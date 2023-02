Ben Affleck es tendencia por sus gestos durante los Grammy

Jennifer López y su esposo Ben Affleck estuvieron presentes este domingo en la edición 65ª de los Premios Grammy, celebrados en Los Ángeles, Estados Unidos.

Pero, el actor ha sido tendencia en redes sociales por el comportamiento que mostró durante la gala, que parecía desanimado.

Ben Affleck looks like he’d rather be at Dunkin #Grammys pic.twitter.com/tpRxT3x4ZJ

— philip lewis (@Phil_Lewis_) February 6, 2023