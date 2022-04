Tesorería pagó más de RD$ 154 mil millones a proveedores y contratistas del Estado

Foto ©Mery Ann Escolastico

La Tesorería Nacional (TN) informó este lunes que pagó más de RD$ 154 mil millones a suplidores y contratistas del Estado Dominicano desde enero del 2021 a marzo del 2022, indicó a través de un comunicado Luis Rafael Delgado Sánchez, Tesorero Nacional.

El monto erogado abarcó US$ 542 millones 952 mil dólares y 23 millones 635 mil euros, además de publicar en la página institucional los nombres de los beneficiarios, para que la ciudadanía pueda ver con transparencia esos pagos, sostuvo el funcionario.

En enero del 2021 se pagaron 13 mil 881 millones 469,984 pesos con 44 centavos, en dólares 21 millones 709,007.89 y en euros 5 millones 143,579.70. En febrero se pagó tres mil 770 millones 888 mil 507 pesos con 28 centavos y US$ 31, 384, 217.77, así como 24 mil 874.92 euros.

Para el mes de marzo, RD$ 6 mil 460 millones 892 mil 392 con 94 centavos y US$ 42, 995, 708.70 y 859 mil 325.40 euros. En abril nueve mil 116 millones 973 mil 470 pesos con 3 centavos, ocupando éste un 19 por ciento del total de desembolsos pagados hasta la fecha en esa moneda, mientras que en dólares 154, 005, 754.53 y euros 482,391.94.

En mayo el monto pagado fue de seis mil 371 millones 044 mil 342 pesos con 46 centavos y en US$ 26, 441, 520.00 y euro un millón 235, 886.58.

Para el mes de junio el desembolso a contratistas y suplidores del Estado fue por el orden de siete mil 844 millones 304 mil 740 pesos con 11 centavos y US$ 39,412, 987.45, además de 880 mil 570 euros con 97 centavos.

En julio fue por el orden de RD$ 8,338,753,331.48 y en US$ 89,504,867.59 mientras que en Euro la suma alcanzó la cantidad de un millón 436 mil 831 con 39 centavos.

Para agosto el pago en pesos fue de RD$ 8,610,239,666.90 centavos, US$ 34,599,472.74 y Euro un millón 975 mil 613.70. en Septiembre fue RD$ 12,695,057,389.58 y el desembolso en US$ 36,277,470.35, mientras 280 mil 497.82 correspondió en Euro.

Mientras que en los meses de octubre, noviembre y diciembre los pagos alcanzaron la suma de RD$ 10,606,677,600.50, RD$ 15,139,438,847.19 y RD$ 19,420,028,338.79 respectivamente, para un total en pesos dominicanos en el año 2021 de RD$ 122,239,362,819.95.

En cuanto a dólares, en octubre, noviembre y diciembre el pago fue de US$ 767,571.24, US$ 22,935,472.49 y US$ 38,918,199.25 respectivamente, para un total de US$ 542,952,250.

En tanto, en euros entre los meses de octubre, noviembre y diciembre el pago fue de 2.5 millones 91 mil 337 con 56 centavos, asimismo, 347 mil 840 con 28 centavos y 8.3 millones 76 mil 748 con 48 centavos respectivamente, para un total de 23.6 millones 497 mil con 74 centavos.

Estos pagos realizados sólo incluyen los que se hicieron a través del Sistema de Cuenta Única del Tesoro (CUT) desde enero del 2021 hasta marzo del 2022, dice el comunicado