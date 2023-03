Ana Gabriel: “RD me volvió a mostrar que su amor sigue tan fuerte como hace 30 años”

Luego de haberse agotado las entradas de las dos primeras funcionesde Ana Gabriel en Santo Domingo en tiempo récord, la artista mexicana agradeció a sus fanáticos dominicanos por mostrarles “que su amor sigue tan fuerte como hace 30 años”.

A través de su cuenta de Instagram, y luego de venderse la primera función programada para el 29 de abril, la artista publicó: “definitivamente RD no se alejó de mí. RD me trastornó el corazón, la mente, y me volvió a mostrar que su amor sigue tan fuerte como hace 30 años. Y no te apartes mucho de mí República Dominicana. Gracias, gracias, gracias #amordemisamores”.

Después de dicho concierto verderse en solo cinco horas, Ana Gabriel hizo otra publicación:

Y ante el nuevo récord con esa segunda función, la mexicana anunció la nueva fecha del 2 de mayo:

Los tres conciertos de la artista se realizarán en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.

Ana Gabriel, que se empezó a escuchar y a popularizar en República Dominicana en el decenio de los ochenta del pasado siglo, y rápido se ganó el corazón de los dominicanos, que todavía la idolatran.

Las canciones de Ana Gabriel todavía suenan en la radio dominicana, sin importar los años, y gustan a más de una generación