Disney confirma Frozen 3, Toy Story 5 y Zootopia 2

Faurys Martínez, especial para ACENTO

Una vez más, Disney se sumerge en sus franquicias más exitosas y ha anunciado que se están preparando nuevas secuelas de Frozen, Toy Story y Zootopia en La casa del ratón.

Frozen III llega inmediatamente después de la exitosa secuela Frozen II, que se lanzó en 2019. En comparación con Toy Story 4 y Zootopia, Frozen II fue la que más recaudó de todas, con la suma de $1450 millones en la taquilla mundial.

Contando desde la primera película de 2013, la franquicia de Frozen ha tenido un valor de $2.73 mil millones en todo el mundo y ha ganado una buena cantidad de elogios.

La original obtuvo el premio a Mejor Película Animada en los Premios Óscar de 2014 y ganó un premio por su monstruoso himno ocho veces platino Let It Go (en español Libre soy), mientras que la secuela obtuvo una nominación a Mejor Canción Original por su gran éxito "Into the Unknown".

Las películas también han presentado un elenco principal estelar con Kristen Bell e Idina Menzel interpretando a las princesas Anna y Elsa, así como Josh Gad como el muñeco de nieve Olaf y Jonathan Groff como Kristoff.

Anteriormente se habían dado algunos indicios de que estas franquicias podrían continuar: Toy Story continuaría después de que Toy Story 4 pareciera completar la historia de Woody y Buzz Lightyear para siempre, las estrellas de la franquicia Frozen han insinuado muchas veces la posibilidad de Frozen 3, Zootopia ya lanzó una serie de televisión el año pasado, y parece que la franquicia también crecerá en la pantalla grande. Bob Iger hizo el anuncio diciendo:

“Hoy me complace anunciar que tenemos secuelas en proceso de nuestros estudios de animación para algunas de nuestras franquicias más populares, Toy Story, Frozen y Zootopia. Pronto tendremos más para compartir sobre estas producciones, pero este es un gran ejemplo de cómo nos estamos apoyando en nuestras marcas y franquicias inigualables”, aseguró el director general de la compañía, Bob Iger.

Hasta el momento no se ha difundido más información sobre la producción de las películas o una posible fecha de estreno