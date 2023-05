Esta habría sido la causa de muerte de Ray Liotta ocurrida hace un año en la Ciudad Colonial

GRA383. MADRID, 05/04/2016.- Fotografía de archivo fechada el 5 de abril de 2016 que muestra al actor estadounidense Ray Liotta mientras posa a su llegada a la presentación de la serie "Shades of Blue", en el cine Callao de Madrid (España). EFE/ Juanjo Martín ARCHIVO

Insuficiencia respiratoria, edema pulmonar (fluidos dentro de los pulmones) e insuficiencia cardíaca aguda habrían sido las causas del fallecimiento del actor Ray Liotta ocurrida el 26 de mayo del 2022 en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Así lo ha revelado el portal TMZ citando documentos oficiales de las autoridades dominicanas que confirmarían que no se trató de una muerte violenta, sino natural.

Los documentos también establecen que Liotta padecía de aterosclerosis, enfermedad que agravaba su cuadro.

El aclamado actor norteamericano falleció mientras dormía, a los 67 años, cuando se encontraba en República Dominicana filmando la película Aguas peligrosas.

Liotta nació en 1954 en Nueva Jersey, y fue actor de Goodfellas, de Martin Scorsese, participó en películas como The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move.

El actor había terminado de filmar Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de Working Title The Substance, junto a Demi Moore y Margaret Qualley