Bad Bunny y su homenaje a Elvis Crespo con video de la "Neverita"

El puertoriqueño Bad Bunny lanzó el video musical de su canción Neverita, con el que rinde homenaje a su compatriota Elvis Crespo, inspirándose en su éxito Suavemente.

El video ya tiene más de nueve millones de reproduciones en YouTube, y en él "El Conejo Malo", como también es llamado, se muestra con un estilo inspirado en los visuales de década de 1990.

En el video de la Neverita, canción que se desprende del álbum Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, incluye elementos como delfines, una nave espacial y una vaca, en alusión a la canción La vaca del grupo Mala Fe.

Sobre la réplica de Suavemente, Crespo dijo que le gustó y agradeció a Bad Bunny haberlo usado como inspiración.

“Me gustó muchísimo, me encantó, me gustó a Bad Bunny en el mambo, en el personaje, que es un artista de estos tiempos con ese arraigo, que use algo inspirado en mi arte, eso me hace sentir muy agradecido. Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo, por haber considerado esa parte de la historia, como lo es el vídeo de “Suavemente”. Un vídeo impresonante en la historia. Cuando ese vídeo a mí me lo presentaron, yo me deprimí. De momento ese video se convirtió en una locura, y es lo mejor que pudo haber pasado con la canción, un vídeo con estas caracteristicas, un vídeo muy particular, y de veras que lo amo mucho”, comentó Crespo en sus redes sociales