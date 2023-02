Cinematografica Blancica inicia sus operaciones en República Dominicana 

Cinematográfica Blancica, empresa dedicada a la distribución de películas, anunció el inicio de sus operaciones en República Dominicana.

La operación en el país estará presidida por sus directores Jaime Mayol y Lenora Blanco-Mayol. Mientras que Luis Rafael González, con especialidad en las áreas de distribución y festivales, estará a cargo de las operaciones y programación, según se destacó a través de un comunicado.

El documento también explica que, en República Dominicana, Cinematográfica Blancica será representante exclusivo del sello Sony, así como títulos de cine independiente.

Asimismo, las películas de la compañía estarán disponibles próximamente en la cartelera de las salas de cine de Caribbean Cinemas y Palacio del Cine.

"Sus estrenos programados para el mes de febrero son Quiero bailar con alguien (I wanna dance with somebody), éxitoso biopic sobre la eterna diva del pop Whitney Houston y la nueva película de Tom Hanks Un vecino gruñon (A man called Otto), una comedia dramática sobre un viudo de mal temperamento que prefiere vivir aislado del mundo. Es un remake de la sueca A man called Ove (2015) que fue nominada a los Óscar", se destacó en el comunicado