que las declaraciones de Heard han tenido en su carrera.

"Es muy raro cuando pasas de ser Cinderella a Quasimodo en menos de un segundo", expresó Depp, quien dijo que no se "merecía" eso.

Preguntado por la relación con su madre, Betty Sue, el actor aseguró que de niño sufría "abusos físicos constantes" por parte de ella, como azotes con un cinturón.

Durante tres años de lucha legal Depp, de 58 años, y Heard, de 35, han compartido detalles sobre la que fue su vida en común y en la que la actriz aseguró, de diversas formas, haber sido víctima de malos tratos.

En 2020, el actor perdió un juicio en Londres en el que acusaba por difamaciones al periódico The Sun por un artículo en el que calificaba al actor de "agresor de mujeres".

El juicio celebrado en Estados Unidos es el primero en el que se enfrentan Depp y Heard, ya que en el del Reino Unido la actriz participó como testigo.

En su demanda, presentada en marzo de 2019, Depp negó ser un abusador doméstico y dijo que las acusaciones de Heard fueron un "engaño elaborado" destinado a impulsar su imagen pública a través de su conversión en una especie de "mimada del movimiento #MeToo".